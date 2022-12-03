Резніков відвідав аеропорт "Херсон" у Чорнобаївці: Перші три літери - єдине, що окупанти отримають від України. ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав міжнародний аеропорт "ХЕРСОН" у Чорнобаївці.

Про це Резніков написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Це залишки вивіски міжнародного аеропорту "ХЕРСОН" в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались.

Нехай щастить!", - написав він.

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