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Окупанти побудували фортифікаційні споруди в районі Володимирівки. ФОТОрепортаж

Володимирівка - селище неподалік Бахмуту Донецької області, яке нині перебуває під російською окупацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото фортифікаційних споруд, які там звели окупанти, Радіо Свобода передали бійці ЗСУ.

Окупанти побудували фортифікаційні споруди в районі Володимирівки 01
Окупанти побудували фортифікаційні споруди в районі Володимирівки 02
Окупанти побудували фортифікаційні споруди в районі Володимирівки 03
Окупанти побудували фортифікаційні споруди в районі Володимирівки 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ перебільшують свої здобутки поблизу Бахмута, - ISW

Автор: 

армія рф (17373) Донецька область (8459) Бахмут (1560) деокупація (950)


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Топ коментарі
+23
Це те, що мало би робитись з осені 2021 на північному кордоні, біля Харкова і тд. Якби не вибрали собі д`Єрмака керувати! Зате поржали людоньки, так?
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30.11.2022 23:30
+21
Та да. Я вже не кажу про Перекоп і Чонгар, які з жовтня, коли Данилів одягнув піксельні шкарпетки, можна було б облаштувати інженерними спорудами у 10 рядів.
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30.11.2022 23:41
+19
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30.11.2022 23:26
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Розумнішають, скотиняки.
Після того як півроку брали укріплені Піски та Авдіївку.

Нам би теж не завадило робити запасні позиції з залізобетону, а не з палочок
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30.11.2022 23:19 Відповісти
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30.11.2022 23:26 Відповісти
смысл китайцам разбираться в провинциях своего сырьевого придатка?хоть антинародная рецпублика думаете им не *******?)
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30.11.2022 23:31 Відповісти
В Брянской народной республике?
Я что-то пропустил?
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01.12.2022 04:41 Відповісти
Це те, що мало би робитись з осені 2021 на північному кордоні, біля Харкова і тд. Якби не вибрали собі д`Єрмака керувати! Зате поржали людоньки, так?
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30.11.2022 23:30 Відповісти
Та да. Я вже не кажу про Перекоп і Чонгар, які з жовтня, коли Данилів одягнув піксельні шкарпетки, можна було б облаштувати інженерними спорудами у 10 рядів.
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30.11.2022 23:41 Відповісти
Мож хоч кацапи сподвигнуть ЗЕрховного на фортифікацію України?
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30.11.2022 23:49 Відповісти
А обстрелять это "строительство" никак не нельзя?
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30.11.2022 23:53 Відповісти
орки зимовать собрались...
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30.11.2022 23:57 Відповісти
Говорят , что "Линия Мажино" тоже была неприступной ... (обошли...)
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01.12.2022 00:36 Відповісти
Цій лінії Пригожейна далеко ср..ти до всіх фортифікаційних ліній Другої світової у всіх відносинах.
Наприклад - вогневі точки з фронтальними амбразурами і т.д.

Найкращою була німецька школа із "фортифікаційним пилом" - численними автономними легкими дотами типу "Тобрук" на одного чи двох солдатів із МГ42

Але долати (або ж обходити лісочком) її доведеться
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01.12.2022 00:52 Відповісти
Схоже буйло зібрався грати в затяжну війну
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01.12.2022 00:54 Відповісти
Коли будувалися "Тобруки" - у військах не було РПГ та СПГ
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01.12.2022 04:07 Відповісти
Ну ... Зате лінія укріплень переломана - грамотно.
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01.12.2022 13:05 Відповісти
фіни не додумалися шоссе 4х полосне через ту лінію прокласти - зелені да!
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01.12.2022 02:41 Відповісти
Ці лінії це долонею по між ніг.Це не 41-45. роки .Заразпару точкових ударів і все. коридори зроблені і мінні поля ліквідовані 95% такої лінії стає просто мимо ходячою для любих військ.Ця війна показала і доказала що саме точкові удари і куди слід роболять перемогу на полі бою.А не навала і і не ось ця клоунада захисна.
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01.12.2022 01:08 Відповісти
Блин, вот ничему жизнь не учит: позиции обеспечивают исключительно фронтальный огонь. Это и в прошлом веке было малоэффективно, а сейчас - и подавно.
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01.12.2022 04:38 Відповісти
ви от зараз не заперечили самі себе?
позиции обеспечивают исключительно фронтальный огонь.
Это и в прошлом веке было малоэффективно, а сейчас - и подавно.
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01.12.2022 05:09 Відповісти
Почему? В обороне наиболее эффективен косоприцельный (он же анфиладный, он же облический (30-60 градусов к нормали)) огонь , особенно если он перекрестный (фланговый рассчитан на слишком уж большую глупость противника).
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01.12.2022 05:33 Відповісти
надішліть ваші косо (30-60 градусов к нормали) знання до Генштабу ЗСУ...
я точно не ваш адресат...
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01.12.2022 05:44 Відповісти
Як москалі бабло відмивають і по барабану їм війна.😎
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01.12.2022 07:35 Відповісти
Кацапи ***** начеб то наступають, а між тим у себе в тилу будують капітальні фортифікації.
До чого б це такий тактичний парадокс?
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01.12.2022 07:59 Відповісти
Значит будем сносить , не законное строительство без разрешительных документов. Это штраф, повторное деяние ,это уголовная статья , плюс нанесения вреда окружающей среде. Главного подрядчика , надо отстранить от занимаемой должности, по служебному несоответствию . Строителей всех выгнать. Территорию вернуть государству Украина .
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01.12.2022 08:26 Відповісти
головне, їм ніхто не заважав..., чомусь...
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01.12.2022 09:24 Відповісти
ЗАБОМБИТЬ И ОБОЙТИ !)
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01.12.2022 19:02 Відповісти
 
 