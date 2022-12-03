УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6865 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
868 1

Протягом дня окупанти обстрілювали Сумщину із САУ, мінометів та РСЗВ, - ОВА. ФОТО

Протягом дня війська РФ завдали 76 ударів із різних видів озброєння по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом дня окупанти обстрілювали Сумщину із САУ, мінометів та РСЗВ, - ОВА 01

Під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади.

По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету (1 "приліт") та з САУ (22 "прильоти).  На одне з прикордонних сіл Краснопільської громада військові РФ скинули з квадрокоптеру вибухівку (ВОГ).

Протягом дня окупанти обстрілювали Сумщину із САУ, мінометів та РСЗВ, - ОВА 02
Протягом дня окупанти обстрілювали Сумщину із САУ, мінометів та РСЗВ, - ОВА 03

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на нашій території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства. Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 "прильотів") та САУ (4 "прильоти").

Також дивіться: 15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Білопілля, зруйновано частину лікарні, - Сумська ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом дня окупанти обстрілювали Сумщину із САУ, мінометів та РСЗВ, - ОВА 04

Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 "прильот"). 

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 