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У квартирах мешканців окупованого Маріуполя немає опалення, вода перетворюється на лід, - міськрада. ФОТО

Попри обіцянки окупанти не відновили опалення у вцілілих будинках в Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Маріупольської міської ради.

"Ось у яких умовах живуть жителі міста під окупацією. Вода з крана просто замерзла, як і у місці для кота. У квартирах досі відсутнє опалення, тож люди просто виживають. Скарги та прохання про допомогу нічого не дають. Місто замерзає", - прокоментували надані мешканцями Маріуполя світлини у міськраді.

У квартирах мешканців окупованого Маріуполя немає опалення, вода перетворюється на лід, - міськрада 01
У квартирах мешканців окупованого Маріуполя немає опалення, вода перетворюється на лід, - міськрада 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі в квартирах мінус 2, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

міськрада (478) Маріуполь (3230) окупація (6694) опалення (913)


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Срюськай мір в реальності, без унітазів та тепла і води!!
Московія уся такая, за малим винятком місць проживання партноменклатури…., вялічіє куди ж без нього, ПРОПОГАНДА В ДІЇ!!
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07.12.2022 16:31 Відповісти
*****.
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07.12.2022 16:32 Відповісти
Хуже нє будєт! Хуже нє стало! Хоть посмєялісь?
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07.12.2022 16:33 Відповісти
Напишіть в "гамнестіінтернейшл"! Вони на кацапів працюють-може і допоможуть
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07.12.2022 16:37 Відповісти
Що заважає мешканцям прямо зараз покинути це місто?
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07.12.2022 16:41 Відповісти
Неможливість заважає
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07.12.2022 18:01 Відповісти
В мирній Україні було комфортно, але вдерся *****, от і результати!
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07.12.2022 23:00 Відповісти
Нехер було кликати асвабадітєлєй
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08.12.2022 05:49 Відповісти
 
 