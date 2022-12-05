СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ, який вводив у місті "рубльову зону". ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одного "високопоставленого" пособника ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України. Саме через цю російську "фінустанову" гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора", - розповіли у спецслужбі.

Як повідомили слідчі СБУ, через цю російську "фінустанову" зрадник Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора за "досвідом" створення розгалуженої мережі російського "расчетного банка" у захоплених районах Донецької та Луганської областей.

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"Таким чином рашисти планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ. Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України", – зазначили в СБУ.

Слідчі встановили, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку. Чоловік підтримав повномасштабне вторгнення та добровільно погодився співпрацювати з окупантами. Він очолив одне з відділень російської фінустанови. Своє "робоче місце" облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку.

"Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації", - розповіли в СБУ.

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Після звільнення Херсону зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.





