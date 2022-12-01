Окупанти за ніч здійснили вісім обстрілів Нікопольщини із "Градів" та важкої артилерії. ФОТОрепортаж
Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині, під вогонь потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Вісім обстрілів за ніч…
Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині "Градами" та важкою артилерією.
Під ворожий вогонь потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська.
Попередньо, люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.
У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
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