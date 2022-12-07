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7 грудня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи. ФОТО

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури України. 

"З портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи. Серед них балкер SUGAR з 37,5 тис. тонн олії для Індії", - йдеться в повідомленні. 

 Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 613,2 тис. тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження 162,4 тис. тонн агропродукції.

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7 грудня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи 01
7 грудня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи 02

Автор: 

зерно (3119) корабель (1612) Мінінфраструктури (2060)


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По закордонах продаємо, в середині країни ціни на продукти ростуть. Аби не вийшло як медичними масками!
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07.12.2022 12:55 Відповісти
Ми дуже щасливі, що негри будуть ситі, а батальон монако з шлюхами, в той час як наші пенсіонери побираються по сміттєбаках, щоб купити собі сраного батона...
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07.12.2022 12:57 Відповісти
ну срубят капусты владельцы агрохолдингов, нам то что с этого ? Лучше бы опубликовали фио бенефициаров и выгодополучателей
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07.12.2022 13:16 Відповісти
Да. Фамилии в студию!

И еще их объяснения, что полученные деньги пойдут в бюджет Украины, а не как всегда в офшоры
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07.12.2022 17:10 Відповісти
Україна годує друзів Путіна, а потім жалкуємо,
що ті голосують проти України.
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07.12.2022 13:59 Відповісти
Продовольствие так же важно для воюющей Украины как оружие.

может хватит уже раздавать ресурсы?
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07.12.2022 17:04 Відповісти
Стоит ли удовлетворять интересы бизнеса, который Хочет продавать зерно?

Какая это стратегия?
Это способствует победе Украины
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07.12.2022 17:06 Відповісти
Это способствует национальной безопасности Украины?

или будет опять как с экспертом леса кругляка в Европу
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07.12.2022 17:08 Відповісти
 
 