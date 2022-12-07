УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4502 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
5 106 6

Уночі на Житомирщині ППО збила дрон-камікадзе, яким окупанти намагалися атакувати область. ФОТО

На півночі Житомирщини під час нічної повітряної тривоги збили російський безпілотник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу "Shahed", - написав Бунечко

За його словами, сили ППО збили ворожий безпілотник на півночі області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 населених пунктів Житомирщини знеструмлено через атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури, - ОВА

Уночі на Житомирщині ППО збила дрон-камікадзе, яким окупанти намагалися атакувати область 01

Автор: 

дрони (4699) Житомирська область (1261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красавчики 🙏💙💛‼️Слава ПВО✊👍‼️
показати весь коментар
07.12.2022 10:33 Відповісти
Летів часом не з країни"котра не приймає участь в війні проти України"?(
показати весь коментар
07.12.2022 11:03 Відповісти
ого скільки там снігу..., герааааани на снегуууу, ла-ла-ла...
показати весь коментар
07.12.2022 11:04 Відповісти
А навіщо оприлюднювали інфу що ці дрони взимку не літають, бо пластик крихкий?
показати весь коментар
07.12.2022 11:11 Відповісти
Белокацапы начинают наглеть.
показати весь коментар
07.12.2022 11:17 Відповісти
Розвідував наше ППО.
показати весь коментар
07.12.2022 15:50 Відповісти
 
 