СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ
"Зокрема йдеться про Мгарський Спасо - Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ. Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства, додали в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поліція проводить рейди (облаву) на наркодилерів. Зупиняють машину. Наркоти не знаходять, але знаходять закривавлений ніж, зброю без документів та набої до неї. Водія і всіх пасажирів... ВІДПУСКАЮТЬ, бо в них не було наркотиків. А от якби в машині був труп, то склалиб протокол і... ВІДПУСТИЛИ (як того скрєпного пєдофіла, якого Онуфрій вже висвятив на єпископа).
Такий саме цирк з цими обшуками СБУ в РПЦ-ФСБ...
На Полтавщині священик довів до сліз матір захисника України, заперечуючи напад Росії https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-2022-na-poltavshchini-svyashchenik-upc-doviv-do-sliz-matir-zahisnika-ukrajini-11963754.html?_gl=1*19lsego*_ga*MjAwNzUzMjUyNi4xNjYwMTI0MDM1*_ga_JLSK4Y8K67*MTY3MDIzNjkwNC45LjAuMTY3MDIzNjkwNC42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTY3MDIzNjkwNC45LjAuMTY3MDIzNjkwNC42MC4wLjA. https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-2022-na-poltavshchini-svyashchenik-upc-doviv-do-sliz-matir-zahisnika-ukrajini-
І це не єдиний випадок .!! .
а ось простому українцю , який на своїх плечах тримае бюджет, льготне розмитнення автомобілів ДЕПУТАТИ СКАСУВАЛИ. Мацкрвським попам не скасували , а громадянам скасували
В МЕНЕ Е питання- державу Україну усі роки будуть для простих українців , чи для олігархів і мацковских попів?⁉️
Іонафан - колоритний персонаж.
Дуже дружить з Гундяєвим. Ще з тих часів, коли викладав у Ленінградській духовній академії за часів його ректорства.
Іонафан в церковних колах відомий як великий поціновувач осіб однієї з собою статі.
Навіть більше, ніж одеський Агафангел.
https://lb.ua/society/2022/11/24/536945_upts_nibito_mp_sinod_yak_virok.html