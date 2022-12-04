Бойова робота артилеристів 24-ї ОМБр ім. короля Данила та САУ "Акація" на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

Артилеристи 24-ї ОМБр імені короля Данила нищать ворога із артустановок 2С3 "Акація" на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил.

"Робота артилерійських розрахунків 24-ї ОМБр імені короля Данила 2С3 "Акація" під час бойового чергування на Бахмутському напрямку. Незважаючи на поважний вік цих установок, вони здатні влучно та щедро пригостити ворога 152-ма міліметрами концентрованої люті та справедливості", - йдеться у повідомленні.









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