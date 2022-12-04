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Масштабна аварія сталася вночі 4 грудня на тепломережі Харкова - 2 райони залишилися без опалення. ФОТО

У Харкові сталася аварія на тепломережі. В результаті Немишлянський та Індустріальний райони міста залишилися без опалення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КП "Харківські теплові мережі".

"Дефект на тепломагістралі великого діаметра. Працівникам КП Харківські теплові мережі довелося оперативно відключити 11 теплорозподільних станцій та частково злити комунікації будинків бульваром Юр'єва, щоб запобігти розморожуванню системи", - пояснили комунальники.

Також зазначено, що ділянка 95-ї магістралі у Немишлянському районі діаметром 1000 мм не витримала жорсткого режиму перепадів напруги.

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"Дефект оперативно локалізували, пошкоджену ділянку магістралі вже розкопали, відкачали воду. Ведуться зварювальні роботи. Усі будинки отримають тепло одразу після усунення дефекту на трубі. Під'їзди оперативно розвозять", - додали в компанії.

Повідомляється, що 95 магістраль - одна із найстаріших теплових артерій міста, що несе велике навантаження щодо транспортування тепла від ТЕЦ-3. Найбільш проблемну ділянку вдалося замінити під час ремонтної кампанії.

У тимчасове відключення потрапили будинки у Немишлянському та Індустріальному районах міста, обмежені наступними вулицями:

  • вул. Рибалка;
  • вул. Філіпова;
  • вул. Багратіона;
  • пр-т Олександрівський;
  • пр-т Героїв Харкова;
  • вул. Ощепкова;
  • вул. Ак. Підгірного;
  • пров. Снігурівський;
  • вул. Танкопія;
  • вул. Харківських дивізій;
  • бул. Б. Хмельницького;
  • вул. Северина Потоцького

Масштабна аварія сталася вночі 4 грудня на тепломережі Харкова - 2 райони залишилися без опалення 01
Масштабна аварія сталася вночі 4 грудня на тепломережі Харкова - 2 райони залишилися без опалення 02
Масштабна аварія сталася вночі 4 грудня на тепломережі Харкова - 2 райони залишилися без опалення 03
Масштабна аварія сталася вночі 4 грудня на тепломережі Харкова - 2 райони залишилися без опалення 04

Автор: 

аварія (561) тепломережа (118) Харків (5594)


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Топ коментарі
+6
СБУ, ау!
Дубинський провогує здаватися Москві!

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04.12.2022 01:20
+6
Всем харьковчанам обязательно посмотреть предвыборный ролик Гепы и Допы. И сразу станет теплее.
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04.12.2022 01:29
+6
Дубинского на обмен.
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04.12.2022 03:36
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СБУ, ау!
Дубинський провогує здаватися Москві!

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04.12.2022 01:20 Відповісти
Ради перспективы ужасной жить в Рашке люди терпят.потому, что реально это страшно
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04.12.2022 02:58 Відповісти
Больше всего предателей в "СЛУГАХ" , после ОПЗЖопников ! Так , что эта рашистская дубина предлагает⁉️
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04.12.2022 10:29 Відповісти
Дубинского на обмен.
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04.12.2022 03:36 Відповісти
Дубинський - гніда рідкісна
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04.12.2022 08:41 Відповісти
Нічого не змінилося відсотки ті ж 26% та 74%
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04.12.2022 09:36 Відповісти
Всем харьковчанам обязательно посмотреть предвыборный ролик Гепы и Допы. И сразу станет теплее.
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04.12.2022 01:29 Відповісти
да) мало нас таких вже лишилось)
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04.12.2022 13:26 Відповісти
Может уже пора разнести трансформаторы на Курской АЭС?
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04.12.2022 03:32 Відповісти
ні ти що, тоді ні П ні Зе не зможуть дерти рейтинг на крові...
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04.12.2022 13:28 Відповісти
Миколаїв досі без питної води у кранах. Ще у квітні окупанти навмисно розгатили водогін, яким подавали дніпровську воду, аби майже півмільйонне місто позбавити водопостачання.Зараз після звільнення Херсону швидко відновити трубопровід комунальникам не вдається через постійні обстріли окупантів.
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04.12.2022 03:50 Відповісти
Який ще багратіон? Карма?
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04.12.2022 08:13 Відповісти
розмовляв з одним енергетиком, він казав що в Україні вся тепло-енерго мережа і без обстрілів дихала на ладан, купа обладнання ще радянських часів, заплатка на заплатці

може є сенс переглянути таку "приватизацію", бо можна і дуба врізати, якщо не цієї зими то наступної точно
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04.12.2022 08:20 Відповісти
Так це свідомий план по приватизації майна держави. План цей йде достатньо давно, попутно популус в рабів та на утилізацію. а спостережливим вистава "полі ТИК України"
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04.12.2022 13:31 Відповісти
По закону военноговремени можно миллиарды Фирташа ,охреневшего от безнаказанности конфисковать , пустить на ремонт и обновление
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04.12.2022 10:32 Відповісти
мільярди коломойського чи іншого небідного посіпаки під охороною юстиції США... вони можуть легенько списати собі борги чи кредити... тому що раби німі... а ось вони зубаті до чортиків. Так що не мрійте пустого.
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04.12.2022 13:29 Відповісти
 
 