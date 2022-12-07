Минулої доби російські окупанти вбили 4 цивільних, 16 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні за минулу добу загинули 4 цивільних громадян, зазнали поранення – 16 людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними обласних військових адміністрацій уу Дніпропетровській області виявлено 1 поранену особу, у Донецькій області – 3 поранених, у Запорізькій області – 1 загиблу та 6 поранених, у Сумській області – 1 поранену, у Харківській області – 1 загиблу та 2 поранених, у Херсонській області – 2 загиблих та 3 поранених", - йдеться в повідомленні.

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