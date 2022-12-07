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СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про:

- Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП)
- Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП)
- Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон)
- Управління Черкаської єпархії УПЦ
- Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси)
- Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси)
- Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань)
- Георгіївський жіночий монастир (Уманський район)
- Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси)
- Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район)
- Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район)
- релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси)
- Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району)

"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу", - йдеться в повідомленні.

У СБУ наголосили, що діють в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.

Також читайте: Зеленського просять визнати невідкладним законопроєкт про заборону в Україні РПЦ та її структур, - петиція

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях 01
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях 02
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях 03
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях 04
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях 05
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях 06
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях 07
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях 08
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях 09
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях 10

Автор: 

СБУ (12818) УПЦ МП (1208) Волинська область (863) Херсонська область (5750) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+18
Ублюдки в ряссах.
Под каждой накидкой погоны НКВД и наган.
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07.12.2022 11:04
+15
СБУ заїдьте в Зименський монастир Волинської області там де паломниця марченко не вилізала з нього з своїм мертвинчеком
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07.12.2022 11:06
+10
І що далі? Жодних майнових наслідків для РПЦ попередні обшуки не принесли. В Лаврі як сиділи так і сидять, любитель хлопчиків із хору отримав підвищення, - а сама РПЦ статус мучєнікафф.
Окрім піару результатів нуль.
Якщо *********** то бийте або взагалі не чіпайте...
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07.12.2022 11:09
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Ублюдки в ряссах.
Под каждой накидкой погоны НКВД и наган.
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07.12.2022 11:04 Відповісти
СБУ заїдьте в Зименський монастир Волинської області там де паломниця марченко не вилізала з нього з своїм мертвинчеком
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07.12.2022 11:06 Відповісти
які блеать безпекові заходи?! "нагімі ми пріходім в єтот мір", строєм, колоною по три у східному напрямку, з собою теплу рясу і запас харчів на три дні. хресний ход в рамках десатанізації україни, як завєщал дімон.
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07.12.2022 11:09 Відповісти
І що далі? Жодних майнових наслідків для РПЦ попередні обшуки не принесли. В Лаврі як сиділи так і сидять, любитель хлопчиків із хору отримав підвищення, - а сама РПЦ статус мучєнікафф.
Окрім піару результатів нуль.
Якщо *********** то бийте або взагалі не чіпайте...
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07.12.2022 11:09 Відповісти
На мій погляд ці дії поитрібно було проводити одночасно по всій Україні. Але навіть і після цього московські попи не зняли потртрет одного із ідеологів "русского мира" Кирила і гарного листа про кирила, онуфрія і якогось володимира. Ось це і є "боги" в УПЦ, а нірід туди аж біжть за їх "святостю" і хочуть відшукати там Бога.
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07.12.2022 11:09 Відповісти
у кого найдут крест, наган, буденовку и исповедующегося юношу в постели, да посвятят того в епископы
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07.12.2022 11:11 Відповісти
Ок, але де арешти?
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07.12.2022 11:36 Відповісти
А їх не буде !
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07.12.2022 12:03 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

Завтра з колегами з Євросолідарності готую черговий крок щодо правдивої назви МП, ніяк не стане реальністтю… Бо КСУ, як і ОПа, блокують дію Закону № 2662-VIII(
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07.12.2022 11:41 Відповісти
Клоуни, у РПЦ закінчується в грудні термін аренди Лаври, вони (зелені) замість просто не продовжувати її починають якісь комбінації вилумувати
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07.12.2022 11:53 Відповісти
Справа лише у Лаврі? НІ! Справа у самому існуванні на території України організації, яка під прикриттям релігії та називаючи себе "церквою" веде відкриту пропаганду ідеї "руССького миру", розповсюджує фейки рашпропаганди, веде безпосередньо ворожу до України диверсійну діяльність, служить притулком для колаборантів та роССійських шпигунів!!! Церкву цю треба під зад ногою з України геть до Московії, а не лише вигнати з Лаври, яку паплюжить своїм перебуванням!!!
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07.12.2022 12:00 Відповісти
Пора уже не проверять, а закрывать структуру (организацию) поддерживающую рашистского агрессора, распространяющую лживую роССийскую пропаганду, являющуюся прикрытием диверсионной деятельности против Украины под видом церкви. Прошу читателей Цензора поддержать петицию к президенту Украины 22/172214-en "Щодо визначення невідкладним проєкту Закону України 8221 про заборону в Україні рпц і підлеглих їй структур".
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07.12.2022 11:54 Відповісти
я й не сумнівався що всюди в УПЦ МП далі моляться за "гаспадіна нашега кірілла святейшега" попри заяви Онуфрія. Як ГБшники можуть наказ комісара не виконати? Просто мозок кипить від думок який же дурний і затурканий народ що ходить туди, слухає цих зрадників в рясах та ще молиться за того кіріла??? Вам мало бід, смертей і розрухи що впала на ваші дурні голови з благословіння та підтримки того кірілла???
і ще про титули "святійший" - Ісус сказав "не називайте мене святим - ніхто не свят крім як Бог". А нинішні напридумували собі титулів - "святий отець", "найсвятіший"...і то служителі Господа??? підлі фарисеї та содоміти
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07.12.2022 12:03 Відповісти
Когда уже до Харьковской области доберутся? Тут мразь поповская совсем обнаглела.
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07.12.2022 13:11 Відповісти
 
 