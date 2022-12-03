ДБР повідомило про підозру колишній посадовиці Маріупольської РДА, яка співпрацює з окупантами. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру колишній посадовиці Маріупольської районної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, після вторгнення Росії на територію України та тимчасової окупації регіону вона добровільно обійняла посаду "керуючої справами" у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора органі влади - "Адміністрації першотравневого району ДНР" у смт Мангуш Маріупольського району Донецької області.

"Керуюча справами" допомагає місцевим гауляйтерам "керувати" Мангуською територіальною громадою. Жінка підозрюється у колабораційній діяльності за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

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