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Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області. ФОТОрепортаж

Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії прикордоння Сумської області. Пошкоджено 7 будинків та господарські споруди.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"7 пошкоджених будинків та частково зруйновані господарчі споруди. Такі наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади. Росіяни вдарили по прикордонню зі ствольної артилерії. На нашій території розірвалися 5 снарядів. Вони і наробили лиха, адже розриви були якраз поруч із людськими оселями", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач. Там нині працюють ремонтні бригади.

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Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області 01
Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області 02
Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області 03
Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області 04
Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області 05
Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області 06
Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області 07
Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області 08
Наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади Сумської області 09

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674) Живицький Дмитро (466)


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