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Наслідки вчорашніх ударів із САУ по Зноб-Новгородській громаді Сумщини: від ангарів майже нічого не лишилося. ФОТОрепортаж

2 грудня рашисти обстріляли прикордоння Зноб-Новгородської громади на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вщент зруйновані склади та ангари належать одному із місцевих агропідприємств.

"Росіяни ударили по ним із САУ. 24 снаряди розірвалися на території господарства. Ворог не вперше обстрілює саме ці склади, кілька днів тому уже були влучання в них. Цього ж разу від приміщень аграріїв майже нічого не лишилося", - зазначає очільник регіону.

Також читайте: Протягом дня окупанти обстрілювали Сумщину із САУ, мінометів та РСЗВ, - ОВА. ФОТО

Наслідки вчорашніх ударів із САУ по Зноб-Новгородській громаді Сумщини: від ангарів майже нічого не лишилося 01
Наслідки вчорашніх ударів із САУ по Зноб-Новгородській громаді Сумщини: від ангарів майже нічого не лишилося 02
Наслідки вчорашніх ударів із САУ по Зноб-Новгородській громаді Сумщини: від ангарів майже нічого не лишилося 03
Наслідки вчорашніх ударів із САУ по Зноб-Новгородській громаді Сумщини: від ангарів майже нічого не лишилося 04
Наслідки вчорашніх ударів із САУ по Зноб-Новгородській громаді Сумщини: від ангарів майже нічого не лишилося 05
Наслідки вчорашніх ударів із САУ по Зноб-Новгородській громаді Сумщини: від ангарів майже нічого не лишилося 06
Наслідки вчорашніх ударів із САУ по Зноб-Новгородській громаді Сумщини: від ангарів майже нічого не лишилося 07

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+4
А ми у відповідь що...?!!!
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03.12.2022 16:12
+4
агропредприятие небогатое, и не может себе позволить купить AN\TPQ-49 и L119. Так что башкирочуваши даже не убирают свою САУ с Солдатской улицы в Евдоколье, а местным евдокольцам ***** куда она стреляет.
Возможно, выжившие жители Украинского, Муравьёв, Гремяча теперь станут по другому относиться к своему выбору. Но это не точно.
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03.12.2022 16:33
+3
А знищити мокшанську САУ Єрмак не дозволяє?
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03.12.2022 16:20
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А ми у відповідь що...?!!!
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03.12.2022 16:12 Відповісти
агропредприятие небогатое, и не может себе позволить купить AN\TPQ-49 и L119. Так что башкирочуваши даже не убирают свою САУ с Солдатской улицы в Евдоколье, а местным евдокольцам ***** куда она стреляет.
Возможно, выжившие жители Украинского, Муравьёв, Гремяча теперь станут по другому относиться к своему выбору. Но это не точно.
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03.12.2022 16:33 Відповісти
А знищити мокшанську САУ Єрмак не дозволяє?
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03.12.2022 16:20 Відповісти
нечем. Можете поехать в Муравьи и проверить.
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03.12.2022 16:34 Відповісти
це входить у публікації мо про втрати ворога?
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03.12.2022 17:47 Відповісти
Муравьи - это Украина ))
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03.12.2022 17:50 Відповісти
ви мене розстроїли...я подумав що московити в своїх ****** отвєтку отримують
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03.12.2022 17:54 Відповісти
к сожалению мы пока не в состоянии отвечать на артобстрелы и миномётные обстрелы в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Для этого у нас нет ни технических возможностей, ни организационно ДПСУ не готово это делать.
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03.12.2022 18:03 Відповісти
Свинособачу нн розумію, буряте.
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04.12.2022 14:43 Відповісти
я догадываюсь давно о твоей дебильности.
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04.12.2022 18:52 Відповісти
Дебіл, буряте - це зайвохромосомний валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну. ))
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04.12.2022 22:17 Відповісти
такие дебилы как ты недостойны общения на державній. Көтіңді қыс, ақымақ қошқар.
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05.12.2022 00:46 Відповісти
щось белькоче собі бурят притрушений своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти ))
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05.12.2022 09:22 Відповісти
 
 