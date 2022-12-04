Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області. ФОТОрепортаж
Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії прикордоння Сумської області. Пошкоджено 7 будинків та господарські споруди.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"7 пошкоджених будинків та частково зруйновані господарчі споруди. Такі наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади. Росіяни вдарили по прикордонню зі ствольної артилерії. На нашій території розірвалися 5 снарядів. Вони і наробили лиха, адже розриви були якраз поруч із людськими оселями", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач. Там нині працюють ремонтні бригади.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль