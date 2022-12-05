Вибухи у Запорізькій області: Зруйновано декілька приватних будинків у Новософіївці, двоє загиблих, поранено маленьку дитину (оновлено). ФОТО
Рашисти завдали ракетного удару по Новософіївці Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Запорізька область, с. Новософіївка. Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події", - зазначає він.
Пізніше про удар по Новософіївці повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"В результаті ракетної атаки ворога по селу Новософіївка Запорізького району пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, двоє загиблих та двоє поранених. Вічна пам’ять! Не нехтуйте безпекою, перебувайте у укриттях. Повітряна тривога ще триває. Існує високий ризик повторних ракетних атак", - зазначив він.
Пізніше Тимошенко повідомив, що зросла кількість поранених.
"Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину - 1 рік і 10 місяців. росіяни - це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!", - зазначає він.
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