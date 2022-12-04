В окупованому Маріуполі масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди воєнних злочинів. ФОТО

У тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди воєнних злочинів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни масово зносять багатоповерхівки у місті. Про це свідчать супутникові знімки від компанії Maxar Technologies. Будинки, де колись ми мирно жили, стають 100% руїнами. Їх у прямому сенсі стирають з землі". – йдеться в повідомленні.

За даними міської ради Маріуполя, у місті від обстрілів росіян поста постраждали 2 257 багатоквартирних будинків. Це 90% усього житлового фонду. Повністю знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків

"Загарбники доруйновують будівлі та ховають сліди своїх воєнних злочинів. Разом з тим знищують нашу пам'ять, наші квартири, наше минуле щасливе життя", - зазначили у міськраді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля окупованого Маріуполя на кладовищі у Старому Криму з’явилися нові сектори поховань, - Андрющенко. ФОТО



