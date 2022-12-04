Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинув 72-річний місцевий мешканець. ФОТОрепортаж

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинув 72-річний мешканець села Гатище.

Про це у телеграмі повідомляє поліція Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожому нападу вкотре піддалися Куп’янський та Вовчанський райони Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний мешканець села Гатище. У Куп'янську-Вузловому в результаті атак російських військових пошкоджень зазнали дорожнє покриття та залізнична інфраструктура. На території Шевченківської громади ракетні обстріли призвели до руйнування кількох приватних будинків. Постраждалих немає. Крім того, протягом доби ворог завдавав удари по населених пунктах Вовчанської громади", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.









