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СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ, який вводив у місті "рубльову зону". ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одного "високопоставленого" пособника ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України. Саме через цю російську "фінустанову" гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора", - розповіли у спецслужбі. 

Як повідомили слідчі СБУ, через цю російську "фінустанову" зрадник Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора за "досвідом" створення розгалуженої мережі російського "расчетного банка" у захоплених районах Донецької та Луганської областей.

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"Таким чином рашисти планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ. Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України", – зазначили в СБУ.

Слідчі встановили, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку. Чоловік підтримав повномасштабне вторгнення та добровільно погодився співпрацювати з окупантами. Він очолив одне з відділень російської фінустанови. Своє "робоче місце" облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку.

"Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації", - розповіли в СБУ. 

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Після звільнення Херсону зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ, який вводив у місті рубльову зону 01
СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ, який вводив у місті рубльову зону 02
СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ, який вводив у місті рубльову зону 03СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ, який вводив у місті рубльову зону 04

Автор: 

СБУ (12821) Херсон (3362) державна зрада (1686) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+19
Порубати йому хрен на п"ятаки і буде рубльовий.
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05.12.2022 12:54
+18
Ну, тепер просто зона, без рубльової
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05.12.2022 12:54
+13
зріст дядька біля нього вражає
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05.12.2022 12:56
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Порубати йому хрен на п"ятаки і буде рубльовий.
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05.12.2022 12:54 Відповісти
Ну, тепер просто зона, без рубльової
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05.12.2022 12:54 Відповісти
зріст дядька біля нього вражає
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05.12.2022 12:56 Відповісти
Сподіваюсь що зріст не завадить йому ліквідувати покидька при спробі втечі ...
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05.12.2022 13:10 Відповісти
А, пи...дюк, кульки с украинскими продуктами не может с рук выпустить.
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05.12.2022 12:59 Відповісти
рубльова? в психушку
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05.12.2022 12:59 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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05.12.2022 13:00 Відповісти
Знаючи нашу суддівську систему, ця вся мразота, навіть не тікає....
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05.12.2022 13:03 Відповісти
У "руководителя банка" не хватила здравого смысла сбежать? Его нужно ставить на руководство сортиром, или парашей. Но и там требуется некий интеллект и понимание ситуации, что до его сведения и донесут в ближайшее время.
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05.12.2022 13:04 Відповісти
Гарний фінансіст, оцінив усі ризики, що через Дніпро не перепливє і залишився щоб потрапити у руки справедливого і бєспристрастного правосуддя.
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05.12.2022 13:09 Відповісти
Финансист может отличный, но дурак просто исключительный..)
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05.12.2022 13:39 Відповісти
Кацап скрепно пробухав блискавичне "перегрупування" першої в Світі Армії по покиданню захоплених територій.
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05.12.2022 13:10 Відповісти
Щось на каламойскага дуже схожий, валодя ти што сваіх сдайош.
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05.12.2022 13:13 Відповісти
На гиляку !
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05.12.2022 13:31 Відповісти
Хвашисти!!! Мальчіка в трусіках прібілі і распялі... Ілі расшестєрілі....
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05.12.2022 14:15 Відповісти
Идет в хорошем спортивном темпе. В пакете наверно рубли несет на зону. Получается рублевая зона. А светила просто рублевка.
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05.12.2022 14:20 Відповісти
Чувак продуманный, памперс заранее надел
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05.12.2022 17:47 Відповісти
 
 