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Новини Фото Війна
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СБУ затримала двох поплічників ворога на Херсонщині, які викрадали українців до катівень. ФОТО

Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления мвд Херсонской области".

Після "співбесіди" з представниками ФСБ одного із зловмисників призначили "следователем" і поставили перед ним завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону.

СБУ затримала двох поплічників ворога на Херсонщині, які викрадали українців до катівень 01
СБУ затримала двох поплічників ворога на Херсонщині, які викрадали українців до катівень 02
СБУ затримала двох поплічників ворога на Херсонщині, які викрадали українців до катівень 03

"До потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Через терор і репресії рашисти намагалися поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України. Ще одного колаборанта призначили "патрульным полиции" у складі окупаційного органу. Перебуваючи на цій "посаді", він брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українських громадян", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста.

Однак їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Автор: 

катування (615) СБУ (13056) колабораціонізм (1179) Херсонська область (5947)


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на гіляку запроданців !!!
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30.11.2022 14:09 Відповісти
сбу би щє по Банковій пройтися - о де клев.....
але воно в нас ручне - склюне з зеленої ладоні і гойда на службу
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30.11.2022 14:17 Відповісти
https://t.me/Yevtushenko_E/1554
НАШІ ПАРТИЗАНИ виклали відео нічної прогулянки в районі населених пунктів Іванівка - Благовіщенка - Енергодар
◻️ В ХОДІ БОЮ БУЛО ЗНИЩЕНО ДО ВЗВОДУ ОКУПАНТІВ ТА 4 ОДИНИЦІ ТЕХНІКИ
◻️ОКУПАНТИ ВІДКРИЛИ ВОГОНЬ У ВІДПОВІДЬ - ВСІ ПАРТИЗАНИ ЦІЛІ
◻️ЗГОДОМ ВІДКРИЛИ ВОГОНЬ ЗІ СТВОЛЬНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ АРТИЛЕРЇ У БІК МАРГАНЦЮ ТА НІКОПОЛЯ
🇷🇺ПАМЯТАЙ ОКУПАНТЕ ЦЕ НЕ ОСТАННЯ ПРОГУЛЯНКА НАШИХ ПАРТИЗАН
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30.11.2022 14:20 Відповісти
От саме таких просто життєво необхідно при спробі втечі...
Бо це пряма загроза існуванню України як держави а українців як нації.
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30.11.2022 14:54 Відповісти
Поставити велику клітку на центральному майдані Херсона (я вже проповував переймкнувати його на майдан Героїв Бузкового парку), і всіх зрадників у ту клітку.
І хай херсонці самі вирішують, що з ними робити.
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30.11.2022 15:36 Відповісти
Паяльник в очко предателям.
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30.11.2022 17:11 Відповісти
 
 