УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13106 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 154 23

З України вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці для Ефіопії. ФОТОрепортаж

Друге судно з українською пшеницею для Ефіопії в рамках ініціативи "GrainFromUkraine" вирушило з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Facebook міністерства інфраструктури України.

"BC CALLISTO — це друге судно в рамках програми, яку розпочав президент України Володимир Зеленський у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС) ООН. Перше судно NORD VIND учора, 3 грудня, прибуло до порту Джібуті, звідки 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці буде доставлено жителям Ефіопії", - йдеться в повідомленні. 

Також в порту Чорноморська завантажуються ще два балкери NEVA та RUBYMAR, які доставлять 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

За два дні порти Великої Одеси відправили 9 суден з 336 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. З початку реалізації "зернової ініціативи" світ отримав 13 млн тонн українського продовольства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перше судно з українською пшеницею прибуло до Ефіопії в рамках ініціативи "Зерно з України", - Зеленський. ВIДЕО

З України вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці для Ефіопії 01
З України вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці для Ефіопії 02
З України вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці для Ефіопії 03З України вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці для Ефіопії 04

Автор: 

зерно (3119) пшениця (224) Ефіопія (27) гуманітарна допомога (991)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Збс,давать жрать эфиопам которые в ООН голосуют против Украины самое оно
показати весь коментар
04.12.2022 16:53
+12
А це нічого ,що Ефіопія в ООН підтримує всі антиукраїнські резолюції?Більше не знайшли кому продати?Просто не шукали,а повелись ,як тєрпіли!
показати весь коментар
04.12.2022 16:57
+12
Пане Сергію! Мені особисто прийшлося побувати в свої часи
В Ефіопії. Просте відрядження як робітника. Надивився на ту
нищету та убогість! Але дуже ******* рашку яка там до речи
занімає напогані позіції. Так ось я ніяк не можу забути недавніше
фото натовпу ефіопів перед рашистським посольством,палко
бажаючих повоювати проти України. Зараз ім ми постачаємо
зерно,щоб вони бідолашні не передохли з голоду. А чи варто це
робити? Думаю що ні! Ефіопи завжди голосують проти нас, себто
підтримують вбивство українців нацистами-рашистами, саме тих
хто вирощує той хліб! Де логіка?Йой! Тільки не треба говорити
про контракти та зобов'язання! Хай рашка продасть цім африканам
то зерно яке вона вкрала в Україні на 1млрд $!
показати весь коментар
04.12.2022 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З України до Ефіопії вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці. Джерело:
Україні від того має бути легше ?
показати весь коментар
04.12.2022 16:36 Відповісти
Наші пенсіонери вже наїлися дешевим хлібом, а селяни вже мають надлишок фуражного збіжжя, лишилося негрів годувати, щоб не викидати зерно.
показати весь коментар
04.12.2022 16:37 Відповісти
"Эфиопы которые за ***** - мой родной народ!" восторженно кричал боневтик. А мож бы Швеции подарил это зерно? Швеция бы еще оружия и снаряжения прислала.
показати весь коментар
04.12.2022 16:40 Відповісти
Най у ефійопів в горлі від нашого зерна повиростають пірья за їх голосування ООН
показати весь коментар
04.12.2022 18:07 Відповісти
В пунктах "незламності порша тимошенка" будуть безоплатно хліб роздавати українцям? Бо таким цінам як зараз я сумніваюся, що всі зможуть собі дозволити його купувати.
показати весь коментар
04.12.2022 16:40 Відповісти
Збс,давать жрать эфиопам которые в ООН голосуют против Украины самое оно
показати весь коментар
04.12.2022 16:53 Відповісти
Пане Сергію! Мені особисто прийшлося побувати в свої часи
В Ефіопії. Просте відрядження як робітника. Надивився на ту
нищету та убогість! Але дуже ******* рашку яка там до речи
занімає напогані позіції. Так ось я ніяк не можу забути недавніше
фото натовпу ефіопів перед рашистським посольством,палко
бажаючих повоювати проти України. Зараз ім ми постачаємо
зерно,щоб вони бідолашні не передохли з голоду. А чи варто це
робити? Думаю що ні! Ефіопи завжди голосують проти нас, себто
підтримують вбивство українців нацистами-рашистами, саме тих
хто вирощує той хліб! Де логіка?Йой! Тільки не треба говорити
про контракти та зобов'язання! Хай рашка продасть цім африканам
то зерно яке вона вкрала в Україні на 1млрд $!
показати весь коментар
04.12.2022 17:30 Відповісти
Повністю з Вами згоден
показати весь коментар
04.12.2022 17:35 Відповісти
Але ж майбутніх ефійопстких вагнеровців треба підготувати щоб вони перед Україною набули відповідних фізичних кондицій

Це зовсім як сплата Кучмою та дЮлькою рашці боргів за газ 600-ма ракетами Х-55 та трьома десятками стратегічних бомбардувальників.
Вони думали проти кого рашці ************ ці ракети ? 👿
показати весь коментар
04.12.2022 18:13 Відповісти
А це нічого ,що Ефіопія в ООН підтримує всі антиукраїнські резолюції?Більше не знайшли кому продати?Просто не шукали,а повелись ,як тєрпіли!
показати весь коментар
04.12.2022 16:57 Відповісти
BC CALLISTO - це друге судно в рамках програми, яку розпочав президент України Володимир Зеленський у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС) ООН. Перше судно NORD VIND учора, 3 грудня, прибуло до порту Джібуті, звідки 25 тисяч тонн ГУМОНІТАРНОЇ пшениці буде доставлено жителям Ефіопії", - йдеться в повідомленні.

ВОНИ ЙОГО НЕ ПРОДАЛИ А ВІДДАЛИ.
показати весь коментар
04.12.2022 17:02 Відповісти
Танцуй Европа, Африка Кайфуй- Украина послала Эфиопии 30тн для отращивания попы.
показати весь коментар
04.12.2022 17:03 Відповісти
Откуда такая любовь Зеленского, до родины Гарматного . Я помню как, сначала Ковида, продали все маски за гроши' ,а потом покупали в три дорога . Как бы и сейчас такая же херня не получилась , глодомор 2 . Через год зерно подорожает в четыре раза, так может быть подождать ??? . Когда то из Египта покупали при условии самовывоза .
показати весь коментар
04.12.2022 17:18 Відповісти
Гарматкін .
показати весь коментар
04.12.2022 17:27 Відповісти
Гарматний теж еврей, по батькові, тільки ефіопський.
показати весь коментар
04.12.2022 17:51 Відповісти
Ганібал народився в Камеруні та був іудеєм. Там же він потрапив на французьке судно. Коли вчився у Франціі мав богату библиотеку 49 книг которї були з історії іудаїзма. Ефіопами прозивали тоді всіх африканців.
показати весь коментар
04.12.2022 18:24 Відповісти
Пипец , интересный вопрос . Зерно африканским голодранцам , поддерживающий пуйла это само по себе " очень здорово" ,а сколько электроэнергии потребляет транспортер и сам элеватор зерна? БОльшая часть Одессы получает свет по ОЧЕНЬ жесткому графику , а погрузка этим дикарям в приоритете. Как в поговорке : " жену отдай дяде , а сам иди к ..... "
показати весь коментар
04.12.2022 17:26 Відповісти
Ну тепер нам стало легше на душі!
показати весь коментар
04.12.2022 17:34 Відповісти
Краще було би до України патрони і снаряди відправити, а так, хєрня, а не новина.
показати весь коментар
04.12.2022 17:34 Відповісти
Совсем зедерьмачье епнулись ‼️Израилю они нахамили заявив , как вы нам помогаете , так мы и голусуем , а тут пожалуйста на те Вам и дальше голусуйте против интересов Украины⁉️⁉️⁉️⁉️
показати весь коментар
04.12.2022 17:41 Відповісти
Шоб вам хлеб наш Украинский, эфиопы-*****..сы, дружбаны Параши, встал вам поперек горла.
показати весь коментар
04.12.2022 17:53 Відповісти
 
 