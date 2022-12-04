З України вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці для Ефіопії. ФОТОрепортаж
Друге судно з українською пшеницею для Ефіопії в рамках ініціативи "GrainFromUkraine" вирушило з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook міністерства інфраструктури України.
"BC CALLISTO — це друге судно в рамках програми, яку розпочав президент України Володимир Зеленський у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС) ООН. Перше судно NORD VIND учора, 3 грудня, прибуло до порту Джібуті, звідки 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці буде доставлено жителям Ефіопії", - йдеться в повідомленні.
Також в порту Чорноморська завантажуються ще два балкери NEVA та RUBYMAR, які доставлять 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.
За два дні порти Великої Одеси відправили 9 суден з 336 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. З початку реалізації "зернової ініціативи" світ отримав 13 млн тонн українського продовольства.
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Україні від того має бути легше ?
В Ефіопії. Просте відрядження як робітника. Надивився на ту
нищету та убогість! Але дуже ******* рашку яка там до речи
занімає напогані позіції. Так ось я ніяк не можу забути недавніше
фото натовпу ефіопів перед рашистським посольством,палко
бажаючих повоювати проти України. Зараз ім ми постачаємо
зерно,щоб вони бідолашні не передохли з голоду. А чи варто це
робити? Думаю що ні! Ефіопи завжди голосують проти нас, себто
підтримують вбивство українців нацистами-рашистами, саме тих
хто вирощує той хліб! Де логіка?Йой! Тільки не треба говорити
про контракти та зобов'язання! Хай рашка продасть цім африканам
то зерно яке вона вкрала в Україні на 1млрд $!
Це зовсім як сплата Кучмою та дЮлькою рашці боргів за газ 600-ма ракетами Х-55 та трьома десятками стратегічних бомбардувальників.
Вони думали проти кого рашці ************ ці ракети ? 👿
ВОНИ ЙОГО НЕ ПРОДАЛИ А ВІДДАЛИ.