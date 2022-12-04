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Новини Фото Війна
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Стерненко опублікував фото страчених окупантами цивільних на Луганщині. Гайдай каже, що інформація перевіряється. ВІДЕО+ФОТО 18+

Громадський активіст Сергій Стерненко заявив про публічну страту цивільних на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, Стерненко опублікував у телеграм-каналі фото страчених окупантами цивільних. 

"На Луганщині російські виродки публічно стратили цивільних. Показово, аби усі це побачили. І світ має це бачити. Справжню мерзенну російську пику нелюдів, які хизуються своїми звірствами", - зазначив він.

Стерненко опублікував фото страчених окупантами цивільних на Луганщині. Гайдай каже, що інформація перевіряється 01
Стерненко опублікував фото страчених окупантами цивільних на Луганщині. Гайдай каже, що інформація перевіряється 02

Своєю чергою глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що інформація, оприлюднена Стерненком про публічну страту цивільних на Луганщині, перевіряється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти публічно стратили медсестру у Скадовську, - Financial Times

"З приводу опублікованих в мережі фото з повішеними людьми. Станом на зараз, ми не маємо на 100% підтвердженої інформації. Проводиться перевірка. Ми обов‘язково поінформуємо, як тільки-но картина буде повною. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!", - пізніше зазначив Гайдай.

Автор: 

страта (75) Стерненко Сергій (384) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+99
Це милий добрий геноцид.
По версії Макрона тим хто це робить треба гаранті що покарання не буде...
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04.12.2022 12:45
+72
хтось здивований діями тих виродків-кацапів?
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04.12.2022 12:37
+69
І які можуть бути переговори з цими виродками?
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04.12.2022 12:38
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Женевська конвенція?
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04.12.2022 12:36 Відповісти
Це милий добрий геноцид.
По версії Макрона тим хто це робить треба гаранті що покарання не буде...
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04.12.2022 12:45 Відповісти
Тут пригадую гасло одного дописувача який досить
ретельно описав що треба робити з нацистами-рашистами.
"В Б И Й КАЦАПА - У Б Л Ю Д К А ! ! !"
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04.12.2022 17:55 Відповісти
Аксіома: Якщо ти не уб'єш кацапа, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину...
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04.12.2022 18:23 Відповісти
хтось здивований діями тих виродків-кацапів?
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04.12.2022 12:37 Відповісти
Коли вже росіюшка почне будувати Освенцім для українців? З освяченням Гундяєвим газових камер...
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04.12.2022 12:37 Відповісти
А ви вважаєте що такого нема?
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04.12.2022 13:34 Відповісти
"... Журналистка РИА Новостей Виктория Никифорова опубликовала колонку, в которой поддержала идею ФСИН возродить в России систему трудовых лагерей для заключенных. Никифорова назвала ГУЛАГ социальным лифтом "для сотен тысяч простых людей". Наказание, которые получали заключенные в трудовом лагере, становились в советские годы "путевкой в жизнь". "Тогдашняя беднота" получала в ГУЛАГе "высокооплачиваемую рабочую специальность", "еду три раза в день, теплое жилье и медпомощь..."
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04.12.2022 18:29 Відповісти
Если это так, совсем не удивляюсь Добрая половина кацапов в и вне России бредит по Сталину и всему с ним связанного. Они были бы очень удивлены, попадая в "социальны лифт" ГУЛАГ-а.
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05.12.2022 03:57 Відповісти
І які можуть бути переговори з цими виродками?
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04.12.2022 12:38 Відповісти
"луганський народ" це ЩО і чим воно відрізняється від "донецького народу"?
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04.12.2022 12:39 Відповісти
мовою, культурними традиціями, казками, костюмами і т.п.
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04.12.2022 12:45 Відповісти
Дуже цікаво було би це все побачити.
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04.12.2022 12:49 Відповісти
бєндєровці все знищили...але раїся знає правду, питайте у них
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04.12.2022 13:02 Відповісти
не встигла б Україна перейменувать ворошиловград в луганськ, був би ворошилівський народ... і що цікаво, в цьому "народі", дивним чином, випала якась трухла скрепа про "один" народ - прорахунок раша-фашистської пропоганди?
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04.12.2022 14:09 Відповісти
- Чёрт, ну, что за невезуха"! Не везёт с местом проживания, хоть плачь... Не успел к "Новороссии" привыкнуть, стали "ДеЭнЭр" с "ЭлэНЭром". ТОлько к ним привыкать стали, "Малороссию" создали...

- Да "не бери дурного в голову"... Язык то, государственный, и там, и там, и там, одинаковый - матершинный...
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04.12.2022 21:10 Відповісти
- А чому ДНР і ЛНР не об"єднуються?
- А у них же національності різні... У ДНР - вайнаходонбасити, дагодонбасити, і осетинодонбасити... А в ЛНР - якутодонбасити і бурятодонбасити...
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04.12.2022 21:39 Відповісти
Після такого розголосу, Zeкоманда поверне Стерненко в СІЗО, бо в якомусь поганому руслі тепер виглядають партнери хламідії і дєрьмака.
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04.12.2022 12:39 Відповісти
Потрібно щоб весь цивілізованний світ це побачив. А макарон ще патякає про якісь гарантії для террористів. Нехай це собі на столі поставить. Виродки ще й знущались до того як повісили.
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04.12.2022 12:40 Відповісти
А в Луганске что, какой то отдельный народ? Что то не слышал.
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04.12.2022 12:40 Відповісти
З третім праворуч все погано. Схоже, його катували перед смертю. Можна припустити, що били по тулубу, але окрім цього у нього кривав пляма ще на проміжності. А це це вже дуже погано....
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04.12.2022 12:41 Відповісти
Скоріше за все виродки відрізали детородні органи. Кляті фашисти будуть прокляті на десять родів.
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04.12.2022 12:47 Відповісти
Посередині і людина також має ознаки тортур
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04.12.2022 12:58 Відповісти
Я не експерт, але вісельників бачити доводилося. Схоже, що цих нещасних повісили або вже мертвими, або непритомними.
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04.12.2022 13:15 Відповісти
От такі от пєрєгавори пане Макрон. І гарантії їм ще треба... Побільше....
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04.12.2022 12:42 Відповісти
Серега Гайдай - спонсор и орденоносец Московского патриархата. Орден Святителя Николая Чудотворца 2017 за заслуги и спонсорство, Знак отличия Мукачевской епархии УПЦ 2017. Видимо Кириллу звонит, советуется.
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04.12.2022 12:45 Відповісти
звісно знав, але ж "перевіряє" і радить довіряти йому.
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04.12.2022 15:57 Відповісти
Ну що Макарон ще тягне за стіл перемовин? Ти ****** такий же посібник терористів як і купа інших покидьків.
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04.12.2022 12:46 Відповісти
Й**ні ублюдки кацапські і сепарні, поговоримо про хороших рускіх ?
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04.12.2022 12:48 Відповісти
******
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04.12.2022 12:48 Відповісти
Дивне мовчання🤔 «зтурбованоі» Стефанішиною😌😌 та інших опікувачів рашистів *****🐖🐷 щодо «вжиття відповідних дій з розслідування таких подій» ‼️‼️‼️‼️‼️🤯🤔😡😠
Мабуть, у неї особисто і слів і думок немає, бо посада таке не передбачає, а підлеглі цієї пані, ще ПИШУТЬ ЇЇ Мудрі ДУМКИ….
Десь так!!!
Оркам ***** прощення небуде за їх воєнні злочини в Україні проти людства!!!
Кари рашистам *****, страшної кари‼️🇺🇦⚔️⚔️❤️😡🤬
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04.12.2022 12:51 Відповісти
Таке коїться всюди, куди приходить "руZкій мір".

Центр журналістських розслідувань

@InvestigatorUa

https://twitter.com/InvestigatorUa/status/1599330482574872576

В Петропавлівці (окупована Скадовська громада) на Херсонщині знайдені вбитими чоловік і його співмешканка. Сергія Шеремета російські військові вбили пострілом в голову в селищній школі.

Його спвмешканку Катерину зґвалтували, після чого перерізали їй горло.

https://investigator.org.ua/ua/news-2/249341/
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04.12.2022 12:54 Відповісти
Голова Луганська? А де він сам? Не смішить мене.
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04.12.2022 12:55 Відповісти
штурмує Кремінну
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04.12.2022 13:23 Відповісти
СВІТ МАЕ ПОБАЧИТИ ЦІ ФТО ‼️‼️

Досі рятувати морду хутіна ‼️

і ще - во фрацузські ЗМІ- нехай французи бачать кого Макрон виправдовує
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04.12.2022 12:55 Відповісти
Макарон.
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04.12.2022 12:56 Відповісти
Дивлячись на ці фото віднімає мову, немає ніякого виправдання цих звірств .Є лише розуміння, що ненависть до України, українців, їхнього патріотизму , незламності безмежна.рашисти просто безссилі, що і провокує таку наджорстокість
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04.12.2022 12:57 Відповісти
800 років тому було ТЕ САМЕ. Нічого не змінилося. Зграя бабуїнів під назвою "монгольська орда" не мала і не має нічого спільного з людиною і людяністю.

Світ на це постійно закривав очі, в тому числі недавно (Ічкерія, Грузія, Сирія). Не знаю, що має відбутися, щоб відбулося масове пробудження і людиноненависницьку множину_істот було знищено. Або тотально ізольовано.
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04.12.2022 13:03 Відповісти
Что-то "гамнести интернешнл" молчит?
Твари позорные!
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04.12.2022 13:00 Відповісти
Ті міжнародні щурі здіймають галас, тільки коли їм проплачено.
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04.12.2022 13:17 Відповісти
На другій фото схоже що полонені, в гражданці, ЛНРта Днр терростичні організації
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04.12.2022 13:02 Відповісти
Ну і, звісно, кацапи не були б кацапами, якби не почали перекладати провину за це на укарїнців:

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04.12.2022 13:08 Відповісти
Чомусь я не здивований, це їх фішка ...
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04.12.2022 13:13 Відповісти
Як і очікувалось, росіяни вже почали виправдовуватись і брехати, що начебто ми самі усе вигадали, що трупи підкинули і т. д.

Я передбачав це. Тому тепер публікую скрін джерела.
Першим ці фото поширив росіянин.
Бо росіяни вбили цивільних, а потім вирішили цим похизуватись.

Відбрехатись не вдасться, скоти. (с) Стерненко.
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04.12.2022 13:23 Відповісти
Петушарій, ауууу!

https://t.me/ssternenko/11384?single

Як і очікувалось, росіяни вже почали виправдовуватись і брехати, що начебто ми самі усе вигадали, що трупи підкинули і т. д.

Я передбачав це. Тому тепер публікую скрін джерела.
Першим ці фото поширив росіянин.
Бо росіяни вбили цивільних, а потім вирішили цим похизуватись.

Відбрехатись не вдасться, скоти.
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04.12.2022 13:29 Відповісти
Їх виправдання ніколи як-то кажуть "не зайде" бо вживання слів "луганський народ" ні владою України, ні українськими та проплаченими в Україні ЗМІ, ботами,ЛОМами не використовувалося ніколи тільки пропагандонами та т.з. "владою" окупованих територій, а слово "СМЕРШ" взагалі російське та один із компонентів минулого, спогадами якого ще живе країна лаптєй та балалайок
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04.12.2022 13:48 Відповісти
..
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04.12.2022 13:10 Відповісти
Вот если бы были такие фото с дохлыми кацапами, то визг уже стоял бы на всю ООН. В любом случае, очень хорошо, что таких фоток нету. Пусть кацапня зарывает себя ещё глубже, не давая миру забыть, насколько кацапня живодерская ублюдочная мразь..
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04.12.2022 13:12 Відповісти
Мразь. Згідний.
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04.12.2022 13:26 Відповісти
фото дохлых кацапов публиковать не нужно - всё дожно выглядеть уютно так , по домашнему
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04.12.2022 14:10 Відповісти
Це тільки вершина айсбергу...
А ви й далі толеруйте московський патріархат який це схвалює....
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04.12.2022 13:13 Відповісти
Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!

Стерненко чи Гайдай? Кому ж вірити?
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04.12.2022 13:15 Відповісти
Ці фото першими опублікував рашистський телеграм канал "Поздняков 3:0"
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04.12.2022 13:25 Відповісти
Стерненко, звісно!
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23.12.2022 11:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k60n7LESi-Y
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04.12.2022 13:25 Відповісти
Самое смешное, что луганского народа не существует.

Дебилы, без мозгов но с оружием, творят какую-то *****!
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04.12.2022 13:48 Відповісти
*************** треба страшно карати, та тільки ні в коєму разі не фільмувати.
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04.12.2022 13:50 Відповісти
А може це сину Трампа відправити? Хто знає його телеграм чи твітер? Може прикриє трохи рота.
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04.12.2022 13:52 Відповісти
КАЦАПИ ХОТІЛИ ЗАХВАТИТИ УКРАЇНУ ЗА 3 ДНІ І СТРАТИТИ ВСІХ, ХТО ЗА УКРАЇНУ.
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04.12.2022 13:52 Відповісти
Денацификаторы---особо опасные переносчики, распостранители и возбудители вируса войны, на планете Земля.
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04.12.2022 13:58 Відповісти
Де там папа римський та емнесті...???
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04.12.2022 14:03 Відповісти
хвойды амнести интернешенл и кЛассный крест могут передать жертвам узкого мира упаковку таблеток от головы и просрачЕные бинты
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04.12.2022 14:16 Відповісти
а шо бачать зелені покидьки нічого
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04.12.2022 14:43 Відповісти
Я не думаю , что Стерненко врёт , зачем ему это , а вот чего Гайдай боится ?????
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04.12.2022 15:10 Відповісти
Гайдай дешева хвойда,яка піариться за рахунок ЗСУ ,та смокче у єрмака.Він з корита тих виродків які 30 років нажили у вуха та обкрадали українців...
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04.12.2022 16:29 Відповісти
Це так !
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04.12.2022 18:30 Відповісти
Гайдай має на увазі, що вся інформація такого роду повинна йти тільки через нього. Так казав Бубочка.
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04.12.2022 18:32 Відповісти
Громадський активіст Сергій Стерненко заявив про публічну страту цивільних на Луганщині. Джерело:
Публиная казнь, это когда собирают публику на виду у нее казнят. То что на фото, это можно назвать вывесили трупы на всеобщее обозрение. Все висят на достаточно толстом электрическом кабеле в виниловой изоляции. На таком кабеле петля сможет затянутся только при достаточно большом усилии вообще, а учитывая время года и температуру при которой винил дубеет, она вообще будет неподвижной. Скорее всего забили досмерти, а потом уже вешали, плотно обвивая шеи мертвым так, чтобы голова не смогла проскочить при поднятии вверх.

Не понятно, что именно хочет выяснить Гайдай. Может подозревает, что Стерненко это нафотошопил?
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04.12.2022 18:06 Відповісти
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04.12.2022 20:11 Відповісти
 
 