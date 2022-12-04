У Києві на Троєщині у багатоповерхівці стався вибух газового балона. ФОТОрепортаж
У Києві у неділю ввечері в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєва стався гучний вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на соцмережі.
"На вул Цвєтаєвої у багатоповерхівці щось вибухнуло. У людей вилетіли вікна, почалася пожежа", - повідомили очевидці.
"Вибухнув газовий балон, усі живі", - стало відомо згодом.
Так виглядає сусідня квартира всередині після вибуху
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко #371210
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+10 vsbu vsbu
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+8 Bogdan Resvii
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скорее всего взорвался сам газ из баллона - либо вентиль не перекрыли, либо подтравливало где-то...
https://www.youtube.com/watch?v=Hj-AJtomQ4E
В Білорусі навіть по селах білоруську мову рідко почуть можна!
но в то же время, людям коорые берут по хз сколько за м2 "скворечник", им плевать. для них аабстрактные 120 тыс. баксов - как кофе попить, но раз в год. или раз в два года.
реклама"квартиры с видом на днипро"
продается. перед ними строят:"квартиры с видом на днипро"
ну и третья очередь.
первые-вторые посмотрели днипро - давай следующим))
Теперішнє мудре покоління не вчило Зако́н Бо́йля-Маріо́тта - один з основних газових законів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C Роберт Бойль 1662 року в результаті численних експериментальних досліджень стисливості повітря, які були виконані ним за постійної температури повітря, дійшов до такого висновку:
Тиски і об'єми перебувають у зворотному відношенні:
Бо́йль-Маріо́тт не повезло з вступом в партію СН
А если человек идиот и не понимает что нельзя пользоватся газом при отсутствии обоняния (если при этом нет надежного датчика утечки газа),нельзя грется открытым пламенем в герметично закрытой комнате без притока и вытока воздуха,и нельзя наполнять любой газовый баллон более чем на 80% Толщина стенок баллона не имеет значения. в маленьких дихлофосных балонах тот-же пропан-бутан что и в больших толстостенных. и обычное давление внутри что мальнького что большого баллона-всего 4 атмосферы-если конечно он не заполнен более чем на 80%