Доба на Донеччині: обстріли лінії фронту від Курахівської до Лиманської громади, під вогнем Мар’їнка та Георгіївка. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни продовжували стріляти по лінії фронту від Курахівської до Лиманської громади на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку 1 людина поранена у Кураховому, обсяги руйнувань у місті встановлюються. Також під обстрілами Мар'їнка та Георгіївка - без жертв.

"На Горлівському напрямку внаслідок артобстрілу 1 людина загинула у Предтечиному Костянтинівської громади. Впродовж доби Торецьк зазнав двох ударів з "Градів" - пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та господарчі споруди. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Кириленко також інформує, що на Лисичанському напрямку знову численні обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Наслідки уточнюються.

"Кожен російський злочин ретельно документуємо. За все будуть відповідати!", - резюмує очільник регіону.

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