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Минулої доби рашисти вбили одного мирного жителя на Донеччині, четверо людей поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 2 грудня, від рук окупантів загинув один цивільний на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 2 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, - у Соледарі. Ще 4 людини в області зазнали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначає очільник регіону.

Минулої доби рашисти вбили одного мирного жителя на Донеччині, четверо людей поранені, - ОВА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу окупанти поранили 6 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

жертви (1793) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907)


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Царство Небесне вбитому...
Одужання пораненим.
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03.12.2022 10:11 Відповісти
 
 