Говорили про термінову допомогу для відновлення енергетичної системи, - Кулеба провів зустріч з Блінкеном. ФОТО
Керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"З державним секретарем Блінкеном ми зосередилися на терміновій допомозі для відновлення енергетичної системи України та новій військовій допомозі, включно з протиракетною зброєю, щоб захистити її від російських ударів. Я високо оцінюю лідерство США в обох питаннях. Ми також обговорили шляхи реалізації формули миру, представленої президентом Зеленським на G20", - зазначив Кулеба.
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