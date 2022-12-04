У Києві на Троєщині у багатоповерхівці стався вибух газового балона. ФОТОрепортаж

У Києві у неділю ввечері в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєва стався гучний вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на соцмережі.

"На вул Цвєтаєвої у багатоповерхівці щось вибухнуло. У людей вилетіли вікна, почалася пожежа", - повідомили очевидці.

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"Вибухнув газовий балон, усі живі", - стало відомо згодом.





Так виглядає сусідня квартира всередині після вибуху