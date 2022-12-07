Вночі окупанти здійснили атаки безпілотниками і ракетами С-300 по двох громадах на Запоріжжі, трьох осіб поранено, зокрема 15-річну дівчину. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують нічні обстріли Запорізької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району.



В одному з сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років.



В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди, на щастя, залишились цілими.



Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА", - йдеться в повідомленні.

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