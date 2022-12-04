Росіяни вночі 10 разів обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли чотири громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Усю ніч Нікопольщина здригалася від ворожих снарядів…



Росіяни 10 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села.



Уразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську.



Минулося без загиблих та поранених.



У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач.



У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в рештi районів ніч минула без надзвичайних ситуацій. Лунала тривога, ае без "прильотів", і на цю хвилину спокійно.

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