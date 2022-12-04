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Росіяни обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятору, є поранені. ФОТОрепортаж

4 грудня російські військові обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

"Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів", - йдеться в повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона, - ОВА. ВIДЕО

Росіяни обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятору, є поранені 01
Росіяни обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятору, є поранені 02
Росіяни обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятору, є поранені 03
Росіяни обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятору, є поранені 04
Росіяни обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятору, є поранені 05
Росіяни обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятору, є поранені 06
Росіяни обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятору, є поранені 07

Автор: 

обстріл (28449) Херсон (3356)


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Фото вражає....але де оті, шо потікали раніше???
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04.12.2022 17:11 Відповісти
Колаборантів навідників треба треба на місці ліквідовувати, щоб не було таких прильотів
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04.12.2022 17:12 Відповісти
На мою думку, там їх лишилося до бісової матері. За місяці окупації вони всі шпарини вивчили, а тепер сволота "працює", трясця їх мамі!
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04.12.2022 17:27 Відповісти
Свідки злочинів рашці не потрібні, тому й вдарили по слідчому ізоляторі.
А силовикам не треба соплі жувати в зоні досяжності рос. арти - одвезіть покидьків колаборантів та зрадників на якусь свиноферму в 10 км від міста та проводьте там розслідування.
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04.12.2022 20:07 Відповісти
"Pосійські військові"? A що сталося зі справжнім ім'ям "рашисти"?
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04.12.2022 17:20 Відповісти
Пох!это тоже самое мясо что и то!!!что убивает безвинных людей!
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04.12.2022 19:10 Відповісти
 
 