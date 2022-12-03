Джин на честь визволення Херсона випустили в Австралії. Частина виручки піде на допомогу Україні. ФОТО
В Австралії випустили джин на честь визволення Херсона. Гроші з кожної пляшки виробник обіцяє відправити на допомогу Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на австралійського виробника напою.
"Ця лімітована серія нашого джину Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin була випущена на честь визволення українського міста Херсона, де, мабуть, вирощують найсолодші кавуни у світі!" - йдеться у повідомленні.
На етикетці напою зображений український солдат, який тягнеться до кавуна.
Зазначається, що кошти, зібрані з кожної пляшки цієї серії, будуть використані для купівлі металодетекторів, які передадуть в Україну і використають для гуманітарної місії з розмінування територій.
Топ коментарі
+20 Kryva Bereza
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+18 5 копійок
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+11 Старый зольдат
показати весь коментар03.12.2022 09:08
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Золота від сонячного світла Таврія
вже вислали за адресою: " раZZія, масква-кремль, мєдвєдєву....."
літро, вибачте баскетболіста, один з котрих справа віддає честь характерним жестом. Етикетка більш підходить в якості рекламної афіши комедійної вистави на Бродвеї, але точно не символізує честь і звитягу ЗСУ
без жарту-стьобу (на війні та навколо неї) можна з глузду з'їхати, якщо увесь час бути серйозним чи плакати
Молодці австралійці!