Резніков відвідав аеропорт "Херсон" у Чорнобаївці: Перші три літери - єдине, що окупанти отримають від України. ФОТО
Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав міжнародний аеропорт "ХЕРСОН" у Чорнобаївці.
Про це Резніков написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Це залишки вивіски міжнародного аеропорту "ХЕРСОН" в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались.
Нехай щастить!", - написав він.
Топ коментарі
+21 Saskia Jansen
показати весь коментар03.12.2022 13:30
+20 5 копійок
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+19 Trevo Trow
показати весь коментар03.12.2022 13:14
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хоча чомусь їх створють саме провладні зе-прокладки які на цьому наживаються.
На правому березі Дніпра!
Із водною перешкодою 800-1000 м завширшки!
На надувних човнах, матрасах та дітячих іграшках переплили (ха-ха-ха! Оце гумор, не гірший за Вашого! Так, пане Міністр)?
Чи хтось проіпав своєчасний підрив Антонівського мосту?
Дуже потужний розбір битви за Київ від безпосередньо учасника.
Цитата: "Также были установлены подрывные заряды на два моста: на железнодорожный мост, ведущий в Припять с северного (белорусского) берега и автомобильный мост, который расположен недалеко от н.п. Чернобыль. На всех этих мостах были заложены взрывные заряды, но, к сожалению, в нужный момент они не взорвались"
Не завжди навіть те, що встановлено, може буде взірване. Не завжди...
PS: Мало вам, от козаків (вільна людина) дісталося, бажаєте ще і от казахів (вільний народ) отримати?
Яке звучить і пишеться одинаково на обох мовах ...
Було вже давно озвучено самими херсонцями
Так що тут - явний плагіат - з ціллю бути креативненьким ?
Шукав зброю та набої для ЗСУ?
На фото виглядає ну прямо як Наполеон перед Аустерліцем.