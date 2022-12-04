На визволених територіях Херсонщини продовжуються роботи по розмінуванню, - Янушевич. ФОТОрепортаж

Російські окупанти щедро "засіяли" Херсонщину снарядами, мінами, розтяжками та іншими небезпечними предметами.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині вибухотехніки Нацполіції обстежили 523 гектари територій, на яких вилучили 4200 вибухонебезпечних предметів та знищили 1250. Піротехніки ДСНС обстежили територію загальною площею 753 гектари, виявили та знешкодили 7300 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

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