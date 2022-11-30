На Херсонщині ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли військові РФ. ФОТО 18+

Сімох місцевих мешканців села Правдине розстріляли російські військові у квітні 2022 року. Серед них і неповнолітню дівчину. Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, у квітні 2022 року під час окупації села Правдине на Херсонщині російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми. За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина", - йдеться в повідомленні.

Загиблих захоронили поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі. Правоохоронцями при поверхневому оглядові встановлено ознаки тіла встановили ознаки насильницької смерті. Деякі з них з ушкодженням черепів, ймовірно внаслідок кульових поранень. На зап’ястях у ще двох – виявлено мотузку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині ексгумували тіла п’ятьох мешканців, які загинули внаслідок російської агресії. Серед них - двоє дітей. ФОТО

Наразі тіла усіх загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 1,3 тис. тіл загиблих під час російської окупації вже ексгумували у Київській області, - поліція





