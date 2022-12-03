Важко поранена воїн ЗСУ, голова "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак. Її родина просить про допомогу. ФОТО

Важко поранена голова "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак. Потрібна підтримка.

На фронті важко поранена голова "Жіночого ветеранського руху", військовослужбовиця ЗСУ, ветеранка АТО, активістка Євромайдану і громадська активістка Андріана Сусак, повідомила журналістка Валерія Бурлакова, передає Цензор.НЕТ.

"Ви вже знаєте, що Малиш, Andriana Susak, важко поранена. Ось картка її сестри для допомоги - 5375411507415201 Моно", - розповіла вона.

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