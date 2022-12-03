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Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами. ФОТОрепортаж

Рашисти продовжують обстрілювати Донеччину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі - місто та околиці зазнають періодичних артобстрілів.

"На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - пошкоджено 8 багатоповерхівок і 3 приватні будинки, поранено 1 людину. Також вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць, а під ранок - обстріл Авдіївки. Без жертв", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Горлівському напрямку 2 людини поранено у Бахмуті. В місті пошкоджено будинок, адмінбудівлю та підприємство. Також вночі відбувалися обстріли околиць Торецької і Соледарської громад.

"На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - без жертв. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!", - звертається він до мешканців регіону.

Також читайте: Минулої доби рашисти вбили одного мирного жителя на Донеччині, четверо людей поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами 01
Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами 02
Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами 03
Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами 04
Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами 05
Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами 06
Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами 07
Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами 08
Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами 09
Доба на Донеччині: найбільше постраждало Курахове, Вугледар та Авдіївка під обстрілами 10

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Донецька область (8453) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.12.2022 10:21 Відповісти
Іду на роботу молюся....іду з роботи ,молюся. Усі Молитви за Україну її хоробрих людей і її мужню Армію . А колись я була стальна жінка,без сліз і молитов. Дякую,Чайка,що Ви є. Бережіть себе
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03.12.2022 10:49 Відповісти
Навзайм.
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03.12.2022 10:54 Відповісти
З Чнрвонопопівки орки відійшли, під Бахмут ЗСУ атакували,наразі неудачно. Вибивають орків з Первомайське. Кремінна поряд, вклинилися до Сватове. Гайдай пише правду,що кожний метр це кров ,біль і життя.
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03.12.2022 10:24 Відповісти
 
 