Доба на Донеччині: Обстріли Вугледара і центру Бахмута, удар по Авдіївці. ФОТО

На Волноваському напрямку росіяни впродовж доби обстрілювали Вугледар - пошкодили щонайменше 8 будинків, без жертв.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове та Гостре - пошкоджено дитсадок, 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. В Авдіївці - протягом ночі поодинокі прильоти по старій та центральній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила.

"На Горлівському напрямку ворог здійснював обстріли центру Бахмута - пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, житловий будинок та господарчі споруди. Ще 2 будинки пошкоджено у Костянтинівській громаді. Також обстріли зафіксовано на околицях Соледарської та Часовоярської громад. Без жертв", - інформує Кириленко.

На Лисичанському напрямку знову численні обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Наслідки встановлюємо.

"Кожен російський злочин ретельно документуємо!", - резюмує він.

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