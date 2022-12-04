Стерненко опублікував фото страчених окупантами цивільних на Луганщині. Гайдай каже, що інформація перевіряється. ВІДЕО+ФОТО 18+
Громадський активіст Сергій Стерненко заявив про публічну страту цивільних на Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, Стерненко опублікував у телеграм-каналі фото страчених окупантами цивільних.
"На Луганщині російські виродки публічно стратили цивільних. Показово, аби усі це побачили. І світ має це бачити. Справжню мерзенну російську пику нелюдів, які хизуються своїми звірствами", - зазначив він.
Своєю чергою глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що інформація, оприлюднена Стерненком про публічну страту цивільних на Луганщині, перевіряється.
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"З приводу опублікованих в мережі фото з повішеними людьми. Станом на зараз, ми не маємо на 100% підтвердженої інформації. Проводиться перевірка. Ми обов‘язково поінформуємо, як тільки-но картина буде повною. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!", - пізніше зазначив Гайдай.
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По версії Макрона тим хто це робить треба гаранті що покарання не буде...
ретельно описав що треба робити з нацистами-рашистами.
"В Б И Й КАЦАПА - У Б Л Ю Д К А ! ! !"
- Да "не бери дурного в голову"... Язык то, государственный, и там, и там, и там, одинаковый - матершинный...
- А у них же національності різні... У ДНР - вайнаходонбасити, дагодонбасити, і осетинодонбасити... А в ЛНР - якутодонбасити і бурятодонбасити...
Мабуть, у неї особисто і слів і думок немає, бо посада таке не передбачає, а підлеглі цієї пані, ще ПИШУТЬ ЇЇ Мудрі ДУМКИ….
Десь так!!!
Оркам ***** прощення небуде за їх воєнні злочини в Україні проти людства!!!
Кари рашистам *****, страшної кари‼️🇺🇦⚔️⚔️❤️😡🤬
Центр журналістських розслідувань
@InvestigatorUa
https://twitter.com/InvestigatorUa/status/1599330482574872576
В Петропавлівці (окупована Скадовська громада) на Херсонщині знайдені вбитими чоловік і його співмешканка. Сергія Шеремета російські військові вбили пострілом в голову в селищній школі.
Його спвмешканку Катерину зґвалтували, після чого перерізали їй горло.
https://investigator.org.ua/ua/news-2/249341/
Досі рятувати морду хутіна ‼️
і ще - во фрацузські ЗМІ- нехай французи бачать кого Макрон виправдовує
Світ на це постійно закривав очі, в тому числі недавно (Ічкерія, Грузія, Сирія). Не знаю, що має відбутися, щоб відбулося масове пробудження і людиноненависницьку множину_істот було знищено. Або тотально ізольовано.
Твари позорные!
Я передбачав це. Тому тепер публікую скрін джерела.
Першим ці фото поширив росіянин.
Бо росіяни вбили цивільних, а потім вирішили цим похизуватись.
Відбрехатись не вдасться, скоти. (с) Стерненко.
https://t.me/ssternenko/11384?single
Як і очікувалось, росіяни вже почали виправдовуватись і брехати, що начебто ми самі усе вигадали, що трупи підкинули і т. д.
Я передбачав це. Тому тепер публікую скрін джерела.
Першим ці фото поширив росіянин.
Бо росіяни вбили цивільних, а потім вирішили цим похизуватись.
Відбрехатись не вдасться, скоти.
А ви й далі толеруйте московський патріархат який це схвалює....
Стерненко чи Гайдай? Кому ж вірити?
Дебилы, без мозгов но с оружием, творят какую-то *****!
Публиная казнь, это когда собирают публику на виду у нее казнят. То что на фото, это можно назвать вывесили трупы на всеобщее обозрение. Все висят на достаточно толстом электрическом кабеле в виниловой изоляции. На таком кабеле петля сможет затянутся только при достаточно большом усилии вообще, а учитывая время года и температуру при которой винил дубеет, она вообще будет неподвижной. Скорее всего забили досмерти, а потом уже вешали, плотно обвивая шеи мертвым так, чтобы голова не смогла проскочить при поднятии вверх.
Не понятно, что именно хочет выяснить Гайдай. Может подозревает, что Стерненко это нафотошопил?