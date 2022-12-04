Росіяни обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятору, є поранені. ФОТОрепортаж
4 грудня російські військові обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.
"Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів", - йдеться в повідомленні.
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А силовикам не треба соплі жувати в зоні досяжності рос. арти - одвезіть покидьків колаборантів та зрадників на якусь свиноферму в 10 км від міста та проводьте там розслідування.