Минулої доби рашисти вбили одного мирного жителя на Донеччині, четверо людей поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби, 2 грудня, від рук окупантів загинув один цивільний на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних! За 2 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, - у Соледарі. Ще 4 людини в області зазнали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначає очільник регіону.
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Одужання пораненим.