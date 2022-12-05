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Російські окупанти вкрали в Україні виделки та привезли колаборанту Царьову. Він похвалився краденим. ФОТО

Колишній нардеп, а нині зрадник Олег Царьов похвалився вкраденими російськими окупантами в Україні столовими приборами.

Фото краденого в Україні російськими окупантами майна він опублікував у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти вкрали в Україні виделки та привезли колаборанту Царьову. Він похвалився краденим 01

"Хлопці з фронту привезли трофей. Подарунок. Дякую", - підписав він фото крадених виделок.

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Автор: 

армія рф (17388) мародерство (339) росія (65191) Царьов Олег (176) державна зрада (1686)


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Топ коментарі
+40
може вдавишся ївши з цієї виделки ...
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05.12.2022 16:25
+22
Їх тобі в дупу і запхають ..
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05.12.2022 16:26
+22
Деградант просто не может осознать,что он деградант. Потому что он деградант.🤷
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05.12.2022 16:28
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може вдавишся ївши з цієї виделки ...
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05.12.2022 16:25 Відповісти
Та вони ж не знають що це та як користуватись. Мабуть, будут у спеціальному НДІ вивчати що то є таке (виделка), яко інопланєтніє тіхналогєє.
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05.12.2022 16:26 Відповісти
Їх тобі в дупу і запхають ..
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05.12.2022 16:26 Відповісти
Він - пияка. Обміняє на горілку 100-відсотково.
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05.12.2022 16:26 Відповісти
Жаль, що мене в ЖЖ остаточно зобанели: як файно я тебе, "Тсарев", гуями обкладав!
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05.12.2022 16:27 Відповісти
Деградант просто не может осознать,что он деградант. Потому что он деградант.🤷
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05.12.2022 16:28 Відповісти
Сцарьов сєйцас уже проста сцарєвна...
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05.12.2022 16:29 Відповісти
І чому рашисти кажуть що добре живеться в Росії? Коли навіть виделки крадуть.
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05.12.2022 16:35 Відповісти
"Хлопці з фронту привезли трофей." - виделки з сервізу, явно жовтий метал не просто такий. тому да, стопудово. з фронту. трофей. суки мародьорські.
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05.12.2022 16:36 Відповісти
Царьов отримає виделкою в око
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05.12.2022 16:42 Відповісти
а мо в сраку.
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05.12.2022 17:14 Відповісти
Два удара - восемь дырок.
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05.12.2022 17:32 Відповісти
олєжка царьов задєлався главним попандопалом в кримчіку?
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05.12.2022 16:45 Відповісти
"прикоснуться к прекрасному и умереть"
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05.12.2022 16:47 Відповісти
это как немецкие все хотят иметь. рос и советская армия никому и даром не нужны
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05.12.2022 16:48 Відповісти
А унитаз в кадр не попал.
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05.12.2022 16:53 Відповісти
Вилкой в глаз или в жопу раз?))
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05.12.2022 16:56 Відповісти
Кращен в глаз, бо жопа в нього вже і так розйобана.
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05.12.2022 17:07 Відповісти
Заліково! Чітко по поняттях які він сповідує))
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05.12.2022 17:17 Відповісти
Што?
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05.12.2022 17:01 Відповісти
Крадене завжди несе шкоду. Краденою веделкою можна вдавтдись, поперек горла стане.
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05.12.2022 17:02 Відповісти
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05.12.2022 17:09 Відповісти
А цього ******** від тризуба не корчить як чорта в церкві?
Чи кацапському гнилому нутру головне, що крадене?
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05.12.2022 17:09 Відповісти
Другі трофєї у світі!
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05.12.2022 17:10 Відповісти
І цей під@р виступав перед нами на наших українських каналах.. як ми таке допустили
мабуть тепер ми і платимо кров'ю за це.. А цьому козлу я бажаю здохнути під тином
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05.12.2022 17:12 Відповісти
яка глибока убогість.
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05.12.2022 17:13 Відповісти
Недобиток. А пам'ятаєте, як його ******* де тільки бачили? Добрі часи були, одне шкода, що не добили. І Киву. І Кивалова. І ще багато кого ... Може таки зробимо з того висновки?
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05.12.2022 17:14 Відповісти
воно з роду бидла-народу плюгавого, то яке ж воно може бути.
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05.12.2022 17:19 Відповісти
Ці вилки йому в очі лупонуть і потім швабюру в дупу а потім підвісять за яйця
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05.12.2022 17:23 Відповісти
Этот умственно отсталый придурок даже не задумывается над тем, что трофеями являются только вооружение и военная техника. Все остальное это «трофеи» мародеров, воров и убийц мирного населения. Дебилом, ***!😡😡
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05.12.2022 17:51 Відповісти
Всі ці роки воно жирує у вкрадених наших санаторіях, 4 вилупки навчаються у ВБ. Одна правда здохла від передозу.
Ось скажіть, чи важко було цього шарікова причавити? Але чомусь воно недоторкане.
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05.12.2022 17:59 Відповісти
щоб ти вдавився ївши з цієї виделки!
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05.12.2022 18:05 Відповісти
Цеї довбойоб пропив залишки мозгу остаточно, якщо він був взагалі. Ми платили йому завищену депутатську зарплату ,треба було по іншому з цією падаллю.
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05.12.2022 19:41 Відповісти
Хай береже цей подарунок. Прийде час і ці виделку засунуть йому в дупу.
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05.12.2022 19:57 Відповісти
А чим ще "голові парламенту Новоросії" хвалитися після 9-ти років невдалих бойових дій? Більше нічим!
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05.12.2022 20:05 Відповісти
.

яке ж воно чмо ))

штА ?

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05.12.2022 20:10 Відповісти
__возможно приборы с напылением .Polonium (Po).
Но это не точно.... __
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05.12.2022 21:46 Відповісти
 
 