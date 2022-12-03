Джин на честь визволення Херсона випустили в Австралії. Частина виручки піде на допомогу Україні. ФОТО

В Австралії випустили джин на честь визволення Херсона. Гроші з кожної пляшки виробник обіцяє відправити на допомогу Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на австралійського виробника напою.

"Ця лімітована серія нашого джину Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin була випущена на честь визволення українського міста Херсона, де, мабуть, вирощують найсолодші кавуни у світі!" - йдеться у повідомленні.

На етикетці напою зображений український солдат, який тягнеться до кавуна.

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Зазначається, що кошти, зібрані з кожної пляшки цієї серії, будуть використані для купівлі металодетекторів, які передадуть в Україну і використають для гуманітарної місії з розмінування територій.



