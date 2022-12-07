7 грудня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи. ФОТО

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури України.

"З портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи. Серед них балкер SUGAR з 37,5 тис. тонн олії для Індії", - йдеться в повідомленні.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 613,2 тис. тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження 162,4 тис. тонн агропродукції.

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