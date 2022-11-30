Окупанти побудували фортифікаційні споруди в районі Володимирівки. ФОТОрепортаж

Володимирівка - селище неподалік Бахмуту Донецької області, яке нині перебуває під російською окупацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото фортифікаційних споруд, які там звели окупанти, Радіо Свобода передали бійці ЗСУ.









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