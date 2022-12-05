Російські окупанти вкрали в Україні виделки та привезли колаборанту Царьову. Він похвалився краденим. ФОТО
Колишній нардеп, а нині зрадник Олег Царьов похвалився вкраденими російськими окупантами в Україні столовими приборами.
Фото краденого в Україні російськими окупантами майна він опублікував у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Хлопці з фронту привезли трофей. Подарунок. Дякую", - підписав він фото крадених виделок.
Топ коментарі
+40 Роман Кокоровець
показати весь коментар05.12.2022 16:25
+22 phantom4
показати весь коментар05.12.2022 16:26
+22 Garry Grant
показати весь коментар05.12.2022 16:28
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Чи кацапському гнилому нутру головне, що крадене?
мабуть тепер ми і платимо кров'ю за це.. А цьому козлу я бажаю здохнути під тином
Ось скажіть, чи важко було цього шарікова причавити? Але чомусь воно недоторкане.
яке ж воно чмо ))
штА ?
Но это не точно.... __