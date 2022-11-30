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Трьох військових РФ судитимуть за знущання над мешканцем Київщини: зв’язували руки та ноги мотузкою, закопували в холодний ґрунт. ФОТО

Військові Збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району, жорстоко поводилися з цивільною особою

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням встановлено, що військові Збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району, жорстоко поводилися з цивільною особою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що впродовж тижня військові РФзнущалися з місцевого мешканця - завдавали тілесних ушкоджень, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не надаючи води, їжі та одягу, а також декілька днів тримали його без верхнього одягу в ямі на вулиці.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора закінчено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох військовослужбовців РФ. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупантам, які знущались із цивільних у Чернігівській області, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Трьох військових РФ судитимуть за знущання над мешканцем Київщини: зв’язували руки та ноги мотузкою, закопували в холодний ґрунт 01Трьох військових РФ судитимуть за знущання над мешканцем Київщини: зв’язували руки та ноги мотузкою, закопували в холодний ґрунт 02

Автор: 

армія рф (18043) Київська область (4132) знущання (112) Офіс Генпрокурора (3306)


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Чтобы другим рашистам неповадно было кого-то пытать
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30.11.2022 16:04 Відповісти
Я памʼятаю, люди знімають, як рашистський гелікоптер впав в Київське море 24 лютого.
Один кричить:
- Стріляйте, зараз пілоти винирнуть, добивайте їх.
- А навіщо?
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30.11.2022 16:13 Відповісти
я, надіюсь, що ті руZZкі терористи знаходяться в Українському полоні?!
а то всі ті заочні засудження....нагадують шоу з розмінуванням Чонгару, з клістронами... та боротьбою з гундяєвскім сатанатом в Україні...
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця.... і це ДОГМА!
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30.11.2022 16:07 Відповісти
З анонсу незрозуміло,вони полонені чи засуджені заочно?..Якщо заочно то такій нашій правоохоронній і судовій діяльності копійка ціна...Тобто копійка в розумінні результату,ясно що їх діяльність то багато дорожче обійшлась бюджету...А якщо вони полонені і ми отак анонсуємо благородство,справедливий суд і всяке таке інше ліберальство до катів то це пряме заохочення тих,хто ще не в полоні...
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30.11.2022 17:03 Відповісти
закатать их в асфальт-вот и весь суд им!
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30.11.2022 17:29 Відповісти
Я не розумію де ця кацапська наволоч якій повідомлено про підозру! Їх вловили чи заочно судитимуть???
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30.11.2022 17:54 Відповісти
типа заочно
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30.11.2022 18:44 Відповісти
 
 