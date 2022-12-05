УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6251 відвідувач онлайн
Новини Фото
4 585 13

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ

"Зокрема йдеться про Мгарський Спасо - Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ. Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства, додали в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП під час обшуків знайшли ноутбук із дитячою порнографією

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області 01
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області 02
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області 03
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області 04
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області 05
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області 06

Автор: 

СБУ (12821) УПЦ МП (1208) Полтавська область (1113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
В Волынской области проверьте. Там в селе Ветлы уже который месяц ПЦУ ведет борьбу. Уже и сборы жителей были, и в суд подавали - ничего не могут сделать. Адам Мартынюк (помните такого депутата) стал там на защиту УПЦ МП, ещё и охрану выставил из таких же бандитов.
показати весь коментар
05.12.2022 12:25
+8
Колись заїздив у Мгарський монастир - цю українську козацьку обитель повністю окупував зловорожий московскій мір
показати весь коментар
05.12.2022 12:37
+6
Перевірте Городницький монастир в Житомирській області. Це ще те лігво.
показати весь коментар
05.12.2022 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даааааа. 9 месяцев ждали, чтобы это родить. Теперь растянут это дело еще на полгода-год, имитируя бурную деятельность. Когда вместо этого надо работать на России и вербовать там диверсантов за деньги (как вариант за секс). И вербовать тысячи исполнителей, так как задания диверсантам хоть и простые в исполнении, но взорвать, сжечь, вывести из строя нужно реально очень много целей.
показати весь коментар
05.12.2022 12:19 Відповісти
І знову аналогія на цю "бурхливу діяльність":

Поліція проводить рейди (облаву) на наркодилерів. Зупиняють машину. Наркоти не знаходять, але знаходять закривавлений ніж, зброю без документів та набої до неї. Водія і всіх пасажирів... ВІДПУСКАЮТЬ, бо в них не було наркотиків. А от якби в машині був труп, то склалиб протокол і... ВІДПУСТИЛИ (як того скрєпного пєдофіла, якого Онуфрій вже висвятив на єпископа).

Такий саме цирк з цими обшуками СБУ в РПЦ-ФСБ...
показати весь коментар
05.12.2022 12:23 Відповісти
В Волынской области проверьте. Там в селе Ветлы уже который месяц ПЦУ ведет борьбу. Уже и сборы жителей были, и в суд подавали - ничего не могут сделать. Адам Мартынюк (помните такого депутата) стал там на защиту УПЦ МП, ещё и охрану выставил из таких же бандитов.
показати весь коментар
05.12.2022 12:25 Відповісти
хто вірить у це шапіто від сбу
показати весь коментар
05.12.2022 12:31 Відповісти
Перевірте Городницький монастир в Житомирській області. Це ще те лігво.
показати весь коментар
05.12.2022 12:35 Відповісти
Колись заїздив у Мгарський монастир - цю українську козацьку обитель повністю окупував зловорожий московскій мір
показати весь коментар
05.12.2022 12:37 Відповісти
монастир біля моєї дачі перевіряли місяця два назад..порнографії не знайшли, а от людей без документів та зброю так
показати весь коментар
05.12.2022 12:39 Відповісти
Нарешті !!! І зразу ж даю підказку , куди СБУ треба приїхати негайно . Місто - Горішні Плавні ,, місцевий батюшка - отєц григорій - гнида , 100 % колаборант і кацапська консерва . З ним , вже на початку війни правоохоронці проводили бесіди , але - не допомогло . Той підер в рясі , продовжує і далі виправдовувати агресію мордора .

На Полтавщині священик довів до сліз матір захисника України, заперечуючи напад Росії https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-2022-na-poltavshchini-svyashchenik-upc-doviv-do-sliz-matir-zahisnika-ukrajini-11963754.html?_gl=1*19lsego*_ga*MjAwNzUzMjUyNi4xNjYwMTI0MDM1*_ga_JLSK4Y8K67*MTY3MDIzNjkwNC45LjAuMTY3MDIzNjkwNC42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTY3MDIzNjkwNC45LjAuMTY3MDIzNjkwNC42MC4wLjA. https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-2022-na-poltavshchini-svyashchenik-upc-doviv-do-sliz-matir-zahisnika-ukrajini-
І це не єдиний випадок .!! .
показати весь коментар
05.12.2022 12:52 Відповісти
Добре жилось мацковским попам 30 років в УКРАІНЕ- хороший климат, дешеви якісні продукти, віруючих більш ніж у московіі , ЛЬГОТНЕ РОЗМИТНЕНЯ І ДОСІ. МЕРСИ СОБІ ПРИГОНЯЛИ, ще і торгували . І депутатів це не турбувало

а ось простому українцю , який на своїх плечах тримае бюджет, льготне розмитнення автомобілів ДЕПУТАТИ СКАСУВАЛИ. Мацкрвським попам не скасували , а громадянам скасували
В МЕНЕ Е питання- державу Україну усі роки будуть для простих українців , чи для олігархів і мацковских попів?⁉️
показати весь коментар
05.12.2022 12:52 Відповісти
Йде наступ на мирних Українців під придуманим роспатріархатом повторяють за путіном і кірілом що в нас немє УПЦ а росцерква .проводиться спецоперація по знищеню православних в Україні замість боротьби із зрадниками втч і в погонах які були здали Крим Донецьк Луганськ Херсон дпустили захват20 процентів території яку тепер відвойовують втч і прихожани УПЦ цікаво що влада допомогає віджимать храи УПЦ придуманій церкві яка їх не строїла.
показати весь коментар
05.12.2022 13:14 Відповісти
шо е батюшке ловить стали эх Тесак этого не видит Бугагагагага
показати весь коментар
05.12.2022 13:44 Відповісти
https://lb.ua/society/2022/11/18/536365_sbu_povidomila_pro_novi_pidozri.html вручення підозри митрополиту Вінницькому і Тульчинському Іонафану
Іонафан - колоритний персонаж.
Дуже дружить з Гундяєвим. Ще з тих часів, коли викладав у Ленінградській духовній академії за часів його ректорства.
Іонафан в церковних колах відомий як великий поціновувач осіб однієї з собою статі.
Навіть більше, ніж одеський Агафангел.

https://lb.ua/society/2022/11/24/536945_upts_nibito_mp_sinod_yak_virok.html
показати весь коментар
05.12.2022 15:51 Відповісти
 
 