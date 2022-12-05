Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав волонтерів із Міжнародним днем волонтера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку президента України.

"Цьогоріч увесь світ побачив неймовірну силу волонтерів, їхній величезний внесок у наближення нашої перемоги. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все, купити все, привезти все. А потім дістати, купити й привезти знову, бо це було не все", - написав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна цінує зусилля кожного з волонтерів та подякував за невтомну працю.

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