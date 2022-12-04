Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області. ФОТОрепортаж

Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії прикордоння Сумської області. Пошкоджено 7 будинків та господарські споруди.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"7 пошкоджених будинків та частково зруйновані господарчі споруди. Такі наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади. Росіяни вдарили по прикордонню зі ствольної артилерії. На нашій території розірвалися 5 снарядів. Вони і наробили лиха, адже розриви були якраз поруч із людськими оселями", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач. Там нині працюють ремонтні бригади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Есманську громаду на Сумщині, - ОП

















