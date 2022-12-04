Масштабна аварія сталася вночі 4 грудня на тепломережі Харкова - 2 райони залишилися без опалення. ФОТО

У Харкові сталася аварія на тепломережі. В результаті Немишлянський та Індустріальний райони міста залишилися без опалення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КП "Харківські теплові мережі".

"Дефект на тепломагістралі великого діаметра. Працівникам КП Харківські теплові мережі довелося оперативно відключити 11 теплорозподільних станцій та частково злити комунікації будинків бульваром Юр'єва, щоб запобігти розморожуванню системи", - пояснили комунальники.

Також зазначено, що ділянка 95-ї магістралі у Немишлянському районі діаметром 1000 мм не витримала жорсткого режиму перепадів напруги.

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"Дефект оперативно локалізували, пошкоджену ділянку магістралі вже розкопали, відкачали воду. Ведуться зварювальні роботи. Усі будинки отримають тепло одразу після усунення дефекту на трубі. Під'їзди оперативно розвозять", - додали в компанії.

Повідомляється, що 95 магістраль - одна із найстаріших теплових артерій міста, що несе велике навантаження щодо транспортування тепла від ТЕЦ-3. Найбільш проблемну ділянку вдалося замінити під час ремонтної кампанії.

У тимчасове відключення потрапили будинки у Немишлянському та Індустріальному районах міста, обмежені наступними вулицями:

вул. Рибалка;

вул. Філіпова;

вул. Багратіона;

пр-т Олександрівський;

пр-т Героїв Харкова;

вул. Ощепкова;

вул. Ак. Підгірного;

пров. Снігурівський;

вул. Танкопія;

вул. Харківських дивізій;

бул. Б. Хмельницького;

вул. Северина Потоцького







