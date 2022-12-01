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Окупанти за ніч здійснили вісім обстрілів Нікопольщини із "Градів" та важкої артилерії. ФОТОрепортаж

Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині, під вогонь потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вісім обстрілів за ніч…

Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині "Градами" та важкою артилерією.

Під ворожий вогонь потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська.

Попередньо, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили із "Градів" та важкої артилерії по Нікополю і Марганецькій громаді, - ОВА

Окупанти за ніч здійснили вісім обстрілів Нікопольщини із Градів та важкої артилерії 01
Окупанти за ніч здійснили вісім обстрілів Нікопольщини із Градів та важкої артилерії 02
Окупанти за ніч здійснили вісім обстрілів Нікопольщини із Градів та важкої артилерії 03
Окупанти за ніч здійснили вісім обстрілів Нікопольщини із Градів та важкої артилерії 04

Автор: 

обстріл (28472) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3721)


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Нещасна Нікопольщина! Кожного дня шалені кацапські обстріли. Підозрюю, що там вже ландшафт як на проклятій Домбасюрії.
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01.12.2022 07:52 Відповісти
Чому не можна бити у відповідь?Наче все для цього є?
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01.12.2022 08:06 Відповісти
бьют из ЗАЄС
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01.12.2022 08:19 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.12.2022 09:28 Відповісти
 
 