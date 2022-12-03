Наслідки вчорашніх ударів із САУ по Зноб-Новгородській громаді Сумщини: від ангарів майже нічого не лишилося. ФОТОрепортаж

2 грудня рашисти обстріляли прикордоння Зноб-Новгородської громади на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вщент зруйновані склади та ангари належать одному із місцевих агропідприємств.

"Росіяни ударили по ним із САУ. 24 снаряди розірвалися на території господарства. Ворог не вперше обстрілює саме ці склади, кілька днів тому уже були влучання в них. Цього ж разу від приміщень аграріїв майже нічого не лишилося", - зазначає очільник регіону.

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