Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський привітав волонтерів із Міжнародним днем волонтера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку президента України.
"Цьогоріч увесь світ побачив неймовірну силу волонтерів, їхній величезний внесок у наближення нашої перемоги. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все, купити все, привезти все. А потім дістати, купити й привезти знову, бо це було не все", - написав Зеленський.
Він підкреслив, що Україна цінує зусилля кожного з волонтерів та подякував за невтомну працю.
Топ коментарі
+13 Evgeny N
показати весь коментар05.12.2022 13:30
+11 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар05.12.2022 13:20
+8 Alex Alex #500309
показати весь коментар05.12.2022 13:19
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Так цінує, що на волонтерів відкрито понад 400 справ? Афігітєльна повага! А от якби волонтери збирали на "велике крадівництво", то ніхто б на них уваги й не звертав!
Ти, чмо зелене, вже забув, що брехав минулого тижня (не те, що місяць чи пів року-рік тому!).
Цинічне, брехливе, самозакохане, амбіційне, неосвічене найвеличніше НІЩО!
"...я нікаму нічєво нє должин....." так-що....думай-ТЕ...а "нє па-пріколу" обирати медведчуків, бужанскіх, шуфричів, мураєвих, дубінскіх, навінскіх та інших адептів рукого міра...
недавно читав репортаж про діму табачніка....інтілєґент...галава...
пограбував Україну та Україців на ... ... і змився в Ізраел....
але рашисти не дали агенту "лежати на печі"...кинули на передову руZZпропаганди.....