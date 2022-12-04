Україна отримала три автомобілі швидкої допомоги, гроші на які зібрала Естонія. ФОТО

Міністерство охорони здоров’я України отримало три автомобілі швидкої допомоги, кошти на які були зібрані під час благодійного вечора в Лондоні, який організувало посольство Естонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я України.

"Отримали ось таку красу, просто в захваті Дякувати за них маємо посольству Естонії та України в Великобританії, які організували благодійний вечір та домовилися, що на зібрані кошти придбають саме "швидкі". З закликом підтримати ініціативу на події виступили актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу. Вдалося зібрати 90 000 фунтів стерлінгів, і як наслідок – до нас прибули цілих три такі автомобілі", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що отримані автомобілі пристосовані до роботи у важких умовах. Зможуть проїхати й врятувати життя там, де звичайні авто не впоралися б.

Читайте також: Партію зимового спорядження українським військовим передала Велика Британія. ФОТО









