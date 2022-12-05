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В Україні створюється веб сайт з курсами тактичної медицини за аналогією до американського проєкту

Наразі у партнерстві з американськими колегами розробляється сайт курсів з тактичної медицини.

Про це повідомив у фейсбуці очільник організації American Ukrainian Medical Foundation Сергій Нестеренко. 

"Зверніть увагу на наш новий веб сайт з перекладеними американськими матеріалами з тактичної медицини. Матеріали в першу чергу призначені для курсів з тактичної медицини і структуровані відповідно до американського навчального плану. Кожен розділ містить методичні матеріали, відео з українським дубляжем і картки з практичними навичками. Ось приклад матеріалів з переміщення постраждалого", - зазначає він.

"Сайт наразі у процесі розробки, тому будемо вдячні за будь-які зауваження і рекомендації. Робота знійсьнюється з дозволу і в координації з оригінальним сайтом, але ми намагаємося зробити кращу навігацію. Як можна допомогти: розповсюджуйте інформацію і пишіть, як можна покращити сайт, що змінити", - резюмує Нестеренко.

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В Україні створюється веб сайт з курсами тактичної медицини за аналогією до американського проєкту 01

Автор: 

курс (1639) медицина (2118)


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05.12.2022 16:14 Відповісти
Чудова задумка. Успіху в реалізації!
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05.12.2022 16:40 Відповісти
Я теж підтримую!
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31.01.2023 16:50 Відповісти
 
 