Росіяни вночі 10 разів обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли чотири громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Усю ніч Нікопольщина здригалася від ворожих снарядів…
Росіяни 10 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села.
Уразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську.
Минулося без загиблих та поранених.
У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач.
У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в рештi районів ніч минула без надзвичайних ситуацій. Лунала тривога, ае без "прильотів", і на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
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