Росіяни обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятору, є поранені. ФОТОрепортаж

4 грудня російські військові обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

"Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів", - йдеться в повідомленні.

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