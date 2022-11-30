На Херсонщині ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли військові РФ. ФОТО 18+
Сімох місцевих мешканців села Правдине розстріляли російські військові у квітні 2022 року. Серед них і неповнолітню дівчину. Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл цивільних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.
"За даними слідства, у квітні 2022 року під час окупації села Правдине на Херсонщині російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми. За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина", - йдеться в повідомленні.
Загиблих захоронили поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі. Правоохоронцями при поверхневому оглядові встановлено ознаки тіла встановили ознаки насильницької смерті. Деякі з них з ушкодженням черепів, ймовірно внаслідок кульових поранень. На зап’ястях у ще двох – виявлено мотузку.
Наразі тіла усіх загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
А сьогодні він придворний супер-патріот, бо добре платять.
Розгортайте коментар повністю.
Той, хто розуміє українську мову, розортає коментар і бачить спільне фото Осечкіна та Золкіна, які радіють що "Свободные люди Крыма отказались жить под диктовку Запада".
І ця нікчемна істота Золкін зараз стоїть в позі ЗЮ перед Зеленським та Єрмаком та гонить на Порошенка. Воно має на це моральне право?
але на зону до них потрібно буде запустити Пригожина. ну і його прислугу з пітухів. і закрити ту зону, персонал вивести..
і давати туди лише воду, ну і водку потрохи.
а потім тих хто вийде, в наступну зону і так поки залишиться пітушиний король.
ну ок, в ООН по правах людини нас не візьмуть, зате будемо спокійні "душевно"
як же блін скотина з автоматом таке робить??
вроді навіть совкова "армія" може й таке можливо колись не робила??(дідвоював)
суки "гвардійські", недурно ***** таким тваринам(сорі тварини), таким ублюдкам присоює значочки - "гвардійська" отара п..дарасів!
бох накаже? угу. просто якийсь жах, ну що керує цими моральними п..дарами? от **** дала боженька сусідів
то ясно шо всі ті хто тут захоплював, крім Вермахту і союзників - тадраси, але і в голодомори хтось теж "рєзвілся". так що не бувало в історії, навіть тут шо тупо "очєнь злиє" йшли бити "очєнь добрих".
сам подумай - 40-50-60-млн. країну сотні років морили і не давали жити нормально. ну от фіни дали просратись орді сталіна.
я не те щоби ненавиджу "дідов", але так, ненавиджу. у мене дід спершу ваівал, а потім велкам на Сибір в носках(якщо залишились).
так шо я просто совок ненавиджу.
варто лише фотки подивитись...
до речі тут вроді плакат совковий викладали - тіпа бик притискає до грудей продукти, а збоку типу врізка - робітник на Заході коло танка, рахує копійки. Правда у бика така рожа шо... краще копійки рахувати, бо рожа як тільки з диспансеру, ну і дрібниця - "рахівник копійок" вийшов з цеху і сів в свій пікап і поїхав до супермаркету, а бик з продуктами попадає по дорозі на гопніків і додому приходить в майці
нє ну совкові плакатики це просто... вміли ж так пропаганду подавати.. правда зараз як бачу то це тупо .... ееее, де тут унітаз, а то блювать ахотка
Думаєте і навіть скажете що їх діти не повинні платити?
Я вам тоді нагадую що це все вже було! Дивіться:
Якщо ви думаєте що це лише одне місце таке в країні і це всі там поховані то ви катастрофічно помиляєтесь. Там кожні пару років відбуваються такі перепоховання так як чим більше копають тим більше находять (таке ж саме я впевнений є на нових окупованих росією територіях):
Ось вам інше місце Демянів Лаз (і таких місць дофігіще):
І там теж кожні пару років відбувають нові поховання так як знаходять ще і ще замурдованих дітей дідами ******** росіян.
Тому росіян треба в 0. Повністю та безумовно. Росіяни це народ химера зшитий із інших і право на життя повинні мати лише ті хто відновить свою самоназву інші бути СТРАЧЕІ за всі злочини що вони роблять зараз та зробили раніше.