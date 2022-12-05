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Новини Фото Агресія Росії проти України
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В окупованому Маріуполі знову фіксують рух російської техніки, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти переміщують системи ППО (комплекси С300) та гусеничну техніку з північних кордонів Маріуполя до західно-південних.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Після Маріупольської бавовни в ніч на суботу, окупанти виконують переміщення систем ППО (комплекси С300) та гусеничної техніки в інші місця. Частково з північних кордонів міста ближче до західно-південних. Мабуть, сподіваються сховати подалі від зони потенційного ураження. Маріупольский Спротив передає привітання та стисло "даремно"", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі партизани знищили дві системи ППО загарбників, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі знову фіксують рух російської техніки, - Андрющенко 01
В окупованому Маріуполі знову фіксують рух російської техніки, - Андрющенко 02
В окупованому Маріуполі знову фіксують рух російської техніки, - Андрющенко 03
В окупованому Маріуполі знову фіксують рух російської техніки, - Андрющенко 04
В окупованому Маріуполі знову фіксують рух російської техніки, - Андрющенко 05

Автор: 

Маріуполь (3231) окупація (6695) техніка (1826) Андрющенко Петро (694)


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05.12.2022 17:36 Відповісти
Те що фіксували раніше, вже не є технікою…
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05.12.2022 20:11 Відповісти
Те що фіксували раніше, вже не є технікою…
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05.12.2022 20:19 Відповісти
 
 