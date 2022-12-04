В окупованому Маріуполі масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди воєнних злочинів. ФОТО
У тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди воєнних злочинів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни масово зносять багатоповерхівки у місті. Про це свідчать супутникові знімки від компанії Maxar Technologies. Будинки, де колись ми мирно жили, стають 100% руїнами. Їх у прямому сенсі стирають з землі". – йдеться в повідомленні.
За даними міської ради Маріуполя, у місті від обстрілів росіян поста постраждали 2 257 багатоквартирних будинків. Це 90% усього житлового фонду. Повністю знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків
"Загарбники доруйновують будівлі та ховають сліди своїх воєнних злочинів. Разом з тим знищують нашу пам'ять, наші квартири, наше минуле щасливе життя", - зазначили у міськраді.
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Можна лише здогадуватись скільки людей поховано в тих будинках, заживо в тому числі. Адже їх ніхто не рятував, ніхто не розбирав завалини і не витягував людей з під них.
кацапо-орда нашвидко побудує лайно, що по характеристикам буде схоже на склади чи
супермаркети, не призначеннi для життя. зате з кольоровим гiвно-сайдiнгом.
нульовка, а ще що правильно рашистське лайно робить?
що тобi ще подобається з того, що вчиняє рашитська орда ?
"Кавказ".Также выпустил кн"Кавказ" Любимый историк Александра 3.Сейчас в инете про него ничего не найдете.Все вычистили Кремлевские фальсификаторы,как и войну Англии и России против Пэриджана(1824-1828гг) и против Черкесов(Адыгов).
Коли обирали ПЗДЖівців і Шаріївців до влади також думали про минуле,а не про майбутнє.Ахмєтов все крутив по ящику Савєцкій Саюз,ну отримали,тільки не 80ті.