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Вибухи у Запорізькій області: Зруйновано декілька приватних будинків у Новософіївці, двоє загиблих, поранено маленьку дитину (оновлено). ФОТО

Рашисти завдали ракетного удару по Новософіївці Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізька область, с. Новософіївка. Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи лунають у Запоріжжі, на Київщині, Вінниччині, Черкащині та Одещині

Пізніше про удар по Новософіївці повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"В результаті ракетної атаки ворога по селу Новософіївка Запорізького району пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, двоє загиблих та двоє поранених. Вічна пам’ять! Не нехтуйте безпекою, перебувайте у укриттях. Повітряна тривога ще триває. Існує високий ризик повторних ракетних атак", - зазначив він.

Вибухи у Запорізькій області: Зруйновано декілька приватних будинків у Новософіївці, двоє загиблих, поранено маленьку дитину 01

Пізніше Тимошенко повідомив, що зросла кількість поранених.

"Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину - 1 рік і 10 місяців. росіяни - це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!", - зазначає він.

Вибухи у Запорізькій області: Зруйновано декілька приватних будинків у Новософіївці, двоє загиблих, поранено маленьку дитину 02
Вибухи у Запорізькій області: Зруйновано декілька приватних будинків у Новософіївці, двоє загиблих, поранено маленьку дитину 03
Вибухи у Запорізькій області: Зруйновано декілька приватних будинків у Новософіївці, двоє загиблих, поранено маленьку дитину 04

Автор: 

ракети (4023) Запорізька область (3608) Тимошенко Кирило (558)


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"Сьогодні одна знакова сумна дата.

5 грудня 1998 року Міністерства оборони України та США підписали угоду про ліквідацію 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55 повітряного базування. «Це гірше, ніж злочин, це помилка».
Поки українці чекають на російські крилаті ракети, нагадаю, що сьогодні 28-річниця Будапештського меморандуму. Ми віддали тоді ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки...

Вартість домовленостей зараз відчувається особливо гостро"
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05.12.2022 14:52 Відповісти
зашибись. в Киевской области, Черкасской, Николаевской, Одесской работает ПВО, а в Запорожской разрушены дома. здорово! великолепно!
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05.12.2022 14:53 Відповісти
как у**ало, чуть собаки не обо**ались.
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05.12.2022 14:55 Відповісти
Новософіївка це передмістя Запоріжжя, її над цим н/п просто збили на підльоті... Отака доля. Не наздрю людям які навкіл облцентрів зараз живуть 😤
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05.12.2022 14:59 Відповісти
одну. а дві інші?
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05.12.2022 15:05 Відповісти
Хай би краще високопосадовці менше тріпали язиками про стан енергетики і що зроблено.
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05.12.2022 14:58 Відповісти
 
 