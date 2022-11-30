Зеленська зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. ФОТОрепортаж

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Королем Чарльзом ІІІ у Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Олени Зеленської.

"Мала честь особисто зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ. Разом завітали до Українського католицького собору в Лондоні, на території якого розташовано й лондонський Ukrainian Welcoming Centre.

Уже не вперше Його Величність знаходить час і теплі слова, щоб підтримати вимушених переселенців з України: нещодавно він відвідував їх у Шотландії, ще раніше – в Румунії.

Подякувала від імені всіх українців за допомогу, яку Сполучене Королівство надає і надаватиме Україні. Бо тут, у Лондоні, на кожному кроці, під час кожної зустрічі відчуваю, як міцнішає ця підтримка, а разом із нею міцнішає й наша дружба", - зазначається у повідомленні.

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