СБУ затримала двох поплічників ворога на Херсонщині, які викрадали українців до катівень. ФОТО

Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления мвд Херсонской области".

Після "співбесіди" з представниками ФСБ одного із зловмисників призначили "следователем" і поставили перед ним завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону.







"До потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Через терор і репресії рашисти намагалися поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України. Ще одного колаборанта призначили "патрульным полиции" у складі окупаційного органу. Перебуваючи на цій "посаді", він брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українських громадян", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста.

Однак їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.