20 020 21
Важко поранена воїн ЗСУ, голова "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак. Її родина просить про допомогу. ФОТО
Важко поранена голова "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак. Потрібна підтримка.
На фронті важко поранена голова "Жіночого ветеранського руху", військовослужбовиця ЗСУ, ветеранка АТО, активістка Євромайдану і громадська активістка Андріана Сусак, повідомила журналістка Валерія Бурлакова, передає Цензор.НЕТ.
"Ви вже знаєте, що Малиш, Andriana Susak, важко поранена. Ось картка її сестри для допомоги - 5375411507415201 Моно", - розповіла вона.
Топ коментарі
+18 Mik_2806
показати весь коментар03.12.2022 16:39
+15 Денис Коновалов #376331
показати весь коментар03.12.2022 17:31
+14 Василий Бондарев
показати весь коментар03.12.2022 16:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тримайся,Андріана.
Молимося.
видужуйте, шановна!🙏