Рятувальники допомогли відновити лікарню, що зазнала ворожого удару у Білопіллі на Сумщині. ВIДЕО

У м. Білопілля прибули працівники аварійно-рятувальної частини з обласного центру. Місто знаходиться лише в 6 км від кордону та постійно зазнає ударів збоку країни агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, від останнього такого обстрілу постраждала місцева лікарня. Соціальний заклад забезпечує надання медичної допомоги кільком громадам.

Працівники Служби порятунку проводили відновлювальні роботи, закриваючи розбиті вікна захисним матеріалом. А білопільські вогнеборці за допомогою пожежної автоцистерни забезпечили медзаклад технічною водою.





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