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Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Романтика по-російськи
Отака х#йня, малята...
Молился на ночь?
Будьте обережні
Діалог класиків
Сімейні забави часів блекауту...
Цукерка для орків
Про зустріч Х-ла з самками
... и прочие паломницы
А Філя був правий...
Здивував...
Головне - не зупинятися
Свіжа аналітика
Нова серія
Останній "концерт"
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Топ коментарі
+30 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар02.12.2022 20:01
+23 Павло ШОвте
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+19 Павло ШОвте
показати весь коментар02.12.2022 20:18
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чом ти моя славна україночка засмутилася?
а ми тую червону калину підіймем
а ми нашу славну УКРАЇНУ гегей розвеселимо.
UA.NEWS
Колишнього українського телеведучого судитимуть за держзраду і роботу на кремль.
- Строением организма! У "Тянитолкая" Чуковского с обеих концов туловища - головы, а у "Тянитолкая" Путина - ЖОПЫ!"
- Что строите?
- Будущее!
- А почему из говна?
- Просто другого ничего нет
- А почему из говна?
- Из материала заказчика!
- Почему из гавна, а не кирпича ?
- Тогда РФ утратит руzzкий дух !!!
Автор:
Заступник голови офісу Зеленського К.Тимошенко користується розкішною резиденцією та машиною, які йому дав у користування великий забудовник та тіньовий ділок, пов'язаний з угрупованням "Наріка".
Оперативники СБУ застали архимандрита Никиту и мальчика из церковного хора, лежащих голыми на постели. Командир опергруппы спрашивает Никиту:
- Вы что, мяли воск?
- Нет
- Вы замуровывали тощего затворника в глухом ските?
- Нет
- Вы гоняли беса в глубинах черной души?
- Нет
- Вы освящали катакомбы собора червонным кадилом?
- Нет
- Вы причащали грешника из нерукотворного сосуда?
- Нет
- Вы месили коричневое тесто для проскомидии?
- Нет
- Вы служили всенощно *******?
- Нет
- Вы пополняли запасы душистого ладана?
- Нет
- Вы укрепляли духовную скрепу?
- Нет
- Вы познавали искушение змия?
- Нет
- Вы вставляли волосатую свечу в заупокойный иконостас?
- Нет
- Вы окунали толстый кулич в шоколадную глазурь?
- Нет
- Вы разговлялись колбасой с другой стороны?
- Нет
- Вы погружали лысого в крестильную купель?
- Нет
- Вы низвергали дракона в преисподнюю?
- Нет
- Вы давали нехристи вкусить адского жупела?
- Нет
- Вы проводили елеосвящение протопопа Акакия?
- Нет
- Вы окормляли Оптину пустынь?
- Нет
- Вы посылали иеромонаха Фалеса с проповедью в темные массы?
- Нет
- Вы совершали паломничество в Афедронскую пещеру?
- Нет
- Вы забивали пробку в бочку с кагором?
- Нет
- Вы вставляли ключ от церкви в дверь трапезной?
- Нет
- Вы возлагали нетленные мощи в раку?
- Нет
- Вы перебирали 21-м пальцем глиняные четки?
- Нет
- Вы изучали житие св. Проктония Поппадокийского?
- Нет
- Вы воздвигали храм с одним куполом и двумя приделами?
- Нет
- Вы налагали епитимью в затемненной исповедальне?
- Нет
- Вы опускали гроб в мать-сыру землю?
- Нет
- Вы наливали елей в почерневшую дарохранительницу?
- Нет
- Вы благословляли единоперстием?
- Нет
- Вы молились о нисхождении херувима на аналой?
- Нет
- Вы окропляли подвал кропилом с двумя бубенцами?
- Нет
- Вы припарковывали Лексус у черного хода?
- Нет
- Вы возносили заамвонную молитву?
- Нет
- Вы искали в яблоке первородный грех?
- Нет
- Вы предавали анафеме ересь беспоповщины?
- Нет
- Вы вводили бородатого батюшку во приход?
- Нет
- Вы ходили крестным ходом по распутице?
- Нет
- Вы кидали палочку закваски в ржаной монастырский квас?
- Нет
- Вы познавали мерзость запустения?
- Нет
- Вы вбивали гвоздь в основание храма?
- Нет
- Вы погружались до девятого круга Ада?
- Нет
- Вы умерщвляли естество плоти?
- Нет
- Вы бросали сосиску в постные щи?
- Нет
- Вы посвящали отшельника в черное монашество?
- Нет
- Вы крестили земли Африки?
- Нет
- Вы вонзали крест в смрадную могилу?
- Нет
- Вы воцерковляли одноглазого прелюбодея?
- Нет
- Вы отворяли царские врата животворящим жезлом?
- Нет
- Вы претерпевали страсти содомские?
- Нет
- Вы увязали в трясине греха?
- Нет
- Вы проводили интронизацию Нектария Малофеева в Сретенской епархии?
- Нет
- Вы покрутили отмычкой в церковной кассе?
- Нет
- Вы били поклоны ниже земных?
- Нет
- Вы христосовались яйцами об яйца?
- Нет
- Вы ставили бутылку "Душа монаха" в чулан?
- Нет
- Вы ходили к тихому омуту и стреляли в чертей кожаными пулями?
- Нет
- Вы звонили в глухой колокол?
- Нет
- Вы святили https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0 срачицу своим потиром?
- Нет
- Вы трубили в глубины и изливали туда чашу гнева?
- Нет
- Вы заталкивали святые дары в закопченный киот?
- Нет
- Вы подвизались в молитве до мироточения?
- Нет
- Вы показывали долговязому послушнику, где набрать угля?
- Нет
- Вы проводили дебаты между архимандритом Лупианом Зуевым и пастором Эсхолом Турдбрауном?
- Нет
- Вы анализировали таинства церкви?
- Нет
- Вы возжигали в келье страстную лампаду?
- Нет
- Вы сажали семя веры в чернозем?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
Про всяк випадок, https://baneks.site/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-/ оригінал (відкривається тільки через VPN)