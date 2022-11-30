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Новини Фото Агресія Росії проти України
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На Херсонщині ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли військові РФ. ФОТО 18+

Сімох місцевих мешканців села Правдине розстріляли російські військові у квітні 2022 року. Серед них і неповнолітню дівчину. Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора

"За даними слідства, у квітні 2022 року під час окупації села Правдине на Херсонщині російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми. За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина", - йдеться в повідомленні. 

Загиблих захоронили поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі. Правоохоронцями  при поверхневому оглядові встановлено ознаки тіла встановили ознаки насильницької смерті. Деякі з них з ушкодженням черепів, ймовірно внаслідок кульових поранень. На зап’ястях у ще двох – виявлено мотузку.

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Наразі тіла усіх загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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На Херсонщині ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли військові РФ 01
На Херсонщині ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли військові РФ 02
На Херсонщині ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли військові РФ 03

Автор: 

ексгумація (150) Офіс Генпрокурора (3306) Херсонська область (5947)


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Топ коментарі
+9
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.11.2022 16:37 Відповісти
+7
Я ж написала "Розгортайте коментар повністю."
Той, хто розуміє українську мову, розортає коментар і бачить спільне фото Осечкіна та Золкіна, які радіють що "Свободные люди Крыма отказались жить под диктовку Запада".

І ця нікчемна істота Золкін зараз стоїть в позі ЗЮ перед Зеленським та Єрмаком та гонить на Порошенка. Воно має на це моральне право?
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30.11.2022 17:25 Відповісти
+6
Комментарий от Осечкина, а не от Золкина. Плевать кем кто был. Важно, кем кто есть. Золкин сегодня очень эффективно работает над тем, чтобы чмобики сдавались в плен, не стреляя в украинцев и пополняли обменный фонд. Благодаря этому вытащили из плена многих наших бойцов. Золкин записал уже более 500 интервью с пленными орками, там в совокупности десятки миллионов просмотров, в т.ч. миллионы просмотров в мордоре. Это реальная и ощутимая помощь ВСУ на стратегическом уровне. Не зря Золкина начали "обс.рать" на уровне депутатов госдуры, поняли, что он разрушает их ИПСО для найма пушечного мяса. А теперь вопрос: а на кого сейчас работаешь ты ?
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30.11.2022 17:19 Відповісти
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ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.11.2022 16:37 Відповісти
Больше кормите пленных кацапов чаем и пирожками, и выдайте Золкину фуру сигарет конфискованных на границе. Кацапов пора уже всех казнить нахер, в жопу жванецкую конвекцию. но казнить по тихому, не снимая это на мобилу!!!
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30.11.2022 16:37 Відповісти
Золкин сам ще не так давно був наскрізь ватяний, радів окупації Криму рашистами.
А сьогодні він придворний супер-патріот, бо добре платять.
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30.11.2022 17:00 Відповісти
Комментарий от Осечкина, а не от Золкина. Плевать кем кто был. Важно, кем кто есть. Золкин сегодня очень эффективно работает над тем, чтобы чмобики сдавались в плен, не стреляя в украинцев и пополняли обменный фонд. Благодаря этому вытащили из плена многих наших бойцов. Золкин записал уже более 500 интервью с пленными орками, там в совокупности десятки миллионов просмотров, в т.ч. миллионы просмотров в мордоре. Это реальная и ощутимая помощь ВСУ на стратегическом уровне. Не зря Золкина начали "обс.рать" на уровне депутатов госдуры, поняли, что он разрушает их ИПСО для найма пушечного мяса. А теперь вопрос: а на кого сейчас работаешь ты ?
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30.11.2022 17:19 Відповісти
Я ж написала "Розгортайте коментар повністю."
Той, хто розуміє українську мову, розортає коментар і бачить спільне фото Осечкіна та Золкіна, які радіють що "Свободные люди Крыма отказались жить под диктовку Запада".

І ця нікчемна істота Золкін зараз стоїть в позі ЗЮ перед Зеленським та Єрмаком та гонить на Порошенка. Воно має на це моральне право?
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30.11.2022 17:25 Відповісти
А разве Порошенко у нас неприкасаемый
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30.11.2022 17:52 Відповісти
Звичайно "прикасаемый". Але не сепарам, колаборантам на нього гнати.
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30.11.2022 18:02 Відповісти
Ну розгорнув я, ну стоїть Золкін. А в якому році фото зроблено? І я дехто з ким так стояв до 2014. Звідки інфа про Зе і дЄрьмака? Це субьеєктивне бачення
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30.11.2022 18:37 Відповісти
Без дозволу Офісних будь-якого блохєра допускають до полонених для багатогодинного спілкування з ними?

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30.11.2022 20:09 Відповісти
А наших на кого мінять? Мертвечук закінчився вже
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30.11.2022 18:38 Відповісти
напевно коли рашку роздробимо, то ці виродки будуть сидити довічно.
але на зону до них потрібно буде запустити Пригожина. ну і його прислугу з пітухів. і закрити ту зону, персонал вивести..
і давати туди лише воду, ну і водку потрохи.
а потім тих хто вийде, в наступну зону і так поки залишиться пітушиний король.
ну ок, в ООН по правах людини нас не візьмуть, зате будемо спокійні "душевно"
як же блін скотина з автоматом таке робить??
вроді навіть совкова "армія" може й таке можливо колись не робила??(дідвоював)
суки "гвардійські", недурно ***** таким тваринам(сорі тварини), таким ублюдкам присоює значочки - "гвардійська" отара п..дарасів!
бох накаже? угу. просто якийсь жах, ну що керує цими моральними п..дарами? от **** дала боженька сусідів
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30.11.2022 16:38 Відповісти
Та вони усі тадраси.
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30.11.2022 16:51 Відповісти
давай не будемо такого.
то ясно шо всі ті хто тут захоплював, крім Вермахту і союзників - тадраси, але і в голодомори хтось теж "рєзвілся". так що не бувало в історії, навіть тут шо тупо "очєнь злиє" йшли бити "очєнь добрих".
сам подумай - 40-50-60-млн. країну сотні років морили і не давали жити нормально. ну от фіни дали просратись орді сталіна.
я не те щоби ненавиджу "дідов", але так, ненавиджу. у мене дід спершу ваівал, а потім велкам на Сибір в носках(якщо залишились).
так шо я просто совок ненавиджу.
варто лише фотки подивитись...
до речі тут вроді плакат совковий викладали - тіпа бик притискає до грудей продукти, а збоку типу врізка - робітник на Заході коло танка, рахує копійки. Правда у бика така рожа шо... краще копійки рахувати, бо рожа як тільки з диспансеру, ну і дрібниця - "рахівник копійок" вийшов з цеху і сів в свій пікап і поїхав до супермаркету, а бик з продуктами попадає по дорозі на гопніків і додому приходить в майці
нє ну совкові плакатики це просто... вміли ж так пропаганду подавати.. правда зараз як бачу то це тупо .... ееее, де тут унітаз, а то блювать ахотка
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30.11.2022 17:13 Відповісти
Нема прощення тим глистам кацапським!
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30.11.2022 18:13 Відповісти
Як за це заплатять росіяни і їх діти?

Думаєте і навіть скажете що їх діти не повинні платити?

Я вам тоді нагадую що це все вже було! Дивіться:








Якщо ви думаєте що це лише одне місце таке в країні і це всі там поховані то ви катастрофічно помиляєтесь. Там кожні пару років відбуваються такі перепоховання так як чим більше копають тим більше находять (таке ж саме я впевнений є на нових окупованих росією територіях):



Ось вам інше місце Демянів Лаз (і таких місць дофігіще):





І там теж кожні пару років відбувають нові поховання так як знаходять ще і ще замурдованих дітей дідами ******** росіян.

Тому росіян треба в 0. Повністю та безумовно. Росіяни це народ химера зшитий із інших і право на життя повинні мати лише ті хто відновить свою самоназву інші бути СТРАЧЕІ за всі злочини що вони роблять зараз та зробили раніше.
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30.11.2022 18:14 Відповісти
Алла Новосад , пан Золкін зробив та й зараз робить важливу і корисну справу в інформаційному просторі ,висвітлюючи усю потворність російського суспільства . Що до фотографій ,так у Порошенка тих компроментуючих його фото до біса ,як і з Медвидчуком , і з Януковичем і ще багато з ким . І ,що це за жаргон "гонить на Порошенка " , ви ,що з обойми Януковича ? По вашому той ,хто проти Порошенка - той " стоїть в позі ЗЮ перед Зеленським та Єрмаком ". Як що ви вважаєте такими націоналістів ,зокрема свободівців, усіх українців ,які не вагаючись стали на захист своєї Неньки , не зважаючи на тих ,хто творив Мінські угоди і ти хто хотів зазирнути у вічі( дупу) путіну то ви не сповна розуму .
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30.11.2022 19:52 Відповісти
 
 