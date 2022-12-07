У квартирах мешканців окупованого Маріуполя немає опалення, вода перетворюється на лід, - міськрада. ФОТО
Попри обіцянки окупанти не відновили опалення у вцілілих будинках в Маріуполі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Маріупольської міської ради.
"Ось у яких умовах живуть жителі міста під окупацією. Вода з крана просто замерзла, як і у місці для кота. У квартирах досі відсутнє опалення, тож люди просто виживають. Скарги та прохання про допомогу нічого не дають. Місто замерзає", - прокоментували надані мешканцями Маріуполя світлини у міськраді.
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Московія уся такая, за малим винятком місць проживання партноменклатури…., вялічіє куди ж без нього, ПРОПОГАНДА В ДІЇ!!