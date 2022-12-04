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Україна отримала три автомобілі швидкої допомоги, гроші на які зібрала Естонія. ФОТО

Міністерство охорони здоров’я України отримало три автомобілі швидкої допомоги, кошти на які були зібрані під час благодійного вечора в Лондоні, який організувало посольство Естонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я України

"Отримали ось таку красу, просто в захваті Дякувати за них маємо посольству Естонії та України в Великобританії, які організували благодійний вечір та домовилися, що на зібрані кошти придбають саме "швидкі". З закликом підтримати ініціативу на події виступили актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу. Вдалося зібрати 90 000 фунтів стерлінгів, і як наслідок – до нас прибули цілих три такі автомобілі", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що отримані автомобілі пристосовані до роботи у важких умовах. Зможуть проїхати й врятувати життя там, де звичайні авто не впоралися б.

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Україна отримала три автомобілі швидкої допомоги, гроші на які зібрала Естонія 01
Україна отримала три автомобілі швидкої допомоги, гроші на які зібрала Естонія 02
Україна отримала три автомобілі швидкої допомоги, гроші на які зібрала Естонія 03

Автор: 

допомога (8343) Естонія (1609) швидка (266)


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Топ коментарі
+10
Щира подяка Естонцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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04.12.2022 15:09
+9
Стежте за Кирилом Тимошенко.
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04.12.2022 14:55
+5
Перепрошую, але інші країни також передали і у сумі це не мало.
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04.12.2022 14:57
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Перепрошую, але інші країни також передали і у сумі це не мало.
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04.12.2022 14:57 Відповісти
Він тут сам с собою.Даремно витрачаєте час,зараз в нього загострення.
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04.12.2022 15:01 Відповісти
Эстонцев мало, это да. 2 миллиона к вашим 40. Значит Украина должна по чесноку предоставить себе 60 машин швидкой допомоги. Благодарность Эстонии за безвозмездную помощь украинскому народу во время беды!
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04.12.2022 15:44 Відповісти
1 331 796
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04.12.2022 17:05 Відповісти
мазал тов
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04.12.2022 17:38 Відповісти
Стежте за Кирилом Тимошенко.
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04.12.2022 14:55 Відповісти
Ви підриваєте авторитет самозванців з опу)))
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04.12.2022 15:15 Відповісти
Щира подяка Естонцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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04.12.2022 15:09 Відповісти
posle vojny obrazovat' ******-Ekonomicheskij soyuz Ukraina-Velikobritaniya-Litva-Latviya-Estoniya
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04.12.2022 15:51 Відповісти
дурна затія,Британія сама все не потягне,тільки НАТО,просто після вступу туди України НАТО потрібно буде добряче перетрусити в плані безпекових вимог та обовязків членів
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05.12.2022 01:06 Відповісти
Щира подяка естонцям від народу України.
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04.12.2022 17:26 Відповісти
 
 