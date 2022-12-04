Стерненко опублікував фото страчених окупантами цивільних на Луганщині. Гайдай каже, що інформація перевіряється. ВІДЕО+ФОТО 18+

Громадський активіст Сергій Стерненко заявив про публічну страту цивільних на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, Стерненко опублікував у телеграм-каналі фото страчених окупантами цивільних.

"На Луганщині російські виродки публічно стратили цивільних. Показово, аби усі це побачили. І світ має це бачити. Справжню мерзенну російську пику нелюдів, які хизуються своїми звірствами", - зазначив він.





Своєю чергою глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що інформація, оприлюднена Стерненком про публічну страту цивільних на Луганщині, перевіряється.

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"З приводу опублікованих в мережі фото з повішеними людьми. Станом на зараз, ми не маємо на 100% підтвердженої інформації. Проводиться перевірка. Ми обов‘язково поінформуємо, як тільки-но картина буде повною. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!", - пізніше зазначив Гайдай.