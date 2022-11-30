Трьох військових РФ судитимуть за знущання над мешканцем Київщини: зв’язували руки та ноги мотузкою, закопували в холодний ґрунт. ФОТО

Військові Збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району, жорстоко поводилися з цивільною особою

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням встановлено, що військові Збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району, жорстоко поводилися з цивільною особою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що впродовж тижня військові РФзнущалися з місцевого мешканця - завдавали тілесних ушкоджень, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не надаючи води, їжі та одягу, а також декілька днів тримали його без верхнього одягу в ямі на вулиці.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора закінчено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох військовослужбовців РФ. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

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