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Росіяни вночі 10 разів обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли чотири громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Усю ніч Нікопольщина здригалася від ворожих снарядів…

Росіяни 10 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села.

Уразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську.

Минулося без загиблих та поранених.

У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач.

У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рештi районів ніч минула без надзвичайних ситуацій. Лунала тривога, ае без "прильотів", і на цю хвилину спокійно.

Також дивіться: Ворог усю ніч обстрілював із "Градів" та важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. ФОТОрепортаж

Росіяни вночі 10 разів обстріляли із Градів та важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач 01
Росіяни вночі 10 разів обстріляли із Градів та важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач 02
Росіяни вночі 10 разів обстріляли із Градів та важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач 03
Росіяни вночі 10 разів обстріляли із Градів та важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач 04

Автор: 

обстріл (28449) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3718)


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