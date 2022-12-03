Тривають обстріли чотирьох районів Харківщини. По Куп’янську ворог завдав ракетного удару, - ОВА. ФОТО
Росіяни протягом доби завдавали удари по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського, Ізюмського районів Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава.
"Після півночі у м. Куп'янськ внаслідок ракетного удару росіян є пошкодження будівлі, зруйнований гараж, повилітали вікна в приміщеннях. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, він госпіталізований до медичної установи, стан постраждалого - середній.
"Збройні Сили України тримають позиції на всіх напрямках. Але окупанти не перестають тероризувати мирне населення, завдаючи ракетних та артилерійських ударів. Просимо жителів не ігнорувати сигналів тривоги!" - інформує Синєгубов.
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