Зеленська зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. ФОТОрепортаж
Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Королем Чарльзом ІІІ у Лондоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Олени Зеленської.
"Мала честь особисто зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ. Разом завітали до Українського католицького собору в Лондоні, на території якого розташовано й лондонський Ukrainian Welcoming Centre.
Уже не вперше Його Величність знаходить час і теплі слова, щоб підтримати вимушених переселенців з України: нещодавно він відвідував їх у Шотландії, ще раніше – в Румунії.
Подякувала від імені всіх українців за допомогу, яку Сполучене Королівство надає і надаватиме Україні. Бо тут, у Лондоні, на кожному кроці, під час кожної зустрічі відчуваю, як міцнішає ця підтримка, а разом із нею міцнішає й наша дружба", - зазначається у повідомленні.
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Так, звичайно, Україна не отримує величезної допомоги від англійців. Тому віддавати шану королю Англії нічого не варто, це не сприяє іміджу України і не допомагає підтримувати відносини. Ти прислухаєшся до себе? Ненавидіти Зеленського - це одне і зрозуміло, але ірраціонально ненавидіти все, що з ним пов'язано - недобре.
Підкресліть, б.л., де тут сарказм.
а у нас президентом вже стала дружина першої особи??
Чи це у вас стойка сеттера на будь-який пост про президента, і ви зразу кидаєтесь на захист нашої Мата Харі?
Такі завиденції на Заході.
Олена Зеленська - явно краща ніж Людмила Янукович....
Ну звідки американцям знати, що таке 95-квартал і скумбрія по 8.
І давно це було, у 2014 чи 2015 році.