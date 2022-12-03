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Новини Фото Допомога пораненим Війна
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Важко поранена воїн ЗСУ, голова "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак. Її родина просить про допомогу. ФОТО

Важко поранена голова "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак. Потрібна підтримка.

На фронті важко поранена голова "Жіночого ветеранського руху", військовослужбовиця ЗСУ, ветеранка АТО, активістка Євромайдану і громадська активістка Андріана Сусак, повідомила журналістка Валерія Бурлакова, передає Цензор.НЕТ.

"Ви вже знаєте, що Малиш, Andriana Susak, важко поранена. Ось картка її сестри для допомоги - 5375411507415201 Моно", - розповіла вона.

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Важко поранена воїн ЗСУ, голова Жіночого ветеранського руху Андріана Сусак. Її родина просить про допомогу 01
Важко поранена воїн ЗСУ, голова Жіночого ветеранського руху Андріана Сусак. Її родина просить про допомогу 02
Важко поранена воїн ЗСУ, голова Жіночого ветеранського руху Андріана Сусак. Її родина просить про допомогу 03
Важко поранена воїн ЗСУ, голова Жіночого ветеранського руху Андріана Сусак. Її родина просить про допомогу 04

Автор: 

благодійність (569) допомога (8343) поранення (2802) військовослужбовці (4744) Бурлакова Валерія (247)


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Топ коментарі
+18
Бажаю їй одужати від всього серця! Допомогу перевів!
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03.12.2022 16:39
+15
Швидкого тобі одуження сонечко!
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03.12.2022 17:31
+14
Господи, допоможі рабі Божої Андріані! Дай їй сил вилікуватись. Дай їй довгих років жіття і всього самого найліпшего. Бо вона цього достойна.
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03.12.2022 16:57
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03.12.2022 16:20 Відповісти
.+++
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03.12.2022 16:23 Відповісти
Невже ***@на влада не може видіти потрібні ліки, гроші ?
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03.12.2022 18:24 Відповісти
крадуть навіть гумдопомогу козли а скільки грошей для силових структур які віджимають храми для ПЦУ а для лікування пранених які захищають Україну не дають кошти є союзники допомагають.
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05.12.2022 10:55 Відповісти
новеньке кацабидло активізувалося? на ***!
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05.12.2022 11:19 Відповісти
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03.12.2022 16:37 Відповісти
Бажаю їй одужати від всього серця! Допомогу перевів!
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03.12.2022 16:39 Відповісти
+
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03.12.2022 16:43 Відповісти
Господи, допоможі рабі Божої Андріані! Дай їй сил вилікуватись. Дай їй довгих років жіття і всього самого найліпшего. Бо вона цього достойна.
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03.12.2022 16:57 Відповісти
Боже допоможи. (У Бога немає рабів)
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03.12.2022 17:41 Відповісти
Швидкого тобі одуження сонечко!
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03.12.2022 17:31 Відповісти
+
Тримайся,Андріана.
Молимося.
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03.12.2022 17:35 Відповісти
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03.12.2022 18:08 Відповісти
А наша так звана влада клоунів тут непричом.
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03.12.2022 18:50 Відповісти
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03.12.2022 20:13 Відповісти
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03.12.2022 21:53 Відповісти
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04.12.2022 11:03 Відповісти
++
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04.12.2022 13:10 Відповісти
+1000 грн
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04.12.2022 13:55 Відповісти
+
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05.12.2022 09:39 Відповісти
+
видужуйте, шановна!🙏
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05.12.2022 11:21 Відповісти
 
 