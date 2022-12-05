На територію Молдови поблизу кордонів з Україною впала ракета. ФОТО

На територію Молдови під час масованого обстрілу України впала ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС республіки.

Зазначається, що ракету виявив патруль прикордонної поліції біля міста Бричани у фруктовому саду.

Місце падіння наразі оточили та чекають на прибуття спеціалізованих служб.

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