Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки та стрічки.

Про це повідомляють Центр національного спротиву та рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

"Українська символіка продовжує активно поширюватися містами та селами тимчасово окупованих територій. Зокрема, учасники руху "Жовта стрічка" лише на цьому тижні виходили на вулиці Генічеська, Мелітополя, Енергодару, Луганська та Донецька. Наші міста будуть вільні, а їх мешканці – незалежні, ми маємо боротися за нашу незалежність! І листівки та стрічки – це яскравий прояв боротьби людей, що зараз в тимчасовій окупації. Вони працюють, як і елемент психологічного тиску на росіян, так і морально підтримує мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

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