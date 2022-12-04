Бойова робота артилеристів 24-ї ОМБр ім. короля Данила та САУ "Акація" на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж
Артилеристи 24-ї ОМБр імені короля Данила нищать ворога із артустановок 2С3 "Акація" на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил.
"Робота артилерійських розрахунків 24-ї ОМБр імені короля Данила 2С3 "Акація" під час бойового чергування на Бахмутському напрямку. Незважаючи на поважний вік цих установок, вони здатні влучно та щедро пригостити ворога 152-ма міліметрами концентрованої люті та справедливості", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
московські "розрахунки", це звичайні групи:
Робота груп гармашів 24-ї ОМБр імені короля Данила
Крім того, ое суржикове "йдеться" ( = йде себе), це йде мова про