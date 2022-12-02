Зеленський вручив державні нагороди визволеним з полону захисникам і захисницями. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з українськими захисниками й захисницями, які були визволені з російського полону, та вручив державні нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Звертаючись до присутніх військовослужбовців, серед яких були офіцери, сержанти, солдати й матроси, Зеленський наголосив, що щасливий бачити їх вільними. Він розповів, що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації вдалося звільнити з російського полону 1331 українця.









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Президент акцентував: кількість звільнених значна, але Україна пам’ятає про тих, хто досі залишається в російських катівнях, і працюватиме над поверненням їх додому.







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Зеленський також наголосив на важливості поширення історій українців, котрі пережили російський полон, а також тих, кого досі утримує РФ. На його переконання, важливо розповідати суспільству про їхню стійкість, героїзм і незламність.