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Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав волонтерів із Міжнародним днем волонтера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку президента України.

"Цьогоріч увесь світ побачив неймовірну силу волонтерів, їхній величезний внесок у наближення нашої перемоги. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все, купити все, привезти все. А потім дістати, купити й привезти знову, бо це було не все", - написав Зеленський. 

Він підкреслив, що Україна цінує зусилля кожного з волонтерів та подякував за невтомну працю. 

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Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас 01
Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас 02
Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас 03
Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас 04
Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас 05
Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас 06
Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас 07
Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас 08
Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас 09

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) привітання (730) волонтери (1333)


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Топ коментарі
+13
"Україна цінує зусилля кожного з волонтерів та подякував за невтомну працю" Джерело:

Так цінує, що на волонтерів відкрито понад 400 справ? Афігітєльна повага! А от якби волонтери збирали на "велике крадівництво", то ніхто б на них уваги й не звертав!

Ти, чмо зелене, вже забув, що брехав минулого тижня (не те, що місяць чи пів року-рік тому!).
Цинічне, брехливе, самозакохане, амбіційне, неосвічене найвеличніше НІЩО!
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05.12.2022 13:30
+11
Хтось купляє, збирає, привозить, а хтось всю цю допомогу миттєво вагонами пи#дить в Запоріжжі. Чи не так, гундосік?
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05.12.2022 13:20
+8
Напевно, ОП закриє всі справи проти Волонтерів......?!
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05.12.2022 13:19
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Напевно, ОП закриє всі справи проти Волонтерів......?!
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05.12.2022 13:19 Відповісти
Хтось купляє, збирає, привозить, а хтось всю цю допомогу миттєво вагонами пи#дить в Запоріжжі. Чи не так, гундосік?
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05.12.2022 13:20 Відповісти
Шманают волонтёров по полному тарифу и доставщиков Гуманитарки тожею.. одно Запорожье чего стоит...м братаном Зе Старухом...
Позорище...
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05.12.2022 13:24 Відповісти
З розпродажу гуманітарки клоун має свою долю. Тому і заглох цей шкандаль.
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05.12.2022 13:39 Відповісти
"Україна цінує зусилля кожного з волонтерів та подякував за невтомну працю" Джерело:

Так цінує, що на волонтерів відкрито понад 400 справ? Афігітєльна повага! А от якби волонтери збирали на "велике крадівництво", то ніхто б на них уваги й не звертав!

Ти, чмо зелене, вже забув, що брехав минулого тижня (не те, що місяць чи пів року-рік тому!).
Цинічне, брехливе, самозакохане, амбіційне, неосвічене найвеличніше НІЩО!
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05.12.2022 13:30 Відповісти
Українці, напевно забули....:
"...я нікаму нічєво нє должин....." так-що....думай-ТЕ...а "нє па-пріколу" обирати медведчуків, бужанскіх, шуфричів, мураєвих, дубінскіх, навінскіх та інших адептів рукого міра...

недавно читав репортаж про діму табачніка....інтілєґент...галава...
пограбував Україну та Україців на ... ... і змився в Ізраел....
але рашисти не дали агенту "лежати на печі"...кинули на передову руZZпропаганди.....
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05.12.2022 23:20 Відповісти
Цинік!
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05.12.2022 13:32 Відповісти
Коли розпочнеш обіцяні виплати дітям за використання надр? Тріпло зелене.
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05.12.2022 13:35 Відповісти
и каждый из волонтеров думает - как ты нас за№бал, ничтожество сцыкливое , пиарщик **** .
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05.12.2022 13:51 Відповісти
"Цьогоріч увесь світ побачив неймовірну силу волонтерів, їхній величезний внесок у наближення нашої перемоги. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все, купити все, привезти все. А потім дістати, купити й привезти знову, бо це було не все", якщо б в 2019 році обрагні "зелені не лохи" обрали для себе цей лозунг замість "дістанемо асвальт і навримо.а решту все для оборони Україну ,ну його на...х "- війни б в Україні не було
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05.12.2022 13:52 Відповісти
наконец-то мнесорокдваиянелох оценил работу волонтеров... а ума отдать деньги со строительства здания админсуда в размере 1.5 млрд грн еще не ...
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05.12.2022 14:12 Відповісти
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05.12.2022 14:16 Відповісти
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05.12.2022 14:38 Відповісти
Циничное...
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05.12.2022 14:50 Відповісти
 
 