УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6982 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
7 610 5

Бойова робота артилеристів 24-ї ОМБр ім. короля Данила та САУ "Акація" на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

Артилеристи 24-ї ОМБр імені короля Данила нищать ворога із артустановок 2С3 "Акація" на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил.

"Робота артилерійських розрахунків 24-ї ОМБр імені короля Данила 2С3 "Акація" під час бойового чергування на Бахмутському напрямку. Незважаючи на поважний вік цих установок, вони здатні влучно та щедро пригостити ворога 152-ма міліметрами концентрованої люті та справедливості", - йдеться у повідомленні.

Бойова робота артилеристів 24-ї ОМБр ім. короля Данила та САУ Акація на Бахмутському напрямку 01
Бойова робота артилеристів 24-ї ОМБр ім. короля Данила та САУ Акація на Бахмутському напрямку 02
Бойова робота артилеристів 24-ї ОМБр ім. короля Данила та САУ Акація на Бахмутському напрямку 03
Бойова робота артилеристів 24-ї ОМБр ім. короля Данила та САУ Акація на Бахмутському напрямку 04

Також читайте: Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила успішно атакували два російські танки. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8453) Бахмут (1560) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) ЗСУ (7544)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бережи Вас бог.
показати весь коментар
04.12.2022 15:49 Відповісти
красунчики!!
показати весь коментар
04.12.2022 15:49 Відповісти
Незабаром у крамницях Криму: ковбаса "Домашня", масло "Душевне".
показати весь коментар
04.12.2022 15:53 Відповісти
Робота артилерійських розрахунків 24-ї ОМБр імені короля Данила Джерело:
московські "розрахунки", це звичайні групи:
Робота груп гармашів 24-ї ОМБр імені короля Данила
Крім того, ое суржикове "йдеться" ( = йде себе), це йде мова про
показати весь коментар
04.12.2022 16:36 Відповісти
 
 