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На територію Молдови поблизу кордонів з Україною впала ракета. ФОТО

На територію Молдови під час масованого обстрілу України впала ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС республіки.

Зазначається, що ракету виявив патруль прикордонної поліції біля міста Бричани у фруктовому саду. 

Місце падіння наразі оточили та чекають на прибуття спеціалізованих служб.

Читайте: "Укренерго" про сьогоднішню масовану атаку: Є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури

На територію Молдови поблизу кордонів з Україною впала ракета 01

На територію Молдови поблизу кордонів з Україною впала ракета 02

Автор: 

Молдова (2071) ракети (4023)


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Топ коментарі
+45
Ми всі дуже занепокоєні. Закликаємо до деескалації. Не все так однозначно.
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05.12.2022 15:53
+27
Пох чия. Впала вона там в результаті російської атаки
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05.12.2022 15:58
+17
О, українці продовжують обстрілювати сусідні держави, прикриваючись обстрілами своєї території миролюбивою парашею
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05.12.2022 15:54
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Ми всі дуже занепокоєні. Закликаємо до деескалації. Не все так однозначно.
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05.12.2022 15:53 Відповісти
Це українська)) , а якщо точно то розгінний блок С30
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05.12.2022 15:54 Відповісти
Пох чия. Впала вона там в результаті російської атаки
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05.12.2022 15:58 Відповісти
Розібраний
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05.12.2022 16:21 Відповісти
О, українці продовжують обстрілювати сусідні держави, прикриваючись обстрілами своєї території миролюбивою парашею
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05.12.2022 15:54 Відповісти
Чекаємо на глибоке занепокоєння і велику стурбованість. А потім ще скажуть то наша ракета
А ще декілька днів тому: "Молдова отримуватиме електроенергію з невизнаного Придністров'я" Джерело:
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05.12.2022 15:54 Відповісти
Сглотнули раз, сглотнут и еще. Потом будут вечно глотать.
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05.12.2022 15:55 Відповісти
Глотай сам куйло
и еще напомню что мы в 92 голыми руками воевали с русней
а не современным оружием нат
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05.12.2022 22:00 Відповісти
що знов українська з визиткою Яроша ?
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05.12.2022 15:56 Відповісти
Придністровський Лугандон просто зобовʼязаний вступити в війну після цього.
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05.12.2022 15:56 Відповісти
Цікаво,мужня НАТА її теж оголосить українською? Чи на Молдавію рашенракетам НАТА дозволяє падати?
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05.12.2022 15:59 Відповісти
Бородатий анекдот. Йде засідання ООН. Розглядають питання, яка нація сама тупа на світі. В залі тиша, ніхто не хоче визнавати себе найтупішим. Згодом пролунав у залі голос:"Зато у нас віно самоє лючьшеє". Скільки років цьому анекдоту, але нічого не змінилось,- стабільність аднакось 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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05.12.2022 16:00 Відповісти
Типові пропогандонські анекдоти
Де всі тупі і не далекі окрім "исконно русских пидаров"
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05.12.2022 16:17 Відповісти
+100500. є ще особливicть: найбiльш брутальнi i гидкi анекдоти "контора" видавала про тi народи, де "вєлiкая i могучая росцiя" отримувала розгромних п#здюлiв i мусила "дагаварiваться". наприклад чукчi, україyнцi, кавказ etc.
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05.12.2022 16:32 Відповісти
Поплескайте в долоньки.
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05.12.2022 16:20 Відповісти
Павлік Морозов, оці анекдоти , " рожденные в СССР" де тільки кацапи вумні.
Але таких дебілів як ви годі й шукати.
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05.12.2022 16:39 Відповісти
Насправді там було: "Зато у нас самый лучший балет!"
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05.12.2022 18:52 Відповісти
а якби ще десяток км та на територію Румунії...НАТА знов би проігнорувала?
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05.12.2022 16:00 Відповісти
Звичайно , але що з Молдови візьмеш? Одні аналізи і ті підгулявши)
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05.12.2022 16:00 Відповісти
Маєте багато задоволення від такої тріпотні?
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05.12.2022 16:19 Відповісти
Тобі молдавани в кашу насрали в дитинстві, що ти таке верзеш?
Кацапи обстрілюють Україну, а молдовани винуваті.
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05.12.2022 16:42 Відповісти
Я писец, как обеспокоен. Даже кушать не могу. (*******, могу)
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05.12.2022 16:04 Відповісти
Випадок з Польщею заглотнули , а це навіть і не коментуватимуть.
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05.12.2022 16:21 Відповісти
По ее словам, Зеленский демонстрирует ответственность, титанический труд, а также лидерские качества. "Это лидер, а не "лидер", потому что он впереди, а не за спинами. Это моя позиция, и мне чихать на то, кто что о ней думает. Она была 24 февраля 2022 года и остается непоколебимой. В этих глазах усталость, благодарность, мужество и верность. Он сделал свой выбор. И я горжусь жить и бороться с ним, кто бы что ни говорил", - подчеркнула,нагороджена ЗЕ парамедик Пташка,яка поправилася в полоні на 12 кг. Савченко №2 ?
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05.12.2022 16:32 Відповісти
Она не Савченко, а скорее старая традиция власти покупать людей, которых можно использовать. Проблема в том что в Украине продаваться власти не стыдно
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05.12.2022 16:51 Відповісти
Може й так. Бо новини про неї ми бачимо в рази більше, ніж про іньших захісникив Азовсталі.
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05.12.2022 17:04 Відповісти
Та подумаеш это же не страна НАТО.
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05.12.2022 16:36 Відповісти
Чьё бы это не было, это не ракета, а часть ракеты, поэтому ни какой бурной реакции не будет.
В Польше вон даже взорвалась и жертвы, но признали случайностью, а тут просто труба упала в каком-то саду где не видно даже какой-нибудь захудалой будки для хоз.инвентаря.
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05.12.2022 16:39 Відповісти
Collateral damage...
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05.12.2022 18:25 Відповісти
Я нічого особисто проти молдаван не маю. Вони мають на своїй територій клоповник типу ПМР, яку охороняє 14-та армія ( 4-5 тис орків) могли би виноградом закидати, а вони все думають що вони самі по собі кудись дінуться. Так не буває потрібно діяти, а не соплі жувати!!!
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05.12.2022 20:12 Відповісти
Молдова воювала за свою незалежність з орками та їхні проксі з ПМР ще тоді, коли в Україні була махрова постсовкова номенклатура та демократія там була дуже бутафорська та гротескна. Україна тоді підтримала ПМР і засланих туди донських козачків від Кремля, вже лише тим, що дозволяла їм гастролерувати туди сюди своєю територією і ніяк не перешкоджала. Молдова не мала сил воювати з цією ордою і підтримувала її цілою 14-ю армією. Потім, 2014 року, Україна прокинулася і вирішила відбігти від Москви подалі. Одночасно втратила Крим і швидко отримала свій аналог ПМР у Донбасі. Бумеранг повернувся.
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05.12.2022 21:08 Відповісти
Ситуация интересная
в о время как российские ракеты пролетели над Молдовой в количестве трёх штук что конечно не очень хорошо- то одна ракета с Украины сначала падает в Наславча и разрушило много дверей и окон у молдаван и вот уже вторая падает в сад
видимо немного не расчитали

очегь похоже кто хочет очень втянуть Молдову в войнушку !!!
может не надо больше закидывать Молдову украинским Ракетами или разобраться кто это делает и зачем!!!
и это в то время когда мы молдаване приняли в свои дома более 500 тыс беженцев !!
не дай бог такая ракета упадёт на свои
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05.12.2022 22:05 Відповісти
и опять Молдова промолчит как Поланд....
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05.12.2022 22:35 Відповісти
Когда ракета упала на севере Молдовы в Наславча - власти Молдовы выдворили дипломата из росийского посольства !!!
более того все обьщество , вся власть на всех уровнях осудили этот инцидент!!!
президент Санду обратилась во все мировые организации и так же проинформировала и осудила ситуацию!!!
теье этого мало???
а что еще Молдова должна было делать???
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06.12.2022 09:33 Відповісти
Ага, лежи-и-ит, затаи-и-илась...
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06.12.2022 00:45 Відповісти
 
 