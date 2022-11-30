Говорили про термінову допомогу для відновлення енергетичної системи, - Кулеба провів зустріч з Блінкеном. ФОТО

Керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"З державним секретарем Блінкеном ми зосередилися на терміновій допомозі для відновлення енергетичної системи України та новій військовій допомозі, включно з протиракетною зброєю, щоб захистити її від російських ударів. Я високо оцінюю лідерство США в обох питаннях. Ми також обговорили шляхи реалізації формули миру, представленої президентом Зеленським на G20", - зазначив Кулеба.

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