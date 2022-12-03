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Джин на честь визволення Херсона випустили в Австралії. Частина виручки піде на допомогу Україні. ФОТО

В Австралії випустили джин на честь визволення Херсона. Гроші з кожної пляшки виробник обіцяє відправити на допомогу Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на австралійського виробника напою.

"Ця лімітована серія нашого джину Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin була випущена на честь визволення українського міста Херсона, де, мабуть, вирощують найсолодші кавуни у світі!" - йдеться у повідомленні.

На етикетці напою зображений український солдат, який тягнеться до кавуна.

Дивіться: Попри обстріли повертаємо нормальне життя на Херсонщину, - Зеленський. ВIДЕО

Зазначається, що кошти, зібрані з кожної пляшки цієї серії, будуть використані для купівлі металодетекторів, які передадуть в Україну і використають для гуманітарної місії з розмінування територій.

Джин на честь визволення Херсона випустили в Австралії. Частина виручки піде на допомогу Україні 01
Джин на честь визволення Херсона випустили в Австралії. Частина виручки піде на допомогу Україні 02

Автор: 

Австралія (429) алкоголь (1242) визволення (564) Херсон (3356)


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Топ коментарі
+20
Як це гарно та зворушливо - дякуэмо !
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03.12.2022 09:05
+18
Кавун Херсонський бренд.
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03.12.2022 09:04
+11
Треба придбати.
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03.12.2022 09:08
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Кавун Херсонський бренд.
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03.12.2022 09:04 Відповісти
Як це гарно та зворушливо - дякуэмо !
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03.12.2022 09:05 Відповісти
Треба придбати.
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03.12.2022 09:08 Відповісти
Коли закінчиться війна, поїдь на Херсонщину Там колись були спеціалісти, які робили "кавунове" вино і гнали з кавунів самогонку Мені сподобалося
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03.12.2022 11:16 Відповісти
вперше чую про "кавунове" вино "кавунове" вино і самогонку мабуть смачно
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03.12.2022 16:15 Відповісти
Це і тоді були "рідкісні "специ Дідок знайомого працював сторожем на баштані Так збирав перезрілі кавуни і ті, що билися при зборі та вантаженні Вибирав м"якоть і робив вино на виноградній заквасці Підфарбовував соком чорної бузини (Я в нього це "перехопив" - робив так само вино яблучне) І аромат був і колір - малиново-бузковий А брагу для самогонки - вже на хлібних дріжджах М"яко пилося І голова не боліла
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03.12.2022 16:52 Відповісти
Да вы гурман, друг мой. Рецепт в студию!
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03.12.2022 18:13 Відповісти
А мы в юности, в кавун водочку попробовали шприцом загрузить. Не я лично, а пацаны со двора. Ничего так вышло. Особенно с чёрным хлебушком посыпанным крупной солью на закуску.
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03.12.2022 18:12 Відповісти
Це називається "крюшон" Зручніше робить по-іншому : взять кавуна вагою в 3 кг Зрізать коло хвостика "кришку" Встановить (для безпеки) кавуна в емальовану миску (за розміром нижньої частини Взять ложку і обережно покришить м"якоть кавуна, не пошкоджуючи шкурки Мякоть покришена осяде В кавун влить 400 мл медичного спирту Перемішать масу Накрить кавун "кришкою" Можна закріпить її двома зубочистками, проткнувши кришку зверху Залишить у прохолодному місці на 2-3 години
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03.12.2022 21:44 Відповісти
Саншайн Херсон!
Золота від сонячного світла Таврія
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03.12.2022 09:10 Відповісти
Ничиво не знаю. Я должен сначала попробовать. Вышлите ящик.
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03.12.2022 09:12 Відповісти
Вышлите ящик.....
вже вислали за адресою: " раZZія, масква-кремль, мєдвєдєву....."
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03.12.2022 10:45 Відповісти
Джин с тоником это супер.
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03.12.2022 09:18 Відповісти
Цікава етикетка. Образ українського воїна в ролі волейболіста, що грає кавуном та забиває в корзину очко. Якщо чесно, то виглядає якось по-дурнуватому, і виглядає як знущання над пам'яттю загиблих українських захисникіа та захисниць. Все-таки менталітет австралійців відрізняється від нашого. У них інша система цінностей.
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03.12.2022 09:20 Відповісти
Мова про те, що ЗСУ зробили це ефектно і видовищно. Ніби закинули слем-данк супернику. Цим усі захоплюються. Хоча думаю, ви далекі від цього образу, якщо плутаєте волейболіста з баскетболістом.
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03.12.2022 09:40 Відповісти
Звичайно, дизайнери етикетки мали на увазі зовсім не ЗСУ! Розпізнавальний знак на правому рукаві вище ліктя у вигляді стрічки, графічні силуети військовослужбовців по обидва боки від стрибаючого літро, вибачте баскетболіста, один з котрих справа віддає честь характерним жестом. Етикетка більш підходить в якості рекламної афіши комедійної вистави на Бродвеї, але точно не символізує честь і звитягу ЗСУ
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03.12.2022 10:06 Відповісти
..якби замість кавуна була б голова кацапа, то виглядало би як знущання над недотваринами.. а так - норм..
без жарту-стьобу (на війні та навколо неї) можна з глузду з'їхати, якщо увесь час бути серйозним чи плакати
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03.12.2022 09:56 Відповісти
Сперше прочитав - випустили джина. Прийшла думка про Хотабича).

Молодці австралійці!
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03.12.2022 09:20 Відповісти
Експортуйте і я куплю обов'язково!
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03.12.2022 09:43 Відповісти
наступна банка з сірчаною кислотою ,і всередині башка *****
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03.12.2022 11:08 Відповісти
Тільки краще б боєць на етикетці не шпагата робив, а давав підсрачника москалю.
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03.12.2022 11:30 Відповісти
RESPECT
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03.12.2022 13:10 Відповісти
Аа, напиток. Я думал - настоящего джина выпустили...
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03.12.2022 13:19 Відповісти
Все таки найкращі кавуни Мелітопольські(як на мене),скоріше б подібний джин.
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03.12.2022 13:19 Відповісти
Прикольна картинка.
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03.12.2022 17:04 Відповісти
Не понял, кто джина выпустил из бутылки?
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03.12.2022 21:50 Відповісти
 
 