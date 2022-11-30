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Говорили про термінову допомогу для відновлення енергетичної системи, - Кулеба провів зустріч з Блінкеном. ФОТО

Керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"З державним секретарем Блінкеном ми зосередилися на терміновій допомозі для відновлення енергетичної системи України та новій військовій допомозі, включно з протиракетною зброєю, щоб захистити її від російських ударів. Я високо оцінюю лідерство США в обох питаннях. Ми також обговорили шляхи реалізації формули миру, представленої президентом Зеленським на G20", - зазначив Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен зустрінеться з Кулебою в Бухаресті, - Держдеп

Говорили про термінову допомогу для відновлення енергетичної системи, - Кулеба провів зустріч з Блінкеном 01
Говорили про термінову допомогу для відновлення енергетичної системи, - Кулеба провів зустріч з Блінкеном 02

Автор: 

дипломатія (711) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Краща риба - ковбаса,
кращий трансформатор - ракета по Москві 😕
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30.11.2022 22:56 Відповісти
А может, всё же Блинкен встретился с Кулебой ?
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01.12.2022 04:19 Відповісти
 
 