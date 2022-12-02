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Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Романтика по-російськи

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Отака х#йня, малята...

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Молился на ночь?

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Будьте обережні

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Діалог класиків

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Сімейні забави часів блекауту...

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Цукерка для орків

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Про зустріч Х-ла з самками

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

... и прочие паломницы

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

А Філя був правий...

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Здивував...

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Головне - не зупинятися

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Свіжа аналітика

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Нова серія

Сімейні забави часів блекауту, романтика по-російськи, цукерка для орків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Останній "концерт"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4399) путін володимир (23811) росія (65146) фотожаба (13857) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+30
ой у лузі червона калина похилилася
чом ти моя славна україночка засмутилася?

а ми тую червону калину підіймем
а ми нашу славну УКРАЇНУ гегей розвеселимо.
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02.12.2022 20:01
+23
Wifi у тимчасово окупованому Криму
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02.12.2022 20:24
+19
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02.12.2022 20:18
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02.12.2022 19:45 Відповісти
Де вони беруть такі слова Блекаут якийсь колись по тв. Казали програма заре ,якийсь Етеер ********* тай годі
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02.12.2022 19:55 Відповісти
ой у лузі червона калина похилилася
чом ти моя славна україночка засмутилася?

а ми тую червону калину підіймем
а ми нашу славну УКРАЇНУ гегей розвеселимо.
показати весь коментар
02.12.2022 20:01 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.news%2Fua%2Fukraine%2Fbyvshego-ukraynskogo-televedushhego-budut-sudyt-za-gosyzmenu-y-rabotu-na-kreml%3Ffbclid%3DIwAR20WkH34LUpvIeXDMwVmnkez3On-zdUUUMcELI6RrmxUv6Gr-_5st_Xk_A&h=AT2jgjmR4ppj4WI6cLhJvq0qWhsMH2vAfaG9I9Y-F4SfI_7iA2Io3FjxSe3-ShdA5jNxerWrBrdreG0uoicfxmh7F8sOAEjQELOEEmVfHoBKGOkSXIazVpola6NX5UVV1Ek&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-XVks4trrK5vsug8akt5-vAxLVtL0ZAJ7B6Vt4wiPleQZbckry0SsLlQU7w8F09E8zf6xZ2FN8MRu6pU_tK4TCpK7uCIBQLQTFMQk7tFH0sX3JyHlNdM8m-kSSwwELum6 https://ua.news/.../byvshego-ukraynskogo-televedushhego...





UA.NEWS

Колишнього українського телеведучого судитимуть за держзраду і роботу на кремль.
показати весь коментар
02.12.2022 20:14 Відповісти
Віддайте його в пєвчі до того попа...
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02.12.2022 20:40 Відповісти
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02.12.2022 20:18 Відповісти
Wifi у тимчасово окупованому Криму
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02.12.2022 20:24 Відповісти
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02.12.2022 20:37 Відповісти
- Чем "Тянитолкай" Чуковского отличается от "Тянитолкая" Путина?
- Строением организма! У "Тянитолкая" Чуковского с обеих концов туловища - головы, а у "Тянитолкая" Путина - ЖОПЫ!"
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02.12.2022 21:11 Відповісти
РФ
- Что строите?
- Будущее!
- А почему из говна?
- Просто другого ничего нет
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02.12.2022 20:52 Відповісти
Вар.2
- А почему из говна?
- Из материала заказчика!
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02.12.2022 21:05 Відповісти
Вар.3
- Почему из гавна, а не кирпича ?
- Тогда РФ утратит руzzкий дух !!!

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02.12.2022 21:33 Відповісти
Минуле у Росії завжди славне і героїчне, майбутнє у Росії завжди світле та щасливе. Проблеми у Росії тільки зі сьогоденням, чорним і сумним. Тому символ Росії має дві голови - однією головою дивиться в минуле, іншою головою дивиться в майбутнє, а сьогодення знаходиться у нього під хвостом - якраз у задниці…
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02.12.2022 21:13 Відповісти


Автор:

Заступник голови офісу Зеленського К.Тимошенко користується розкішною резиденцією та машиною, які йому дав у користування великий забудовник та тіньовий ділок, пов'язаний з угрупованням "Наріка".
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02.12.2022 23:30 Відповісти


Оперативники СБУ застали архимандрита Никиту и мальчика из церковного хора, лежащих голыми на постели. Командир опергруппы спрашивает Никиту:
- Вы что, мяли воск?
- Нет
- Вы замуровывали тощего затворника в глухом ските?
- Нет
- Вы гоняли беса в глубинах черной души?
- Нет
- Вы освящали катакомбы собора червонным кадилом?
- Нет
- Вы причащали грешника из нерукотворного сосуда?
- Нет
- Вы месили коричневое тесто для проскомидии?
- Нет
- Вы служили всенощно *******?
- Нет
- Вы пополняли запасы душистого ладана?
- Нет
- Вы укрепляли духовную скрепу?
- Нет
- Вы познавали искушение змия?
- Нет
- Вы вставляли волосатую свечу в заупокойный иконостас?
- Нет
- Вы окунали толстый кулич в шоколадную глазурь?
- Нет
- Вы разговлялись колбасой с другой стороны?
- Нет
- Вы погружали лысого в крестильную купель?
- Нет
- Вы низвергали дракона в преисподнюю?
- Нет
- Вы давали нехристи вкусить адского жупела?
- Нет
- Вы проводили елеосвящение протопопа Акакия?
- Нет
- Вы окормляли Оптину пустынь?
- Нет
- Вы посылали иеромонаха Фалеса с проповедью в темные массы?
- Нет
- Вы совершали паломничество в Афедронскую пещеру?
- Нет
- Вы забивали пробку в бочку с кагором?
- Нет
- Вы вставляли ключ от церкви в дверь трапезной?
- Нет
- Вы возлагали нетленные мощи в раку?
- Нет
- Вы перебирали 21-м пальцем глиняные четки?
- Нет
- Вы изучали житие св. Проктония Поппадокийского?
- Нет
- Вы воздвигали храм с одним куполом и двумя приделами?
- Нет
- Вы налагали епитимью в затемненной исповедальне?
- Нет
- Вы опускали гроб в мать-сыру землю?
- Нет
- Вы наливали елей в почерневшую дарохранительницу?
- Нет
- Вы благословляли единоперстием?
- Нет
- Вы молились о нисхождении херувима на аналой?
- Нет
- Вы окропляли подвал кропилом с двумя бубенцами?
- Нет
- Вы припарковывали Лексус у черного хода?
- Нет
- Вы возносили заамвонную молитву?
- Нет
- Вы искали в яблоке первородный грех?
- Нет
- Вы предавали анафеме ересь беспоповщины?
- Нет
- Вы вводили бородатого батюшку во приход?
- Нет
- Вы ходили крестным ходом по распутице?
- Нет
- Вы кидали палочку закваски в ржаной монастырский квас?
- Нет
- Вы познавали мерзость запустения?
- Нет
- Вы вбивали гвоздь в основание храма?
- Нет
- Вы погружались до девятого круга Ада?
- Нет
- Вы умерщвляли естество плоти?
- Нет
- Вы бросали сосиску в постные щи?
- Нет
- Вы посвящали отшельника в черное монашество?
- Нет
- Вы крестили земли Африки?
- Нет
- Вы вонзали крест в смрадную могилу?
- Нет
- Вы воцерковляли одноглазого прелюбодея?
- Нет
- Вы отворяли царские врата животворящим жезлом?
- Нет
- Вы претерпевали страсти содомские?
- Нет
- Вы увязали в трясине греха?
- Нет
- Вы проводили интронизацию Нектария Малофеева в Сретенской епархии?
- Нет
- Вы покрутили отмычкой в церковной кассе?
- Нет
- Вы били поклоны ниже земных?
- Нет
- Вы христосовались яйцами об яйца?
- Нет
- Вы ставили бутылку "Душа монаха" в чулан?
- Нет
- Вы ходили к тихому омуту и стреляли в чертей кожаными пулями?
- Нет
- Вы звонили в глухой колокол?
- Нет
- Вы святили https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0 срачицу своим потиром?
- Нет
- Вы трубили в глубины и изливали туда чашу гнева?
- Нет
- Вы заталкивали святые дары в закопченный киот?
- Нет
- Вы подвизались в молитве до мироточения?
- Нет
- Вы показывали долговязому послушнику, где набрать угля?
- Нет
- Вы проводили дебаты между архимандритом Лупианом Зуевым и пастором Эсхолом Турдбрауном?
- Нет
- Вы анализировали таинства церкви?
- Нет
- Вы возжигали в келье страстную лампаду?
- Нет
- Вы сажали семя веры в чернозем?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.

Про всяк випадок, https://baneks.site/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-/ оригінал (відкривається тільки через VPN)
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03.12.2022 07:09 Відповісти
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03.12.2022 08:58 Відповісти
 
 