СБУ затримала двох поплічників ворога на Херсонщині, які викрадали українців до катівень. ФОТО
Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления мвд Херсонской области".
Після "співбесіди" з представниками ФСБ одного із зловмисників призначили "следователем" і поставили перед ним завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону.
"До потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Через терор і репресії рашисти намагалися поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України. Ще одного колаборанта призначили "патрульным полиции" у складі окупаційного органу. Перебуваючи на цій "посаді", він брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українських громадян", - йдеться у повідомленні.
Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста.
Однак їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.
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але воно в нас ручне - склюне з зеленої ладоні і гойда на службу
НАШІ ПАРТИЗАНИ виклали відео нічної прогулянки в районі населених пунктів Іванівка - Благовіщенка - Енергодар
◻️ В ХОДІ БОЮ БУЛО ЗНИЩЕНО ДО ВЗВОДУ ОКУПАНТІВ ТА 4 ОДИНИЦІ ТЕХНІКИ
◻️ОКУПАНТИ ВІДКРИЛИ ВОГОНЬ У ВІДПОВІДЬ - ВСІ ПАРТИЗАНИ ЦІЛІ
◻️ЗГОДОМ ВІДКРИЛИ ВОГОНЬ ЗІ СТВОЛЬНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ АРТИЛЕРЇ У БІК МАРГАНЦЮ ТА НІКОПОЛЯ
🇷🇺ПАМЯТАЙ ОКУПАНТЕ ЦЕ НЕ ОСТАННЯ ПРОГУЛЯНКА НАШИХ ПАРТИЗАН
Бо це пряма загроза існуванню України як держави а українців як нації.
І хай херсонці самі вирішують, що з ними робити.