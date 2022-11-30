Окупанти побудували фортифікаційні споруди в районі Володимирівки. ФОТОрепортаж
Володимирівка - селище неподалік Бахмуту Донецької області, яке нині перебуває під російською окупацією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото фортифікаційних споруд, які там звели окупанти, Радіо Свобода передали бійці ЗСУ.
Топ коментарі
+23 Михаил Пивоваров #479079
показати весь коментар30.11.2022 23:30
+21 Валерий Коломиец #502756
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+19 YU ST
показати весь коментар30.11.2022 23:26
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Після того як півроку брали укріплені Піски та Авдіївку.
Нам би теж не завадило робити запасні позиції з залізобетону, а не з палочок
Я что-то пропустил?
Наприклад - вогневі точки з фронтальними амбразурами і т.д.
Найкращою була німецька школа із "фортифікаційним пилом" - численними автономними легкими дотами типу "Тобрук" на одного чи двох солдатів із МГ42
Але долати (або ж обходити лісочком) її доведеться
позиции обеспечивают исключительно фронтальный огонь.
Это и в прошлом веке было малоэффективно, а сейчас - и подавно.
я точно не ваш адресат...
До чого б це такий тактичний парадокс?