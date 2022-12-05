Російські окупанти вкрали в Україні виделки та привезли колаборанту Царьову. Він похвалився краденим. ФОТО

Колишній нардеп, а нині зрадник Олег Царьов похвалився вкраденими російськими окупантами в Україні столовими приборами.

Фото краденого в Україні російськими окупантами майна він опублікував у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Хлопці з фронту привезли трофей. Подарунок. Дякую", - підписав він фото крадених виделок.

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