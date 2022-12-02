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Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з українськими захисниками й захисницями, які були визволені з російського полону, та вручив державні нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 01

Звертаючись до присутніх військовослужбовців, серед яких були офіцери, сержанти, солдати й матроси, Зеленський наголосив, що щасливий бачити їх вільними. Він розповів, що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації вдалося звільнити з російського полону 1331 українця.

Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 02
Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 03
Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 04
Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 05

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Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 06

Президент акцентував: кількість звільнених значна, але Україна пам’ятає про тих, хто досі залишається в російських катівнях, і працюватиме над поверненням їх додому.

Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 07
Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 08
Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 09

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Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 10
Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями 11

Зеленський також наголосив на важливості поширення історій українців, котрі пережили російський полон, а також тих, кого досі утримує РФ. На його переконання, важливо розповідати суспільству про їхню стійкість, героїзм і незламність.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) нагорода (1260) полонені (2263)


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Слава Украине ! Героям слава !!!
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02.12.2022 22:29 Відповісти
Выживший в плену украинец получает награду. Выживший в плену кацап получает кувалдой по репе. Все правильно, так и должно быть.
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02.12.2022 23:12 Відповісти
сам здав сам і нагородив... Не переймаємось: ржем, жрем та срем із вдячністю зебілам вЗесвіту.
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03.12.2022 22:34 Відповісти
 
 