З України вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці для Ефіопії. ФОТОрепортаж

Друге судно з українською пшеницею для Ефіопії в рамках ініціативи "GrainFromUkraine" вирушило з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook міністерства інфраструктури України.

"BC CALLISTO — це друге судно в рамках програми, яку розпочав президент України Володимир Зеленський у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС) ООН. Перше судно NORD VIND учора, 3 грудня, прибуло до порту Джібуті, звідки 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці буде доставлено жителям Ефіопії", - йдеться в повідомленні.

Також в порту Чорноморська завантажуються ще два балкери NEVA та RUBYMAR, які доставлять 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

За два дні порти Великої Одеси відправили 9 суден з 336 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. З початку реалізації "зернової ініціативи" світ отримав 13 млн тонн українського продовольства.

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