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Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки та стрічки.

Про це повідомляють Центр національного спротиву та рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

"Українська символіка продовжує активно поширюватися містами та селами тимчасово окупованих територій. Зокрема, учасники руху "Жовта стрічка" лише на цьому тижні виходили на вулиці Генічеська, Мелітополя, Енергодару, Луганська та Донецька. Наші міста будуть вільні, а їх мешканці – незалежні, ми маємо боротися за нашу незалежність! І листівки та стрічки – це яскравий прояв боротьби людей, що зараз в тимчасовій окупації. Вони працюють, як і елемент психологічного тиску на росіян, так і морально підтримує мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

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Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 01
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 02
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 03
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 04
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 05
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 06
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 07
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 08
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 09
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 10
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 11
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 12
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 13
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 14
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 15
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 16
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 17
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 18
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 19
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 20
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 21
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 22
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 23
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 24
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 25
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 26
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 27
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 28
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 29
Донецьк, Луганськ, Енергодар, Мелітополь і Генічеськ: в окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки 30

Автор: 

Донецьк (946) Луганськ (576) Мелітополь (770) Нова Каховка (180) окупація (6687) партизани (192) Генічеськ (39) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+25
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04.12.2022 17:52
+22
Ось де справжні Пункти Незламності!
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04.12.2022 17:50
+7
Це символ незламності херсонців, - довiв Порошенко.
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04.12.2022 17:54
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Ось де справжні Пункти Незламності!
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04.12.2022 17:50 Відповісти
Це символ незламності херсонців, - довiв Порошенко.
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04.12.2022 17:54 Відповісти
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04.12.2022 17:52 Відповісти
Літери "Ї", я так розумію, нема у жодній мові світу, крім української. Як що я не прав, то поправте.
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04.12.2022 17:55 Відповісти
В кирилиці нема.
Є ще латинська літера: ï, найбільш поширена у французькій.
naïve
Dubaï
Havaï
Haïti

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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04.12.2022 18:02 Відповісти
Перевірив. Все так. Просто у русскіх літера ї викликає ще більшу істерику, ніж літера г.
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04.12.2022 18:35 Відповісти
Nella sua versione arcaica, l'alfabeto latino contava 20 lettere: A, B, C, D, E, F, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Mentre nella sua grafia classica, dopo il terzo secolo, esso ne contava 23: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z.
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04.12.2022 18:40 Відповісти
Alfabeto francese
Sistema di scrittura della lingua

Immagini





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04.12.2022 18:46 Відповісти
Французский алфавiт створен на базi латинського. Нi в жодному з них нема€ i'.
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04.12.2022 18:48 Відповісти
Ï, ï - літера розширеного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 латинського алфавіту , утворена буквою https://uk.wikipedia.org/wiki/I_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F) I з додаванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82_(%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA) умлаута . А в нас вона не у розширеному, а звичайному алфавіті.
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04.12.2022 19:02 Відповісти
..разве взрывчатка кончилась для тварей с болот мацковии
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04.12.2022 18:20 Відповісти
Ïбать русню,доречі
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04.12.2022 18:22 Відповісти
Мне интересно, руснявая быдломразь хоть шепотом на кухне что-нибудь бы прогнусавила в нашей ситуации? Впрочем ответ я знаю
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04.12.2022 18:45 Відповісти
Бережи і допомагай вам, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
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04.12.2022 19:04 Відповісти
 
 