На територію Молдови поблизу кордонів з Україною впала ракета. ФОТО
На територію Молдови під час масованого обстрілу України впала ракета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС республіки.
Зазначається, що ракету виявив патруль прикордонної поліції біля міста Бричани у фруктовому саду.
Місце падіння наразі оточили та чекають на прибуття спеціалізованих служб.
Топ коментарі
+45 Михаил Пивоваров #479079
показати весь коментар05.12.2022 15:53
+27 Andry Moon
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+17 Oleksandr Onys
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А ще декілька днів тому: "Молдова отримуватиме електроенергію з невизнаного Придністров'я" Джерело:
и еще напомню что мы в 92 голыми руками воевали с русней
а не современным оружием нат
Де всі тупі і не далекі окрім "исконно русских пидаров"
Але таких дебілів як ви годі й шукати.
Кацапи обстрілюють Україну, а молдовани винуваті.
В Польше вон даже взорвалась и жертвы, но признали случайностью, а тут просто труба упала в каком-то саду где не видно даже какой-нибудь захудалой будки для хоз.инвентаря.
в о время как российские ракеты пролетели над Молдовой в количестве трёх штук что конечно не очень хорошо- то одна ракета с Украины сначала падает в Наславча и разрушило много дверей и окон у молдаван и вот уже вторая падает в сад
видимо немного не расчитали
очегь похоже кто хочет очень втянуть Молдову в войнушку !!!
может не надо больше закидывать Молдову украинским Ракетами или разобраться кто это делает и зачем!!!
и это в то время когда мы молдаване приняли в свои дома более 500 тыс беженцев !!
не дай бог такая ракета упадёт на свои
более того все обьщество , вся власть на всех уровнях осудили этот инцидент!!!
президент Санду обратилась во все мировые организации и так же проинформировала и осудила ситуацию!!!
теье этого мало???
а что еще Молдова должна было делать???