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Зеленська зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. ФОТОрепортаж

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Королем Чарльзом ІІІ у Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Олени Зеленської.

"Мала честь особисто зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ. Разом завітали до Українського католицького собору в Лондоні, на території якого розташовано й лондонський Ukrainian Welcoming Centre.

Уже не вперше Його Величність знаходить час і теплі слова, щоб підтримати вимушених переселенців з України: нещодавно він відвідував їх у Шотландії, ще раніше – в Румунії.

Подякувала від імені всіх українців за допомогу, яку Сполучене Королівство надає і надаватиме Україні. Бо тут, у Лондоні, на кожному кроці, під час кожної зустрічі відчуваю, як міцнішає ця підтримка, а разом із нею міцнішає й наша дружба", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія може очолити зусилля зі створення спецтрибуналу над Росією, - Зеленська

Зеленська зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ 01
Зеленська зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ 02
Зеленська зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ 03
Зеленська зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ 04
Зеленська зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ 05
Зеленська зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ 06
Зеленська зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ 07

Автор: 

Олена Зеленська (252) Чарльз III (21)


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Топ коментарі
+19
Чергова фотосесія без користі для держави
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30.11.2022 21:47
+16
Скумбрію по 8 привезла?
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30.11.2022 21:46
+15
вот только вопрос - что у неё за попона...?\её так разнеслоотскумбрии...?\
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30.11.2022 21:49
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Вибачте, але без коментарів
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30.11.2022 21:45 Відповісти
Це коли дівочий тридцять п'ятий трохи довший королівського сорок другого?7
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30.11.2022 22:06 Відповісти
Скумбрію по 8 привезла?
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30.11.2022 21:46 Відповісти
Ти вже з"їв попередню?
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01.12.2022 13:44 Відповісти
Чергова фотосесія без користі для держави
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30.11.2022 21:47 Відповісти
вот только вопрос - что у неё за попона...?\её так разнеслоотскумбрии...?\
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30.11.2022 21:49 Відповісти
Може замерзла
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30.11.2022 21:51 Відповісти
датамсалабольшечемнаскумбрии...
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30.11.2022 21:54 Відповісти
Так, звичайно, Україна не отримує величезної допомоги від англійців. Тому віддавати шану королю Англії нічого не варто, це не сприяє іміджу України і не допомагає підтримувати відносини. Ти прислухаєшся до себе? Ненавидіти Зеленського - це одне і зрозуміло, але ірраціонально ненавидіти все, що з ним пов'язано - недобре.
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01.12.2022 05:35 Відповісти
.. Україна не отримує величезної допомоги від англійців - що за марення ? Ви при своєму розумі ??
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01.12.2022 13:18 Відповісти
Порада - знайди у словнику "сарказм"
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01.12.2022 13:45 Відповісти


Так, звичайно, Україна не отримує величезної допомоги від англійців. Тому віддавати шану королю Англії нічого не варто, це не сприяє іміджу України і не допомагає підтримувати відносини. Ти прислухаєшся до себе? Ненавидіти Зеленського - це одне і зрозуміло, але ірраціонально ненавидіти все, що з ним пов'язано - недобре.

Підкресліть, б.л., де тут сарказм.
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01.12.2022 15:45 Відповісти
Коли вона вже дизайнера змінить?
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30.11.2022 21:48 Відповісти
Жінку Кошового? Скажете таке.
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30.11.2022 21:51 Відповісти
Вована погранці не випустили ?
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30.11.2022 21:49 Відповісти
Вовану Ермак визу не дает
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30.11.2022 21:53 Відповісти
А кого по твоєму буде чпокать дєрьмак, якщо вовки не буде поруч?
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30.11.2022 23:04 Відповісти
Ни Коломойша, ни Дерьмак не дадут Янэлоху соскочить с президентского кресла за границу, бо ще, чого доброго, не вернётся назад в Украину. Того Янэлох и зовётся ,,Лохбонэвтик" в смысле, шо нэ втик, когда был шанс
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01.12.2022 21:08 Відповісти
Буде що згадати з Вованом на нарах.
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30.11.2022 21:52 Відповісти
нагадувала його стравої з скумбрії по 8грн за кіло!
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30.11.2022 22:09 Відповісти
Нарукавники для риби хоть би постірала. чи шо
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30.11.2022 22:15 Відповісти
Зазвичай я ніколи не пропускаю нагоди написати щось глумливе про того провінційного артиста розмовного жанру, котрий зараз чомусь виконує обов'язки президента нашої країни. Але от в даному випадку я утримаюсь від їдких зауважень. Людина просто робить те, що вона може робити в даній ситуації і на своєму місці.
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30.11.2022 22:21 Відповісти
роль?
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30.11.2022 22:37 Відповісти
Більшість дружин перших осіб виконують гуманітарні місії. Що не так ??
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01.12.2022 13:19 Відповісти
????????????????
а у нас президентом вже стала дружина першої особи??
Чи це у вас стойка сеттера на будь-який пост про президента, і ви зразу кидаєтесь на захист нашої Мата Харі?
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01.12.2022 23:30 Відповісти
Більшість дружин перших осіб виконують гуманітарні місії. Читати вмієте, чи тільки писати ??

Такі завиденції на Заході.
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02.12.2022 15:03 Відповісти
я відповів на комент , в якому про зєленську не йдеться, тому не треба встрявати із своєю смкумбрією.
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02.12.2022 17:38 Відповісти
сорі
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02.12.2022 23:39 Відповісти
Я просто нагадаю, що під час другої світової війни, британська принцеса була санітаркою у військовому шпиталі. А що заважає першій блєді країни волонтерити на користь ЗСУ? Чи ето нє її страна і не її армія?
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30.11.2022 23:02 Відповісти
А що тобі,супер блювотина,заважає не давати вказівки що робити жінкам і дружинам.Для цього у них є наречені і законні,чи громадянські чоловіки.Так ти,убоге,ще й при цьому їх обзиваєш.Хіба ти мужчина-ти супер гівно,а не супер гут...
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30.11.2022 23:59 Відповісти
Виродок який втік, твоя думка не цікава тим хто зараз сидить під обстрілами в Україні. Тому іди краще французьким нігєрам туалети мий.
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02.12.2022 15:41 Відповісти
Вот молодец! Поносишь наших людей! А русня ни в чем не виновата! Свою энергию направь на рашистские сайты. Или слабо? Боишься, что тебя там заклюют?
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01.12.2022 00:00 Відповісти
Я тобі виродок нагадаю, що кацапські сайти заблоковані в Україні. І друге, кацапи привели до влади в Україні рашистского клоуна Ze.
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02.12.2022 15:39 Відповісти
По фотосессии похоже что Чарльз встречался с каким-то попом и украинским центром, а Скумбрия случайно проходила мимо, и он с ней поздоровался
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30.11.2022 23:25 Відповісти
І то добре - нашу першу леді король зустрічає!
Олена Зеленська - явно краща ніж Людмила Янукович....
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30.11.2022 23:41 Відповісти
впечатление что она ее дочка яблоко от яблони. такая же ватная дура, только на 20-30 лет моложе
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01.12.2022 01:13 Відповісти
ну хоч не в кросівках
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01.12.2022 04:32 Відповісти
Король вообще пробовал скумбрию ?
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01.12.2022 05:47 Відповісти
І як це Лєнка з окружної, кеди не взуло?.
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01.12.2022 06:19 Відповісти
Ви з нею там разом стояли ??
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01.12.2022 13:22 Відповісти
Вам має бути соромно, коментатори. Бридкі відгуки, бридкі слова, один поперед одним намагаєтесь вилити побільше отрути. Місяць тому О. Зеленська мала інтервью на 60 хвилин. Я цілеспрямовано шукала інформацію про це інтервю на Українських сайтах. Не знайшла нічого. Очевидно в Україні це нікому не потрібно. В США відео має 556 тис переглядів, більше 2 тисяч коментарів. Почитайте їх і ви дізнаєтесь як американці ставляться до першої леді. Вона робить те, що в 21 сторіччі має робити дружина президента за протоколом, не відсилайте її мити підлоги або виносити судна у шпиталі. Ви можете не любити/ненавидіти/зневажати Зеленського, але паплюжити все, що він та його дружина роблять на міжнародному рівні-то вищий пілотаж жлобства. https://www.youtube.com/watch?v=Du-RQu4soIs https://www.youtube.com/watch?v=Du-RQu4soIs


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01.12.2022 06:20 Відповісти

Ну звідки американцям знати, що таке 95-квартал і скумбрія по 8.
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01.12.2022 07:36 Відповісти
Вагомий аргумент. То звертайтесь до американських ЗМІ напряму « Шо ви іі слухаєте? Не чули про 95 квартал та скумбрії за 8? Атож! У нас все добре і нічого нам не потрібно.
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01.12.2022 16:15 Відповісти
Просто мені не подобалось те що вони робили на рівні України. Робили 95-відсоткову інвалідність мозку своїми жартами.
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01.12.2022 11:07 Відповісти
Не подобалось? Так вас ніхто не примушував дивитись. Кожен обирає сам яким чином свій мозок травмувати. Мова про сьогодні. А сьогодні іі роль вагома
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01.12.2022 16:18 Відповісти
Я писала про українців на яких його жарти мали вплив. Зараз маємо тєлєк повний Х*їв всіх типів. І після війни, здається, людина, яка могла сказати комусь: "Ідіот", скаже: "Іди на х*й!". Бо рефлекси має не тільки собака Павлова, а люди також. 9 місяців бачення того в ефірах не пройдуть повз, навіть якщо ви того не дивились, особливо повз підлітків та дітей. Якщо вам таке подобається ваша справа.
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02.12.2022 13:15 Відповісти
Теттяна - підтримую все що Ви написали. Нажаль "Цензор" перетворився на бридкий смітник з ботами. Рідко хто пише нормальні коментарі. Але ж думка цих "коментаторів" на відображае думки більшості суспільства Україні (маю таку надію).
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01.12.2022 13:32 Відповісти
Уточнюю - я згодна с Теттяною Влащенко
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01.12.2022 13:35 Відповісти
Ты согласна со старой КГБ-шною ****** Влащенко? Однако!
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01.12.2022 22:08 Відповісти
Так, це сайт "Цензор". У нього свої читачі. Інші можуть піти на сайт Зе*.
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01.12.2022 16:54 Відповісти
Це передвиборна фотожаба як заклик не обирати блазенське одоробло президентом. Обрали, чорт би забрав кретинів, які це зробили. Вина за "пройоб" 24 лютого і на них.
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01.12.2022 07:42 Відповісти
И что? Король купил скумбрию по 8 грн.?
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01.12.2022 07:47 Відповісти
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01.12.2022 08:06 Відповісти
Ти переплутав ціну скумбрії зі своєю платнею за комент
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01.12.2022 13:48 Відповісти
зебобик, в спам
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01.12.2022 16:25 Відповісти
О, а чего не в своих ********** штанах?
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01.12.2022 08:25 Відповісти
Хоспаді ... Набігли таракани !! Хто не знає - О. Зеленська виступала у Конгресі США. Просила зброю !!
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01.12.2022 13:25 Відповісти
А не згадала у виступі про свої заклики здавати переміщення ЗСУ?
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01.12.2022 14:20 Відповісти
Ну ... Казала, що помилилася, не те нажала. Блондинка, що з неї взяти.
І давно це було, у 2014 чи 2015 році.
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01.12.2022 15:43 Відповісти
Ну ошиблась и ошиблась! Отсидеть пятнарик за госизмену - и забыть!
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01.12.2022 22:10 Відповісти
За один невдалий твіт 15 років не дадуть.
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01.12.2022 22:46 Відповісти
Це такі дрібниці в порівнянні з тим що робить ця сім'я для руйнування країни кожний день.
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01.12.2022 21:13 Відповісти
У багатьох країнах посада Президента представницька у значній мірі. От О. Зеленська поїхала і попросила у Конгресу США зброю.
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01.12.2022 22:45 Відповісти
Чарльза скубрієй запеченою в тісто пригощала ?
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01.12.2022 16:00 Відповісти
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01.12.2022 16:01 Відповісти
Сполучене Королівство надає і надаватиме Україні. Н.я собі самовпевненість! А може сімя зеленських хоча б 1 дрон для зсу за свої кошти купило?!
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01.12.2022 18:53 Відповісти
КАкой официальный статус имеет эта девушка , чтобы встречаться с королём ? Не знаете ? Я вам скажу - это зелин медведев.
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08.02.2023 15:18 Відповісти
Ха-ха, ''перша леді''??? Щоб бути ''леді'' треба щоб чоловік був ''лордом'' , а не скоморохом!
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03.05.2023 09:04 Відповісти
 
 