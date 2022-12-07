Уночі на Житомирщині ППО збила дрон-камікадзе, яким окупанти намагалися атакувати область. ФОТО
На півночі Житомирщини під час нічної повітряної тривоги збили російський безпілотник.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу "Shahed", - написав Бунечко
За його словами, сили ППО збили ворожий безпілотник на півночі області.
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Vika Lysenko
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