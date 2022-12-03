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Ворог усю ніч обстрілював із "Градів" та важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. ФОТОрепортаж

Російські військові 9 разів ударили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії. Також були обстріляні Червоногригорівська та Марганецька громади.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів.Люди неушкоджені. Понівечені два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побиті 50 сонячних панелей.

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих. Пошкоджені кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід. Через влучання російського снаряда загорілася газова труба у приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили", - написав Резніченко.

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Ворог усю ніч обстрілював із Градів та важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади 01
Ворог усю ніч обстрілював із Градів та важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади 02
Ворог усю ніч обстрілював із Градів та важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади 03Ворог усю ніч обстрілював із Градів та важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади 04

Автор: 

Марганець (68) обстріл (28449) Резніченко Валентин (517) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3718)


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Цієї ночі Запоріжчину обстріляли теж. А до Токмака десятки машин везуть двохсотих та трьохсотих вояк *****.
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03.12.2022 08:15 Відповісти
 
 