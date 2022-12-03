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Резніков відвідав аеропорт "Херсон" у Чорнобаївці: Перші три літери - єдине, що окупанти отримають від України. ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав міжнародний аеропорт "ХЕРСОН" у Чорнобаївці.

Про це Резніков написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Це залишки вивіски міжнародного аеропорту "ХЕРСОН" в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались.
Нехай щастить!", - написав він.

Резніков відвідав аеропорт Херсон у Чорнобаївці: Перші три літери - єдине, що окупанти отримають від України 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорнобаївка після визволення від російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Резніков Олексій (1446) Чорнобаївка (79)


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Топ коментарі
+21
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03.12.2022 13:30
+20
Шутнік, аднака.
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03.12.2022 13:07
+19
Розкукурікався герой після того, як весь південь просрали задурно.
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03.12.2022 13:14
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Шутнік, аднака.
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03.12.2022 13:07 Відповісти
Розкукурікався герой після того, як весь південь просрали задурно.
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03.12.2022 13:14 Відповісти
Хто просрав ? Випадково не "найвеличніший лідер **********" разом зі фракцією сн що розмінували Чонгар ?
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03.12.2022 13:34 Відповісти
все не на часі, окрім асфальту
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03.12.2022 13:43 Відповісти
Все було заплановано.
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03.12.2022 14:01 Відповісти
Проблеми рядових військовослужбовців ЗСУ(одежа,виплати за поранення та і інші негаразди)сестиматично стають їхніми особистими проблемами,
хоча чомусь їх створють саме провладні зе-прокладки які на цьому наживаються.
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03.12.2022 13:20 Відповісти
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03.12.2022 13:30 Відповісти
Да в феврале 2018 и ленточку перерезали и была запущена линейка по изготовлению 152 мм снарядов. И испытание провели. А в ноябре директор завода плакался, что же нет ни одного госзаказа. И это после уничтожения 4 арсеналов. Это тоже было.
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03.12.2022 13:54 Відповісти
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03.12.2022 13:42 Відповісти
Ці суки так "змінили реальність", що довели країну до війни обезброєною.
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04.12.2022 20:40 Відповісти
Хотілось би почути від пана Міністра, як так сталося, що орки були в Чорнобаївці вже 25 чи 26 лютого?
На правому березі Дніпра!
Із водною перешкодою 800-1000 м завширшки!
На надувних човнах, матрасах та дітячих іграшках переплили (ха-ха-ха! Оце гумор, не гірший за Вашого! Так, пане Міністр)?
Чи хтось проіпав своєчасний підрив Антонівського мосту?
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03.12.2022 13:55 Відповісти
https://teletype.in/@tysknip/Hostomel https://teletype.in/@tysknip/Hostomel


Дуже потужний розбір битви за Київ від безпосередньо учасника.
Цитата: "Также были установлены подрывные заряды на два моста: на железнодорожный мост, ведущий в Припять с северного (белорусского) берега и автомобильный мост, который расположен недалеко от н.п. Чернобыль. На всех этих мостах были заложены взрывные заряды, но, к сожалению, в нужный момент они не взорвались"

Не завжди навіть те, що встановлено, може буде взірване. Не завжди...
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03.12.2022 16:45 Відповісти
особливо якщо агенти русскіє мають доступ до секретної інформації, такі агенти як Демченко на приклад. Тоді вірогідність того, що не спрацюють певні критично важливі для оборони заходе, зростає в геометричній прогресії.
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04.12.2022 18:30 Відповісти
Бронік на ньому, як сідло на корові.
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03.12.2022 13:56 Відповісти
Сколько за три буквы еще людей погибнет?
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03.12.2022 14:01 Відповісти
Какие ваши варианты? Что нужно сделать, чтоб прекратили гибнуть?
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03.12.2022 14:40 Відповісти
Не пиариться!
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03.12.2022 17:09 Відповісти
Все правильно! А еще до победы не улыбаться и не бриться!
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03.12.2022 19:49 Відповісти
не треба перекручувати,цьому лисому ******** взагали сміятись і жартувати заборонено воно один ходячий недолік,нагадати що іменно це лисе бидло не бачило загрозу в 200 тисячній группі русні,що іменно воно як ручна ***** служок кукурікав їм в тон про непотрібність додаткового фінансування ЗСУ,що воно за півроку на посаді до вторгнення навіть не поцікавилось що на складах при його шефі не закуплено ні броніка ні шолома ? тому так йому треба їбальник простіше зробити і ПРАЦЮВАТи а не фоточки постити,а якщо не може то ***** з пляжа,а знаєш чому він не піде,бо одразу з нього почнуть питати про такий ******** рівень забезпечення ЗСУ
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03.12.2022 21:39 Відповісти
Копростан, вже і останні 3 літери отримав! Особливо чмобіки! Маю надію що зайвою хромосомою таки зрозуміли значення слова "Херсон", цюцюрку махнорилу вам, а не сон!!!
PS: Мало вам, от козаків (вільна людина) дісталося, бажаєте ще і от казахів (вільний народ) отримати?
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03.12.2022 14:08 Відповісти
Цікаво, аквафреші і на пісюнах зетку малюють?
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03.12.2022 14:19 Відповісти
Впевнений, не малюють! Бо їх цім, Господь не нагородив! Зайва хромосома замість неї! К цюцюрке, ще і яйця треба! А у касабів, їх точно нема...
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03.12.2022 14:31 Відповісти
Ну ... , гасло - "Хер вам , а не Херсон !"
Яке звучить і пишеться одинаково на обох мовах ...
Було вже давно озвучено самими херсонцями
Так що тут - явний плагіат - з ціллю бути креативненьким ?
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03.12.2022 19:33 Відповісти
Цікаво, а що він там робив?
Шукав зброю та набої для ЗСУ?
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04.12.2022 02:00 Відповісти
Який героїчний вчинок.
На фото виглядає ну прямо як Наполеон перед Аустерліцем.
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04.12.2022 10:53 Відповісти
Це Ви про друге фото? Дуже подібно...
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04.12.2022 16:28 Відповісти
Все спрашивают у самих себя,что министр обороны там забыло?Ответ на втором фото-что бы повисеть на лопасти вертолета.Веселая карусель однако .
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04.12.2022 16:34 Відповісти
И еще,тот кто выкладывал фото ,веселый малый.Первое фото:министр обороны с суровым выражением лица на фоне дома с надписью...ХЕР !!!
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04.12.2022 16:42 Відповісти
 
 