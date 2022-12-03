Біля окупованого Маріуполя на кладовищі у Старому Криму з’явилися нові сектори поховань, - Андрющенко. ФОТО

На кладовищі у Старому Криму за останній час з’явилися два нових сектори поховань.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Порівняли знімки за 12 жовтня та 30 листопада. Бачимо два нових сектори поховань. Розміри цих секторів та динаміка появи нових могил каже про те, що масове поховання через ексгумацію завершено. З оглядом на динаміку знесення будинків це доводить, що всі найбільші могильники під руїнами або ексгумовано та поховано", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зростання нових поховань свідчить про стрімке зростання смертності від умовно природних причин. Якщо холодомор Маріуполя можна назвати природньою причиною.

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