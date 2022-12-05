В окупованому Маріуполі знову фіксують рух російської техніки, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти переміщують системи ППО (комплекси С300) та гусеничну техніку з північних кордонів Маріуполя до західно-південних.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Після Маріупольської бавовни в ніч на суботу, окупанти виконують переміщення систем ППО (комплекси С300) та гусеничної техніки в інші місця. Частково з північних кордонів міста ближче до західно-південних. Мабуть, сподіваються сховати подалі від зони потенційного ураження. Маріупольский Спротив передає привітання та стисло "даремно"", - йдеться в повідомленні.

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