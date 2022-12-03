Протягом дня окупанти обстрілювали Сумщину із САУ, мінометів та РСЗВ, - ОВА. ФОТО

Протягом дня війська РФ завдали 76 ударів із різних видів озброєння по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади.

По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету (1 "приліт") та з САУ (22 "прильоти). На одне з прикордонних сіл Краснопільської громада військові РФ скинули з квадрокоптеру вибухівку (ВОГ).





По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на нашій території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства. Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 "прильотів") та САУ (4 "прильоти").

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Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 "прильот").