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На визволених територіях Херсонщини продовжуються роботи по розмінуванню, - Янушевич. ФОТОрепортаж

Російські окупанти щедро "засіяли" Херсонщину снарядами, мінами, розтяжками та іншими небезпечними предметами.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ

"Нині вибухотехніки Нацполіції обстежили 523 гектари територій, на яких вилучили 4200 вибухонебезпечних предметів та знищили 1250. Піротехніки ДСНС обстежили територію загальною площею 753 гектари, виявили та знешкодили 7300 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні. 

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На визволених територіях Херсонщини продовжуються роботи по розмінуванню, - Янушевич 01
На визволених територіях Херсонщини продовжуються роботи по розмінуванню, - Янушевич 02
На визволених територіях Херсонщини продовжуються роботи по розмінуванню, - Янушевич 03На визволених територіях Херсонщини продовжуються роботи по розмінуванню, - Янушевич 04

Автор: 

розмінування (989) деокупація (950) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5750)


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Бережи Вас бог хлопці.
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04.12.2022 12:00 Відповісти
 
 