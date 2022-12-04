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Новини Фото Агресія Росії проти України
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В окупованому Маріуполі масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди воєнних злочинів. ФОТО

У тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди воєнних злочинів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ

"Росіяни масово зносять багатоповерхівки у місті. Про це свідчать супутникові знімки від компанії Maxar Technologies. Будинки, де колись ми мирно жили, стають 100% руїнами. Їх у прямому сенсі стирають з землі". – йдеться в повідомленні.

За даними міської ради Маріуполя, у місті від обстрілів росіян поста постраждали 2 257 багатоквартирних будинків. Це 90% усього житлового фонду. Повністю знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків

"Загарбники доруйновують будівлі та ховають сліди своїх воєнних злочинів. Разом з тим знищують нашу пам'ять, наші квартири, наше минуле щасливе життя", - зазначили у міськраді.

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В окупованому Маріуполі масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди воєнних злочинів 01
В окупованому Маріуполі масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди воєнних злочинів 02

Автор: 

Маріуполь (3230) окупація (6687) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+13
Зелена депутатка закликала маріупольців не покидати місто, мовляв, ви не ціль окупантів.
Можна лише здогадуватись скільки людей поховано в тих будинках, заживо в тому числі. Адже їх ніхто не рятував, ніхто не розбирав завалини і не витягував людей з під них.
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04.12.2022 11:04
+4
.

кацапо-орда нашвидко побудує лайно, що по характеристикам буде схоже на склади чи

супермаркети, не призначеннi для життя. зате з кольоровим гiвно-сайдiнгом.
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04.12.2022 11:08
+3
.

нульовка, а ще що правильно рашистське лайно робить?

що тобi ще подобається з того, що вчиняє рашитська орда ?
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04.12.2022 11:14
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Зелена депутатка закликала маріупольців не покидати місто, мовляв, ви не ціль окупантів.
Можна лише здогадуватись скільки людей поховано в тих будинках, заживо в тому числі. Адже їх ніхто не рятував, ніхто не розбирав завалини і не витягував людей з під них.
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04.12.2022 11:04 Відповісти
.

кацапо-орда нашвидко побудує лайно, що по характеристикам буде схоже на склади чи

супермаркети, не призначеннi для життя. зате з кольоровим гiвно-сайдiнгом.
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04.12.2022 11:08 Відповісти
.

нульовка, а ще що правильно рашистське лайно робить?

що тобi ще подобається з того, що вчиняє рашитська орда ?
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04.12.2022 11:14 Відповісти
чем больше раскрывается руzzкий мир, во всей своей "красе", тем больше проникаюсь уважением к саранче, тараканам, глистам и крысам - этому невинному миру животных на фоне "человечности" мира кацапов-людоедов
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04.12.2022 11:14 Відповісти
ЧТОБ ПОСКОРЕЕ ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ДОМА И ЗАСЕЛИТЬ ТУДА арабохайев(арабоцыган у историка В.Величко 9в.) из Ливана и всего Арабистана,как в Карабах заселили.
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04.12.2022 11:36 Відповісти
19 в.Василий Величко -лучший историк Империи, гл.ред самого поп журнала на Кавказе с названием
"Кавказ".Также выпустил кн"Кавказ" Любимый историк Александра 3.Сейчас в инете про него ничего не найдете.Все вычистили Кремлевские фальсификаторы,как и войну Англии и России против Пэриджана(1824-1828гг) и против Черкесов(Адыгов).
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04.12.2022 11:45 Відповісти
..в плен рюзких не брать эти твари неисправимы
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04.12.2022 11:54 Відповісти
...наше минуле щасливе життя"...
Коли обирали ПЗДЖівців і Шаріївців до влади також думали про минуле,а не про майбутнє.Ахмєтов все крутив по ящику Савєцкій Саюз,ну отримали,тільки не 80ті.
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04.12.2022 21:59 Відповісти
 
 