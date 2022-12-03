Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами. ФОТОрепортаж
Рашисти продовжують обстрілювати Донеччину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі - місто та околиці зазнають періодичних артобстрілів.
"На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - пошкоджено 8 багатоповерхівок і 3 приватні будинки, поранено 1 людину. Також вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць, а під ранок - обстріл Авдіївки. Без жертв", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на Горлівському напрямку 2 людини поранено у Бахмуті. В місті пошкоджено будинок, адмінбудівлю та підприємство. Також вночі відбувалися обстріли околиць Торецької і Соледарської громад.
"На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - без жертв. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!", - звертається він до мешканців регіону.
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